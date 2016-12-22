Кудрин рассказал о высоком уровне бедности в России

Уровень бедности в России остается высоким, несмотря на ожидание повышения реальных доходов населения. Об этом на заседании Госдумы заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, передает «Интерфакс».

«Уровень бедности остается высоким, 19,3 млн человек, то есть 13,2% имеют доход ниже прожиточного минимума», — сказал он.

Кудрин добавил, что в 2017 году произошел «положительный разворот» в экономике России, приведший к увеличению темпов роста. По его словам, за восемь месяцев текущего года реальные доходы населения выросли на 2,6%, тогда как за последние четыре года они снизились на 11%.

Глава Счетной палаты отметил, что рост пенсий в 2017 году составил 3,6%, однако в последние два года доходы пенсионеров снизились на 3,7%. В этом году также зафиксировали их рост.

7 мая президент Владимир Путин подписал указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». В частности, глава государства поручил снизить уровень бедности в два раза. В конце мая вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что снижение уровня бедности является самой сложной задачей указа. Она отметила, что ее выполнение зависит от того, какими темпами будет развиваться экономика России.