Бензин слегка оттаял

Владельцы независимых АЗС добились изменения соглашения с правительством

Независимым АЗС разрешили продавать топливо на 4% дороже, чем на заправках крупных нефтяных компаний, подписавших соглашение о заморозке цен. Если независимые игроки воспользуются этой уступкой, то могут потерять клиентов

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Поправка в топливном соглашении

Независимые владельцы АЗС и Федеральная антимонопольная служба (ФАС) добились изменения формулировки в условиях соглашения правительства с нефтяниками о заморозке цен на топливо, которое было заключено в начале ноября. Об этом РБК рассказал президент Российского топливного союза (объединяет владельцев независимых АЗС) Евгений Аркуша.

Речь идет о том, что владельцы независимых АЗС (в отличие от крупных нефтяных компаний у них нет ни месторождений, ни перерабатывающих заводов) получили право повышать цены на топливо максимум на 4% относительно розничных цен на заправках крупных компаний, пояснил Аркуша. Это подтвердил РБК заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин.

Представляя соглашение с нефтяниками, предполагающее заморозку цен на бензин и дизтопливо на уровне начала июня до конца 2018 года, 12 ноября вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что поручил ФАС и Федеральной налоговой службе провести проверку владельцев независимых АЗС и «обратить особое внимание» на случаи превышения цен более чем на 4% относительно уровня, установленного соглашением.

Изначально в соглашении правительства с нефтяниками «была допущена ошибка», поэтому Российский топливный союз попросил ФАС и Минэнерго (подписывали соглашение от имени правительства) ее устранить, сказал Аркуша. В протоколе по итогам совещания у Козака указывалось, что независимые АЗС могут продавать топливо не более чем на 4% выше индикативной цены, под которой понимались мелкооптовые, а не розничные цены, пояснил Аркуша.

Уже подготовлены разъяснения, устраняющие правовые неопределенности в трактовках протокола совещания Козака с нефтяниками, добавил Голомолзин. «Такие изменения внесены, поскольку условия работы розничных сетей крупных компаний отличаются [от независимых]: их АЗС имеют более высокий пролив (объем реализации топлива. — РБК) и расположены в более удачных местах», — сказал он. Представитель Козака Илья Джус подтвердил РБК, что поправки утверждены после обращения ФАС к вице-премьеру.

Однако замглавы ФАС сказал РБК, что не ожидает роста цен на заправках в связи с этим уточнением.

Что обещали нефтяники 7–12 ноября десять крупных нефтяных компаний подписали соглашение с правительством, которое предполагает заморозку цен на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года с возможностью роста с 1 января 2019 года не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год). Это было сделано на фоне роста цен в опте.

Как это отразится на ценах

Благодаря этой корректировке топливного соглашения независимые АЗС получают возможность увеличить маржу до 8–9% вместо прежних 4–5%, сказал РБК глава Независимого топливного союза (объединяет независимых трейдеров и владельцев) Павел Баженов. В среднем по России они могут повысить цены на 3,49 руб. за литр бензина АИ-92 и на 3,59 руб. — за литр АИ-95, подсчитал он.

Но опрошенные РБК владельцы заправок не планируют так сильно повышать цены. «Пользоваться возможностью повысить цены мы не будем», — сказал РБК владелец сети АЗС «ИП Гац» в Краснодарском крае Роман Гац. По его словам, сейчас литр АИ-92 на его заправках стоит на 0,2 руб. дороже, чем у крупных компаний, АИ-95 — на 0,7 руб.

«У нас нет самоцели получить 4% наценки к уровню цен крупных нефтяников», — добавил совладелец самарской сети АЗС «Олви» Олег Бузин. Бензин на его заправках и так стоит на 2–3 руб. дороже, чем на АЗС крупных нефтяников. Такая разница обусловлена тем, что независимые АЗС покупают топливо на бирже, потому что оно отсутствует на нефтебазах крупных компаний, с которыми у них заключены прямые договоры.

«Независимый сектор опять попадает в безвыходное положение. С одной стороны, работать при марже 4% абсолютно невозможно. С другой стороны, мы не можем держать на своих заправках цены выше, чем у нефтяных компаний: наши клиенты уходят к ним, мы теряем объем продаж топлива», — комментирует Баженов. Сейчас независимые сети АЗС ждут, что биржевые и мелкооптовые цены снизятся, что позволит заправкам увеличить маржу, добавляет Гац.

Более высокие цены, чем у крупных нефтяных компаний, — вынужденная мера, но после уточнения формулировок топливного соглашения у независимой розницы будет меньше рисков быть оштрафованными ФАС, говорит Евгений Аркуша.