Умер начальник ГРУ Игорь Коробов

В Минобороны уточнили, что глава спецслужбы скончался после тяжелой и продолжительной болезни. Игорю Коробову было 62 года

Игорь Коробов (Фото: Минобороны РФ / ТАСС)

На 63-м году жизни скончался начальник главного управления Генштаба (ранее ГРУ) Вооруженных сил России Игорь Коробов, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

В сообщении оборонного ведомства сказано, что Коробов ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Коробов родился 3 августа 1956 года в Вязьме Смоленской области. Окончил Ставропольское высшее военное авиационное училище летчиков и штурманов ПВО, а также Военную академию Советской Армии, Военную академию Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации.

В разведке работал с 1985 года. Начальником ГУ Генштаба был назначен ​в январе 2016 года после смерти Игоря Сергуна, руководившего управлением с 2011 года. До того как стать начальником управления, был первым заместителем руководителя ГРУ и курировал стратегическую разведку.

С конца 2016 года Коробов был в санкционном списке США. Они были введены администрацией Барака Обама в связи с попытками вмешательства в выборы президента США посредством хакерских атак, в которых Вашингтон обвинил Москву. В сентябре этого года Коробов снова оказался в санкционном списке США. Новые санкции были введены в рамках закона CAATSA и касались тех, кто связан с оборонно-промышленным и разведывательным российскими секторами.