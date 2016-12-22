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Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году
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Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году
Экономика, 11:45
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Набиуллина оценила потенциал роста экономики к 2021 году

Потенциал роста российской экономики может составить около 3% к 2021 году, заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина на инвестиционном форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет». Об этом сообщает корреспондент РБК.

«По нашей оценке, если те меры правительства, по которым оно сейчас активно работает, позволят дать тот эффект, на который рассчитывает правительство, а именно повысить производительность труда, конкурентоспособность, по сути дела, поднять потенциальные темпы роста, то экономика может начать расти к 2021 году где-то около 3%», — сказала председатель Банка России.

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По словам  Набиуллиной, сейчас экономика «развивается темпами, близкими к потенциальным»: по оценке ЦБ, это 1,5–2%. «Это не означает, что экономика не может развиваться более высокими темпами, нужно поднимать потенциал», — сказала Набиуллина и подчеркнула, что нельзя повысить темпы роста экономики методами денежно-кредитной политики.

27 ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что темпы роста российской экономики в последнее десятилетие не превышали 1%. По его словам, страна попала «в застойную яму». Потенциальные темпы роста экономики в настоящее время Кудрин оценил примерно в 1,6%.

 

Теги: Эльвира Набиуллина , российская экономика
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