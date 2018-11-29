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Доходное ускорение
Газета № 210 (2934) (2911) Экономика, 28 ноя, 19:37
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Доходное ускорение
Минэкономразвития представило прогноз социально-экономического развития России до 2036 года
Реальные располагаемые доходы россиян будут расти на 2,4% в среднем в 2019–2036 годах, следует из опубликованного долгосрочного прогноза Минэкономразвития. Это позволит увеличить доходы населения в полтора раза
Фото: Илья Наймушин / Reuters

Минэкономразвития (МЭР) опубликовало прогноз социально-экономического развития России до 2036 года, одобренный на заседании правительства на прошлой неделе. Из документа следует, что в базовом сценарии реальные располагаемые доходы населения будут расти в среднем на 2,4% в предстоящие 18 лет.

По оценке министерства, рост реальных располагаемых денежных доходов населения будет постепенно ускоряться и в среднем составит 2% в 2019–2024 годах, 2,5% в 2025–2030 годах, а в 2031–2036 годах увеличится до 2,7%.

Это позволит увеличить реальные доходы россиян в полтора раза к уровню 2018 года, следует из прогноза. Под реальными располагаемыми доходами понимаются деньги, которые остаются после уплаты всех обязательных платежей (налоги, проценты по кредитам и т.д.) и за вычетом инфляции.

До 2014 года реальные доходы россиян росли более быстрыми темпами: в 2008–2013 годах они увеличились на 22%, следует из данных Росстата. Но затем четыре года подряд они сокращались, и вырастут впервые только в этом году — на 3,4%, по оценке МЭР.

«Повышению реальных располагаемых доходов населения одновременно будут способствовать устойчивый и динамичный экономический рост, стабильный и низкий уровень инфляции, а также постепенное увеличение наиболее весомых доходных компонентов за счет мер государственной политики (оплата труда, пенсионное обеспечение, социальные выплаты) и снижение расходных компонентов (процентная ставка по ипотечному кредитованию)», — утверждает Минэкономразвития. Президент Владимир Путин в марте поставил цель снизить среднюю ставку по ипотеке до 7%, сейчас она составляет 9,6% (по выданным в январе—сентябре 2018 года ипотечным кредитам).

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«Инновационный путь»

Ведомство считает, что ситуация на рынке труда в предстоящие 18 лет будет определяться «развитием экономики России в условиях перехода на инновационный путь развития, внедрения инноваций, роста производительности труда, повышения уровня кооперации среди предприятий и организаций». Уровень безработицы будет снижаться с 4,8% в 2019 году до 4,3% в 2036-м.

Минэкономразвития исходит из того, что в долгосрочном периоде все действующие гарантии на рынке труда будут сохранены: ежегодно устанавливаемый МРОТ на уровне прожиточного минимума трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года, поддержание достигнутых уровней зарплат врачей, учителей и преподавателей вузов, научных сотрудников, соцработников и т.д. и ежегодная индексация зарплат прочих категорий бюджетников.

Вслед за существенным ростом доходов населения доля потребительских расходов в ВВП постепенно увеличится с 50,1% в 2018 году до 53,6% в 2036 году, превысив докризисные значения (53% в 2014 году), говорится в прогнозе.

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Потенциальный рост — 3%

Рост реальной заработной платы в долгосрочной перспективе cтабилизируется на уровне 2,6%, а в целом за 2019–2036 годы увеличение составит примерно 60%, говорится в прогнозе. «Ожидается, что рынок труда будет находиться преимущественно в равновесии. В результате реальный темп роста заработных плат будет в течение прогнозного периода близок к темпам роста производительности труда», — говорится в документе. Рост производительности труда достигнет пика в 2022 году — 3,2%, а затем постепенно замедлится до 2,7–2,8%.

Меры правительства (национальные проекты, пенсионная реформа, повышение доли инвестиций до 25% ВВП) обеспечат ускорение потенциальных темпов экономического роста в России до 3%, рассчитывает МЭР. В макроэкономике потенциальный ВВП — это максимальный уровень выпуска при полном использовании всех факторов производства и нормальной загрузке мощностей. Сейчас Центробанк России оценивает потенциальный рост в 1,5–2%, Международный валютный фонд — в 1,5%. Базовый прогноз Минэкономразвития рисует довольно оптимистичную картину: постоянный рост численности рабочей силы, в том числе благодаря росту продолжительности здоровой жизни, модернизация основных фондов, более высокая производительность труда за счет технологического обновления, цифровизации и т.д.

Даже консервативный сценарий МЭР не предполагает каких-либо шоков: ВВП после 2021 года растет в среднем на 3,1%, инфляция закладывается на уровне 4%, но рубль будет немного слабее на фоне более дешевой нефти (ниже $50 за баррель в 2019–2030 годах). Среднегодовой номинальный курс доллара в базовом варианте поднимется с 68,8 руб. в 2025 году до 75,2 руб. в 2036 году, в консервативном — с 70,4 до 75,2 руб. Cущественный риск — мировые кризисы, которые точно будут на таком горизонте, причем последний из них показал, что российская экономика довольно медленно восстанавливается после потрясений, указывает главный экономист Nordea Bank Татьяна Евдокимова.

Автор: Иван Ткачёв.
Теги: Минэкономразвития , макропрогноз , зарплата , производительность труда , доходы населения ...
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