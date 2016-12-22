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Кудрин раскритиковал участие государства в регулировании цен на бензин
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Кудрин раскритиковал участие государства в регулировании цен на бензин
Заморозка цен на бензин, 16:57
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Кудрин раскритиковал участие государства в регулировании цен на бензин

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в передаче «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия-1» заявил об отсутствии необходимости поддерживать стабильные цены на топливо при участии государства.

«В идеальном варианте, конечно, не стоит регулировать цены на бензин. Предыдущие 20 лет наша рыночная экономика показала, что в принципе цены на бензин могут формироваться на рыночных условиях, всех устраивать, быть достаточно стабильными», — отметил Кудрин.

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Однако он подчеркнул, что при этом стоит поддерживать конкуренцию среди компаний, которые занимаются нефтепереработкой. Также он добавил, что необходимо крайне аккуратно вести себя с акцизами на бензин.

«И вот повышение, новое повышение акцизов на бензин, конечно, создает новые риски», — считает глава Счетной палаты.

12 ноября правительство и крупнейшие нефтяные компании («Роснефть», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ и др.) подписали соглашение о заморозке цен на топливо на уровне июня 2018 года. Соглашение также предписывает нефтяникам как минимум на 3% увеличить поставки бензина и дизтоплива на рынок относительно уровня прошлого года, а также обеспечить топливом независимые сети АЗС.

Теги: Алексей Кудрин , цены на бензин , регулирование , топливо
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