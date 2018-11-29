Сомнений палата

Почему Алексей Кудрин раскритиковал предложения Андрея Белоусова

На совещании у Владимира Путина глава Счетной палаты Алексей Кудрин раскритиковал идею помощника президента Андрея Белоусова и Минфина привлечь частный бизнес в инвестпроекты с господдержкой. Он увидел в этом «коррупционные» риски

Алексей Кудрин (Фото: Алексей Никольский / РИА Новости)

В среду, 28 ноября, на совещании у президента Владимира Путина с правительством обсуждались частные инвестиции в национальные проекты. Совещание прошло полностью в открытом режиме, хотя традиционно встречи президента с правительством делятся на открытую и закрытую части и большинство вопросов обычно рассматривается именно в закрытом режиме.

Инвестиционные противоречия

В ходе совещания выяснилось, что у первого вице-премьера Антона Силуанова и помощника президента Андрея Белоусова, инициаторов создания рабочей группы по содействию реализации новых инвестиционных проектов с привлечением частных инвесторов, нет консолидированной позиции и они оперируют разными цифрами и даже разными проектами.

Так, Белоусов, предложивший Путину в конце августа изъять 500 млрд руб. сверхдоходов у 14 металлургических и нефтехимических компаний (так называемый список Белоусова) за 2017 год, сказал, что сейчас к юридическому оформлению готовы 12 проектов примерно на 1 трлн руб. Это, по его словам, в основном транспортные проекты, из которых основная часть — вложения в проект РЖД по строительству высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань.

А Силуанов рассказал, что всего отобрано 174 «инициативы» от частных инвесторов на реализацию проектов общей стоимостью почти 10 трлн руб. с вложением около 3 трлн руб. собственных средств. Из них в наибольшей степени готовности находятся 19 проектов на сумму почти 3 трлн руб., добавил он. При этом Силуанов отдельно выделил арктические проекты, реализация которых, по его словам, послужит выполнению «национальной цели» по увеличению грузопотока по Северному морскому пути до 80 млн т до 2024 года.

В презентации от 21 ноября, подготовленной рабочей группой накануне совещания у Путина (у РБК есть копия, ее подлинность подтвердили два источника в компаниях из списка Белоусова), среди основных проектов ВСМ Москва — Казань не значится. Зато арктических проектов в ней шесть, а инвестиции в реализацию минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики оцениваются в 4,4 трлн руб.

В этом противостоянии Силуанов выглядит сильнее, а на Арктику, скорее всего, будет выделено дополнительное финансирование, учитывая интересы сырьевого блока и сильных лоббистов по этому направлению, сказал РБК политолог Николай Миронов.

Владимир Путин (в центре) на совещании с членами правительства РФ в резиденции Ново-Огарево (Фото: Алексей Никольский / ТАСС)

Критика Кудрина

Предложения рабочей группы, которые Силуанов представлял Путину, подверг резкой критике глава Счетной палаты, бывший министр финансов Алексей Кудрин. «В докладе [Силуанова] прозвучало, что отобрано 174 инициативы, которые требуют 10 трлн руб., из них 3 трлн руб. собственных средств предприятий. Остается вопрос, за счет чего остальные [7 трлн руб.]», — спросил он.

Кудрин указал на то, что нынешний формат работы по привлечению частных инвесторов привел к противоположным результатам — запросам о господдержке вместо частных инвестиций в госпроекты. «Предложив эти проекты, мы получили волну запросов на бюджетные государственные инвестиции, — сказал он. — Если бюджетные инвестиции увеличиваются не по заранее оговоренным критериям, это может привести к индивидуальным подходам, которые будут иметь негативное влияние на конкуренцию». По его словам, в любом случае Счетная палата будет иметь отношение к анализу таких ситуаций. «Но я считаю, чтобы уменьшить коррупционную составляющую и создать общие правила работы, наверное, стоит заранее договориться об общих правилах, на которых участвует государство [в таких проектах]», — заключил он.

Кроме того, Кудрин напомнил, к каким последствиям привело письмо Белоусова в августе с предложением изъять 500 млрд руб. сверхдоходов. «В тот момент, когда эта информация стала известна рынку, тогда капитализация данных компаний обрушилась больше чем на 5%, больше чем на 400 млрд руб. Сегодня от того поручения отошли, но оно имеет очень сильный негативный тренд, хвост в информационной среде», — отметил он. Рассмотрение новых проектов нужно «отделить» от этого письма, подчеркнул глава Счетной палаты.

