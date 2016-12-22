ЦБ спрятал доли Вексельберга в двух банках

Основной владелец группы компаний «Ренова» Виктор Вексельберг, попавший под санкции США, исчез из списка акционеров Меткомбанка. Список акционеров МФК — еще одного банка, где акционер — Вексельберг, теперь недоступен

Виктор Вексельберг (Фото: Нина Зотина / РИА Новости)

Из списка акционеров Меткомбанка, размещенного на сайте Центробанка, исчез Виктор Вексельберг, которому через ООО «Ренова» принадлежало в банке 9,9%. Упоминание о Вексельберге отсутствует и в списке акционеров, размещенном на сайте Меткомбанка. При этом в списках акционеров, сохранившемся в кэше Google, Вексельберг присутствует с долей в 9,9%. Суммарная доля раскрываемых акционеров Меткомбанка составляет 90,1%.

РБК направил запросы в ЦБ, Меткомбанк и группу «Ренова», на момент публикации ответа на эти запросы нет.

Меткомбанк занимает 78-е место по объему активов среди российских банков согласно рейтингу «Интерфакс-100». Штаб-квартира банка — в городе Каменске-Уральском.​

Меткомбанк — не единственный банковский актив Вексельберга. Через кипрскую Winterlux Limited ему принадлежит 39,4% акций банка «Международный финансовый клуб» (МФК). Помимо Вексельберга, крупным владельцем банка является Михаил Прохоров (27,74%), еще 19,71% принадлежит группе ОНЭКСИМ Прохорова, а 13,14% владеет супруга главы «Ростеха» Сергея Чемезова (он также под американскими санкциями). В январе ОНЭКСИМ подал в ФАС ходатайство о покупке 100% акций МФК, в конце марта оно было одобрено.

Утром 16 апреля в списке акционеров МФК, опубликованном на сайте ЦБ, присутствовал Вексельберг, однако спустя некоторое время эта информация исчезла. По состоянию на 13:00 мск, вместо файла с информацией об акционерах выдавалась надпись «Ошибка 404».

В декабре Госдума приняла закон о праве правительства определять случаи, когда банки и другие финансовые организации могут не раскрывать или ограничивать раскрытие информации. В конце марта Банк России сообщал, что ведет работу по ограничению доступа к информации, которую можно использовать для выявления связей между банками и попавшими под санкции физлицами и компаниями. Регулятор отмечал, что подготовил проекты правительственных постановлений, согласно которым сведения о бенефициарах, фигурирующих в зарубежных санкционных списках, не подлежат раскрытию на сайтах ЦБ и самих финансовых организаций.

Сейчас банки обязаны раскрывать контролирующих собственников (вплоть до публичного акционерного общества или физического лица) не позднее чем через десять дней после того, как узнали о соответствующих изменениях. В разъяснениях для Ассоциации банков России ЦБ писал, что «еще до принятия соответствующих законодательных изменений» с сайта ЦБ «исключена информация о включенных в санкционные списки российских юридических и физических лицах, под контролем либо значительным влиянием которых находятся кредитные организации».

Минфин США 6 апреля внес Вексельберга в санкционный список (Spе​cially Designated Nationals List, SDN). Бизнесмен был назван в числе «олигархов», которым «позволял обогащаться режим Владимира Путина». В список также попала и группа компаний «Ренова». Гражданам США и американским компаниям нельзя вести бизнес как с подсанкционными бизнесменами, так и с теми компаниями, где у этих бизнесменов контрольный пакет.

В конце октября 2017 года американский Минфин дал разъяснения о применении санкций в отношении лиц и компаний, которые помогают проводить сделки в интересах россиян из санкционных списков. Власти США могут вводить санкции в отношении финансовых организаций (банки, брокеры, инвесткомпании), о которых известно, что они содействуют «значимым финансовым транзакциям» в интересах лиц из списка SDN.

В своем комментарии к включению Вексельберга в санкционный список Минфин США отметил, что Вексельберг работает в российской энергетической сфере, а также напомнил о деле в отношении главы холдинга «Т-Плюс» (входит в «Ренову») Бориса Вайнзихера и управляющего директора и миноритария «Реновы» Евгения Ольховика, которые подозреваются во взятках руководству Р​еспублики Коми.

В число акционеров Меткомбанка также входят Евгений Ольховик и еще несколько членов совета директоров «Реновы»: Михаил Сиволдаев, Игорь Черемикин, Андрей Шторх, Ирина Матвеева и Владимир Кремер. Раньше 99,98% банка принадлежало кипрской компании Вексельберга Winterlux Limited, но в декабре 2016 года бизнесмен принял решение сделать акционерами банка топ-менеджеров «Реновы». Группа объясняла, что часть акций Меткомбанка продали топ-менеджменту для увеличения устойчивости банка и повышения мотивации директоров «Реновы». За первое полугодие 2017 года банк выплатил акционерам дивиденды на сумму 286 млн руб.

Еще один российский бизнесмен из списка SDN, Олег Дерипаска, через долю в «Ингосстрахе» владеет долей в банке «Союз». На 16 апреля он также все еще значился среди акционеров банка в списке на сайте ЦБ.​