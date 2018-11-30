Госбанковская тайна

Почему Газпромбанк перестал публиковать полную информацию об иностранных заемщиках

Газпромбанк первым из российских банков перестал раскрывать географию кредитов, выданных нерезидентам. Размер «секретного» портфеля — более 1 трлн рублей. Эти займы могли быть выданы санкционным компаниям, предполагают эксперты

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Третий по размеру активов российский госбанк — Газпромбанк — закрыл информацию о кредитных требованиях к резидентам иностранных государств, которую он ранее раскрывал по закону о банках. В соответствующей квартальной форме 0409805 по состоянию на 1 октября 2018 года банк указывает сумму требований к иностранным резидентам 1,084 трлн руб., по которым не дает страновой разбивки. В долларовом эквиваленте на отчетную дату это около $16,5 млрд.

Эту информацию Газпромбанк перестал раскрывать на сайте ЦБ после апрельских санкций против российских бизнесменов, включая Олега Дерипаску и Виктора Вексельберга, и их компаний. По состоянию на 1 апреля крупнейшими должниками Газпромбанка были резиденты Кипра (243,5 млрд руб.), далее шли Австрия (93,9 млрд руб.) и офшор Гернси (53,5 млрд руб.). 29 млрд руб. требований приходилось на Узбекистан, 27 млрд — на Люксембург, 23 млрд — на Нидерланды, 18 млрд — на Британские Виргинские Острова.

На середину 2018 года требования Газпромбанка к иностранным резидентам, информация о которых перестала раскрываться публично, составляли 607 млрд руб., а за третий квартал увеличились на 79%.

Информацию о задолженности иностранных резидентов перед российскими банками ЦБ начал публиковать в составе формы 0409805 («Расчет собственных средств (капитала) и значений обязательных нормативов банковской группы») в соответствии с указанием от 31 августа 2017 года (.pdf). Эти документы до октября 2017 года Центробанком не публиковались.

Объемы требований к резидентам той или иной страны (юрисдикции) нужны для того, чтобы банки могли рассчитать так называемые антициклические надбавки к капиталу в рамках международных стандартов «Базель III».

В феврале 2018 года ЦБ разъяснял, что банки должны отражать все требования к иностранным резидентам по каждой юрисдикции отдельно и могут сгруппировать требования без страновой разбивки, только если они составляют менее 5% от совокупных. Газпромбанк — единственный из банков, у кого эта информация больше не раскрывается на сайте ЦБ, следует из базы данных Банка России, которую изучил РБК.

«Газпромбанк никогда не засекречивал данные об иностранных заемщиках. VI раздел 805 формы отчетности не является сегментом по страновому раскрытию бизнеса банковских групп. Его цель — продемонстрировать дополнительное отвлечение капитала от сделок с резидентами стран, где действуют национальные антициклические надбавки к нормативам достаточности банковского капитала. Начиная с текущего года Банк России предоставил банковским группам право не раскрывать в данном разделе информацию по сделкам с резидентами стран с нулевой соответствующей надбавкой при условии несущественного (менее 5%) объема сделок с соответствующей страной. Банк ГПБ воспользовался этой агрегирующей опцией на две последние квартальные даты (за шесть и за девять месяцев 2018 года)», — сообщила РБК пресс-служба Газпромбанка. В пресс-службе заявили, что банк готов предоставить соответствующие данные по запросу СМИ, однако в ответ на запрос РБК этих данных пока не предоставили.

Газпромбанк с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, ограничивающими его возможности привлекать западное финансирование. Газпромбанк наряду с остальными российскими госбанками фигурирует в законопроектах американских конгрессменов, которые предлагают заблокировать счета и операции этих банков в американской юрисдикции.

Зачем это Газпромбанку

Газпромбанк мог воспользоваться особыми нормами раскрытия информации для банков, попавших под западные санкции. В ноябре 2018 года правительство выпустило постановление (.pdf), разрешающее банкам под санкциями не публиковать обязательную информацию: банк должен проинформировать ЦБ о принятии соответствующего решения и раскрыть информацию самому регулятору, а Центробанку рекомендовано в таком случае не публиковать эти данные. Сам ЦБ сообщил, что начал ограничивать раскрываемую информацию для защиты от санкций еще на этапе выработки соответствующих нормативных актов. Например, в апреле ЦБ убрал со своего сайта информацию о долях Виктора Вексельберга в банках.

Желание скрыть страновую разбивку заемщиков может быть связано с кредитованием санкционных компаний в странах, где у них могут быть интересы, предполагает генеральный директор «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин. «Вероятно, эти кредиты странам выглядят нетипичными, и возникает мысль, что эти сделки обусловлены не столько финансовыми интересами самого банка, сколько какими-то государственными потребностями», — говорит он. Все это может не остаться без внимания со стороны зарубежных коллег и партнеров, которые сейчас пристально следят за деятельностью госбанков, указывает Буздалин.

С учетом того что правительство по факту предоставило подсанкционным банкам право самостоятельно определять состав и объем информации, которую они могут не раскрывать, необходимости оставлять хоть какие-то зацепки, которые могут вывести на заемщиков-нерезидентов, у банка нет, говорит управляющий партнер компании «УК «Право и бизнес» Александр Пахомов. Инцидент с долгом ЦАР у ВТБ, оказавшимся впоследствии долгом резидентов Кипра, как нельзя лучше демонстрирует те риски, которые несет банк, оставляя информацию о кредитных требованиях к нерезидентам, указывает эксперт. «Кроме того, ГПБ, участвуя в различных проектах с участием государства, своей отчетностью может раскрывать направления стратегического и политического сотрудничества, не говоря уже о том, что информация о совокупной задолженности резидентов, например Кипра, может сосредоточить внимание сторонников санкционных ограничений на соответствующих юрисдикциях», — резюмирует Пахомов.

Газпромбанк первым среди госбанков решил проявить инициативу по защите интересов своих партнеров и вкладчиков, которые могут попасть под удар американских санкций, говорит управляющий партнер юридической фирмы BMS Law Firm Алим Бишенов. Не исключено, что другие госбанки, на которые распространяется предоставленная правительством возможность не раскрывать отчетность, последуют его примеру, допускает он. Распространение такой практики на остальные банки с госучастием не исключает и партнер адвокатского бюро А2 Михаил Александров.