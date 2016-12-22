Путин предложил вернуть военной разведке название «ГРУ»

Путин предложил вернуть название ГРУ военной разведке, переименованной в 2010 году. Несмотря на смену названия, именно сокращение ГРУ используется на Западе, где его сотрудников обвиняют в отравлении Скрипалей и кибератаках

Владимир Путин (Фото: Александр Неменов / AP)

Президент Владимир Путин выступил с предложением вернуть военной разведке название ГРУ — Главное разведывательное управление. С этой идеей он выступил на праздновании Дня военного разведчика, передает «Интерфакс».

«Поздравляю вас с наступающим профессиональным праздником — Днем военного разведчика и 100-летием легендарного ГРУ, ныне Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил. Непонятно, куда исчезло слово «разведывательное» — Главное разведывательное управление, надо бы восстановить», — обратился президент к собравшимся в зале.

В соответствии с официальной версией, военная разведка была создана в ноябре 1918 года — на тот момент она называлась Регистрационным управлением. В 1921 году его реорганизовали в Разведывательное управление Штаба РККА. Традиционная аббревиатура появилась в 1942 году, когда военная разведка была переименована в Главное разведывательное управление Генерального штаба Красной армии.

Под названием ГРУ военная разведка действовала до 2010 года, когда была переименована в Главное управление Генерального штаба Вооруженных сил (ГУ Генштаба). Военной разведкой с января 2016 года командует генерал-полковник Игорь Коробов. В декабре 2016 года он был включен в санкционный список США вместе с самой военной разведкой из-за обвинений в проведении киберопераций. 20 сентября 2018 года он был вновь включен в санкционный список.

Несмотря на то, что с 2010 года ГРУ действует под названием ГУ Генштаба, на Западе до сих пор используется старая аббревиатура, в том числе и при упоминаниях в санкционных списках. «Main Intelligence Directorate (a.k.a. GLAVNOE RAZVEDYVATEL'NOE UPRAVLENIE)» — именно так было сформулировано название ведомства минфином США.

Именно на счет ГРУ относят «дело Скрипалей» — отравление бывшего сотрудника военной разведки Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в марте 2018 года.

По версии британской стороны, за атакой в Солсбери стояли россияне Александр Петров и Руслан Боширов, которые дважды попадали в объективы уличного видеонаблюдения в Солсбери — накануне и в день отравления Скрипалей. Международная группа расследователей Bellingcat добыла копии паспортов Боширова и Петрова, идентифицировав их как сотрудников российской военной разведки Руслана Чепигу и Александра Мишкина соответственно. Оба по документам ранее были зарегистрированы по адресу Хорошевское шоссе, 76, где находится штаб-квартира Главного управления Генштаба. Чепигу опознали и жители села Березовка, где долгое время жила его семья. В интервью «Коммерсанту» одна из жительниц села подтвердила, что Чепига состоял на «секретной службе в горячих точках».