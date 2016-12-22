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Голикова сообщила о нехватке мер для выполнения плана Путина по бедности
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Голикова сообщила о нехватке мер для выполнения плана Путина по бедности
Общество, 16:19
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Голикова сообщила о нехватке мер для выполнения плана Путина по бедности
Инструментов для выполнения поручения Путина по снижению уровня бедности из майского указа недостаточно, сообщила Татьяна Голикова. Теперь правительство, по ее словам, разработает новые меры для поддержки граждан
Фото: Эдуард Корниенко / Reuters

Реализуемые сегодня меры по сокращению бедности не дают должного эффекта, сообщила журналистам в ходе брифинга после заседания правительства вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова, передает корреспондент РБК. Чтобы выполнить майский указ президента России, который включал поручение по сокращению бедности в стране в два раза до 2024 года, правительство, по ее словам, разработает новые варианты.

Соответствующий документ Владимир Путин подписал весной. Поручение содержится в новом майском указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Цель снизить в стране уровень бедности Голикова во время общения с журналистами назвала «одной из самых сложных тем». «Мы будем мониторить ситуацию. Сейчас мы видим, что те меры, которые у нас есть, пока не дают нам возможности дотянуть снижение [уровня бедности] в два раза, поэтому мы в настоящее время работаем с экспертным сообществом как по проекту «Демография», так и по необходимости выполнения показателя по снижению бедности в два раза», — сообщила вице-премьер.

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В правительстве, по словам Голиковой, собираются уже в 2019 году предложить дополнительные меры по поддержке граждан как по проекту «Демография», так и по национальной цели снижения бедности. Ключевое значение для влияния на последний показатель, отметила она, имеет состояние семей с детьми. «Их поддержка является наиболее чувствительной для показателя снижения бедности», — подчеркнула вице-премьер.

Это уже не первый раз, когда Голикова отзывается о снижении уровня бедности в стране как об одной из самых сложных задач майского указа. Весной она замечала, что реализация этого поручения будет зависеть от того, какими темпами станет развиваться экономика России. 24 сентября вице-премьер также допустила, что правительство может подготовить новый пакет мер по борьбе с бедностью и поддержке демографии и семей с детьми.

Выступая с посланием к Федеральному собранию 1 марта, Путин напомнил, что в 2000 году за чертой бедности в России находились 42 млн человек, или 29% населения. В мае Росстат отчитался, что в 2017 году этот показатель составил уже 13,2%, или 19,3 млн россиян. В 2016 году ниже прожиточного минимума доходы получали 19,5 млн человек в России.

Авторы: Юлия Старостина, Евгения Маляренко.
Теги: Татьяна Голикова , бедность
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