На его упрек Белоусов ответил, что бизнес сам выступил с инициативой, «чтобы предоставление возможности участия в национальных проектах стало альтернативой какому-либо фискальному изъятию». По уже готовым проектам предполагаются «минимальные затраты со стороны государства», в основном правительство просто будет обеспечивать регуляторную и налоговую стабильность, объяснил он.

«По сути дела, речь идет о создании условий, при которых бизнес будет вкладывать деньги (сверхдоходы. — РБК) в проекты, а не направлять на дивиденды», — объяснил он. Значительная часть из тех 14 компаний, которые планировали направить основную часть дополнительной прибыли (до 80%) от ослабления рубля на дивиденды, отказались от такого подхода, похвастался Белоусов.

Этот конфликт в прямом эфире на совещании у Путина объясняется конкуренцией за экономическую идеологию и личными амбициями Кудрина, а также его борьбой за влияние и возможное достижение в будущем более высоких постов, полагает политолог Миронов. Этот конфликт вряд ли срежиссирован, учитывая, что глава Счетной палаты всегда старался транслировать позицию, которая отличается от позиций других представителей экономического блока, и для этого ему нужна публичная дискуссия, отмечает эксперт. «По функционалу он должен обеспечивать рациональное и эффективное использование госденег. Этим он подтверждает статус как свой, так и Счетной палаты», — напоминает политолог.

Андрей Белоусов (Фото: Александр Вильф / РИА Новости)

Что думает бизнес

«Мы с вами хорошо знаем, это аксиома — без частных инвестиций мы вряд ли сможем добиться тех результатов, которые ожидаем, и решения тех задач, которые для себя сформулировали» — так Путин завершил совещание с правительством, чтобы примирить позиции Кудрина и Белоусова.

Работа над привлечением бизнеса в госпроекты началась именно с письма Белоусова с предложением изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов. Эти деньги нужны на выполнение майского указа Путина, писал он. Но бизнесу удалось заручиться поддержкой Силуанова, который перевел дискуссию об изъятиях в обсуждение условий, на которых будут привлекаться частные деньги в госпроекты. В Минфине тогда сочли, что идея Белоусова «негативно повлияет на инвестклимат, она подрывает принцип стабильности и предсказуемости фискальных условий», говорили источники РБК.

Для отбора проектов, которые могут претендовать на господдержку, а также госпроектов с частными инвестициями создали рабочую группу, в которую вошли Силуанов, Белоусов, глава РСПП Александр Шохин, главы госкомпаний и профильные министры. Обсуждаемые меры господдержки обещают бизнесу неизменность налоговых и неналоговых условий, а также налоговые возвраты.

Компании из списка Белоусова стали заявлять свои как старые, так и новые инвестпрограммы. Минфин отчитался о получении заявок почти на 1 тыс. проектов стоимостью 80,7 трлн руб. Исходя из презентации рабочей группы, компании готовы инвестировать в основном в модернизацию собственных мощностей и свои экологические проекты, которые вписываются в формат нацпроектов. «Нам, как и всем остальным, сейчас важно, чтобы наши проекты признали инфраструктурными и помогли реализовать, а не наоборот — заставили подключиться к другим инфраструктурным проектам», — сказал РБК источник, близкий к одной из компаний, представитель которой участвовал в совещании в Минфине.

Источник в другой компании из списка Белоусова заявил РБК, что у компаний и так обширная инвестпрограмма, а инициативы властей по привлечению инвестиций только усложняют работу. «Доходит до того, что владелец, все вице-президенты и менеджеры вместо того, чтобы решать ежедневные бизнес-вопросы, выполняют бумажную работу для рабочей группы», — сетует он. Собеседник РБК также сомневается, что все компании будут иметь равный доступ к господдержке.​

«Что действительно происходит, так это включение в списки проектов из собственной инвестиционной программы. Но это ничему не противоречит: было сказано, что есть какие-то сверхдоходы, а бизнес говорит — «не знаем про сверхдоходы, да это и не важно, так как все равно все реинвестируем в экономику», — рассказывает источник в компании из списка Белоусова.

О планах по участию частных инвесторов в госпроектах пока ничего неизвестно.