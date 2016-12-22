ВТБ назвал технической ошибкой данные о кредите ЦАР на $12 млрд

Сообщение о кредите в $12 млрд, который банк ВТБ выдал Центральноафриканской республике, появилось из-за технической ошибки, сказали РБК в банке. А представитель правительства ЦАР назвал информацию о кредите неправдоподобной

Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС

Сообщение о кредите в $12 млрд, который банк ВТБ выдал Центральноафриканской республике, появилось из-за технической ошибки, сказали РБК в банке. А представитель правительства ЦАР назвал информацию о кредите неправдоподобной.

Информация о кредите в $12 млрд, выданных банком ВТБ Центральноафриканской республике, появилась в отчете в результате технической ошибки, данные будут скорректированны, сообщил РБК представитель ВТБ.

Ранее агентство Reuters сообщило, что квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация об этом кредите. «В таблице рядом с Центральноафриканской республикой значилась сумма 801,9 млрд рублей ($12 млрд), которая более чем в шесть раз превышает годовой объем производства страны», — говорилось в сообщении Reuters.

По информации агентства, в квартальном отчете ВТБ, опубликованном Центробанком, была информация об этом кредите. «В таблице рядом с Центральноафриканской республикой значилась сумма 801,9 млрд рублей ($12 млрд), которая более чем в шесть раз превышает годовой объем производства страны», — говорилось в сообщении Reuters.

Представитель правительства ЦАР Анге Максим Казаги заявил Reuters, что информация о кредите​ звучит неправдоподобно. «У меня нет этой информации. Но это звучит неправдоподобно, потому что сумма в $11 млрд превышает способность нашей страны обслуживать долг», — заявил Казаги.

Он добавил, что ЦАР является членом Международного валютного фонда (МВФ). «Когда член МВФ хочет взять кредит, он должен обсудить это с МВФ», — отметил чиновник.