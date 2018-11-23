Назначение из санкционного списка

Адмирал с наградой за Сирию
Исполняющим обязанности начальника Главного управления Генерального штаба (ГУ, бывшее Главное разведуправление) Вооруженных сил России назначен вице-адмирал Игорь Костюков, рассказали РБК три источника, близких к Министерству обороны России. Костюков занимает должность первого заместителя начальника ГУ Генштаба Игоря Коробова, о смерти которого после продолжительной болезни было официально сообщено 22 ноября.
«Костюков исполнял обязанности на основании приказа министра обороны уже во время болезни Коробова. Вопрос о назначении его преемником Коробова своим указом решит президент», — сказал собеседник РБК, близкий к руководству Генштаба.
Другой близкий к центральному аппарату Минобороны источник подтвердил это и сообщил, что Костюков считается наиболее вероятным кандидатом на пост главы российской военной разведки.
Еще один собеседник РБК, близкий к руководству военного ведомства, сказал, что Костюков представлял ГУ на торжественном мероприятии, посвященном 100-летию образования Главного разведуправления, на котором Владимир Путин предложил вернуть военной разведке название ГРУ.
Генерал-полковник Коробов скончался на 63-м году жизни, сообщили «РИА Новости» в Минобороны. Он родился в городе Вязьме Смоленской области, окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО и Военную академию Советской Армии (позже переименованную в Военно-дипломатическую академию и Военную академию Минобороны), а также академию Генштаба. В военной разведке служил с 1985 года, в январе 2016-го он возглавил ее после смерти Игоря Сергуна, руководившего управлением с 2011-го.
Жесткий критик Вашингтона
По данным сайта «Герои страны», Игорь Костюков родился 21 февраля 1961 года в Амурской области. По окончании Военно-дипломатической академии служил по линии военного атташата, рассказал близкий к Минобороны источник РБК, затем в Главном разведывательном управлении, принимал непосредственное участие в руководстве военной операцией в Сирийской Арабской Республике. Указом президента Костюкову в 2017 году было присвоено звание Героя России.
29 декабря 2016 года Костюков, как и Коробов, был включен в американский санкционный список в связи с «действиями по подрыву демократии в США». 20 сентября 2018 года Костюков был включен в новый санкционный список США за вмешательства в американские выборы 2016 года.
В апреле 2018 года Костюков, выступая на VII Московской конференции по международной безопасности, заявил, что администрация Дональда Трампа стремится получить преференции в политической и экономической областях, используя силовые методы. Костюков назвал главными инструментами проведения внешней политики Вашингтона авианосные ударные группы ВМС США и стратегическую бомбардировочную авиацию.
«В своих новых доктринальных документах американское руководство, не стесняясь, декларирует, что не устраивающие США тенденции в международной деятельности и мировой экономике могут быть скорректированы за счет опоры на возросшую военную мощь», — констатировал Костюков. По его мнению, эту стратегию иллюстрируют представленные Вашингтоном в 2018 году новые доктринальные документы — «Стратегия национальной безопасности», «Стратегия национальной обороны» и «Обзор ядерной политики», в которых США впервые открыто называют Россию и Китай своими геополитическими соперниками. С целью сдерживания Китая и России, говорил вице-адмирал, в Азиатско-Тихоокеанском регионе США формируют военно-политические союзы с Японией, Южной Кореей и Австралией. «Для создания условий для проецирования силы за счет быстрого развертывания войск в любой точке АТР Соединенные Штаты создали группировку численностью свыше 400 тыс. военнослужащих. В настоящее время в регионе функционирует более 50 крупных военных баз, а всего здесь насчитывается свыше 200 американских военных объектов», — сообщил Костюков.
Скандалы вокруг ГРУ
В 2018 году Главное управление Генштаба, которое в западных СМИ часто называют ГРУ, несколько раз оказывалось в центре громких скандалов.
В марте в Великобритании был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что Россия с «высокой вероятностью» ответственна за покушение на бывшего разведчика (Москва свою причастность к инциденту категорически отрицает). По ее версии, Скрипаль был отравлен боевым нервно-паралитическим веществом. В начале сентября британцы назвали имена предполагаемых участников отравления — это Александр Петров и Руслан Боширов. Лондон считает их сотрудниками Главного управления Генштаба, действовавшими под вымышленными именами.
В октябре расследователи из онлайн-изданий The Insider, Bellingcat и группы Conflict Intelligence Team (CIT) раскрыли личности Петрова и Боширова. По версии журналистов-расследователей, их настоящие имена — Анатолий Чепига, полковник и Герой России, а также Александр Мишкин, который проходил подготовку в качестве военного врача для ВМФ в Военно-медицинской академии. В Кремле не комментировали эту информацию, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала расследование The Insider и Bellingcat вбросом.
Еще одно обвинение в адрес ГУ прозвучало в июле. Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил обвинение 12 гражданам России, которых власти США считают офицерами ГУ. По данным Минюста США, они вступили в заговор, чтобы взломать компьютеры граждан и компаний, вовлеченных в президентские выборы в США. В марте 2016 года они взломали аккаунты сотрудников штаба Хиллари Клинтон.
В октябре власти Нидерландов обнародовали имена россиян, которые были высланы из страны по подозрению в попытке совершить кибератаку на серверы Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Министр обороны Нидерландов назвал имена причастных к этому предполагаемых сотрудников ГУ — Алексей Моренец, Евгений Серебряков, Олег Сотников и Алексей Минин. У Моренца голландцы изъяли квитанцию из таксопарка с указанием маршрута от штаб-квартиры ГУ до аэропорта Шереметьево.
В ноябре расследователи из The Insider и Bellingcat утверждали, что идентифицировали одного из организаторов провалившегося государственного переворота в Черногории, известного под именем Владимир Попов. По версии журналистов, это сотрудник ГУ ГШ Владимир Моисеев. Расследователи сообщили, что он якобы был также причастен к разжиганию сепаратистского конфликта в Молдавии по донбасскому сценарию, а также с неясными целями действовал в Польше, Болгарии и Украине.