Повторным выборам грозит второй тур

По предварительным данным, жители Хакасии избрали нового главу региона — им станет единственный кандидат во втором туре, коммунист Валентин Коновалов. По итогам обработки 100% протоколов он набрал 57,57%. По закону для победы единственному кандидату в списке необходимо набрать более 50% голосов в свою пользу. Явка на выборах составила 45%.
После закрытия избирательных участков Коновалов провел небольшую пресс-конференцию у себя в штабе. «Нет ощущения эйфории, есть ощущение, что предстоит большая работа, с которой при поддержке населения Хакасии, думаю, мы справимся», — подчеркнул он.
На вопросы журналистов, кого он видит в качестве сенатора и кого хотел бы видеть в составе правительства региона, Коновалов ответил, что говорить об этом пока преждевременно. При этом он предложил провести конкурс для формирования «правительства народного доверия».
Отвечая на вопрос, связан ли его успех с протестным голосованием, Коновалов ответил отрицательно. «У нас избирательная кампания затянулась на два месяца. Если бы это было протестное голосование, шансов на победу у меня бы не было. Люди поверили в нашу программу», — выразил мнение он.
Ключевые нарушения
Самым распространенным нарушением на выборах юрист штаба Коновалова Артем Прокофьев назвал деятельность движения «Народный глава». По его словам, члены движения располагались на территории избирательных участков и предлагали пришедшим избирателям принять участие в так называемом формирующем опросе — поставить галочку напротив альтернативного списка кандидатов, среди которых был в том числе и врио главы Хакасии Михаил Развожаев.
Представители проекта «Народный глава», помимо опроса на улицах, распространяли листовки и рассылали СМС, в которых призывали голосовать против Коновалова, что является нарушением, считает представитель штаба коммуниста.
«Кроме проекта «Народный глава», мы не заметили никаких серьезных нарушений, чтобы кто-то пытался расшатать ситуацию», — подчеркнул член ЦК КПРФ Юрий Афонин на пресс-конференции с Коноваловым после закрытия избирательных участков.
Коммунист назвал движение «Народный глава» «миной под всю избирательную систему России», так как оно создает прецедент альтернативного голосования, которое никак не регламентировано и которое может использоваться для подрыва доверия к результатам официальных выборов. «Вы прекрасно понимаете, что такая позиция является антигосударственной», — подчеркнул он.
КПРФ выставила на избирательных участках большое количество наблюдателей, поэтому все попытки нарушений пресекались, добавил Прокофьев.
Секретарь избиркома Хакасии Ольга Куюкова в разговоре с РБК подчеркнула, что представители проекта «Народный глава» вправе были проводить опросы, но не в помещении для голосования. «Если они были в непосредственной близости от помещений для голосования и создавали помехи для выборов, их просили выйти», — отметила она.
«Агитация в день голосования, конечно, запрещена. Но жалоб на агитацию у нас не было, только по их нахождению на участках», — добавила секретарь комиссии.
Развожаев в воскресенье был недоступен для комментариев.
Также наблюдатели жаловались на то, что в городе Саяногорск в УИК №99 в кабинках для голосования лежали ручки с исчезающими чернилами, сообщалось на «Карте нарушений» движения «Голос». Наблюдатели вызвали полицию и составили протокол.
Член совета движения наблюдателей «Голос» Станислав Андрейчук, комментируя прошедшее в Хакасии голосование, отметил «тревожную» ситуацию в Черногорске, где выяснилось, что на ряде участков списки избирателей, голосующих по месту нахождения, не совпадали с теми, что есть в системе ГАС «Выборы». На разных участках были обнаружены одни и те же люди. О фиксации этого нарушения заявили наблюдатели с 37 избирательных участков, сказал он. Андрейчук отметил, что есть постановление от Черногорской территориальной избирательной комиссии, согласно которому действительно расхождение в этих списках есть, и эти сведения будут учтены при подведении итогов голосования.
Без аллергена
Коновалов в Хакасии прибавил к результату первого тура около 30 тыс. голосов — в сентябре, по официальным данным, у него была 71 тыс., напоминает политолог Александр Пожалов. «Это очень много, порядка 40% бонуса от полученного в первом туре», — подчеркивает он. При том что главный «аллерген» избирателей, экс-глава республики Виктор Зимин, ушел из региона и не участвовал во втором туре. «Протест никуда не делся», — констатирует эксперт.
«Время показало, что кампания, выстроенная на полном отмежевании от власти и ее ставленников, и спустя два месяца оказалась более эффективной», — отмечает Пожалов. Он обращает внимание, что в этот раз на явку работали «и КПРФ, и власть, включая админресурс, в том числе деятельность проекта «Народный глава», и призывы мэра Абакана голосовать против Коновалова».
По большей части активность проекта «Народный глава» и призывы представителей власти голосовать против Коновалова сработали в пользу коммунистов — их соперники перегнули палку, соглашается политолог Константин Калачев. «Однако авторы этой идеи добились поляризации ситуации — раскололи хакасских избирателей. Если это закладка на будущее, это может быть попыткой выстроить «антиконоваловский» фронт, чтобы впоследствии легче было поставить вопрос о недоверии к избранному губернатору», — предполагает эксперт.
Предыдущие вторые туры 2015 и 2018 годов показывали, что во втором туре основной прирост явки уходит в голоса оппозиции, напоминает Пожалов. «Эта тенденция подтвердилась и в Хакасии, так что можно сказать, что парадоксальным образом на Коновалова сработала и мобилизационная кампания властей, которая поддерживала высокий градус противостояния и сохраняла протестную повестку и желание голосовать вопреки», — заключил он.
«Но основной вывод для власти, конечно, в том, что негативное голосование 9 сентября было не только и не столько против Зимина, а именно против власти и ее представителей, — резюмирует Пожалов. — Это ключевой риск перед перевыборами в Приморье».
Единственный кандидат
Первый тур выборов в Хакасии прошел 9 сентября. На пост главы региона претендовали Виктор Зимин от «Единой России», который на тот момент был главой республики, первый секретарь регионального отделения КПРФ Валентин Коновалов, директор ООО «Современные технологии» Александр Мяхар, представлявший Партию роста, и эсер Андрей Филягин.
Во второй тур вышли Коновалов (44,81%) и Зимин (32,42%). Филягин занял третье место с 11,23%; Мяхар стал четвертым, получив 6,61%.
Однако 21 сентября Зимин снялся со второго тура, объяснив свое решение состоянием здоровья. Решение отказаться от участия в выборах губернатор принял после звонка из администрации президента — Зимин не смог бы выиграть кампанию, рассказали РБК источник, близкий к Кремлю, и собеседник, близкий к штабу Зимина.
Временно исполняющим обязанности главы республики президент назначил заместителя министра по делам Северного Кавказа Михаила Развожаева.
Президент попросил Развожаева «поработать там в течение месяца, взять под контроль ситуацию в республике» и «помочь провести чистые, открытые и в полном смысле отвечающие законам выборы». После этого Владимир Путин пообещал вернуть Развожаева в Москву и найти ему «применение в федеральных органах» в соответствии с его опытом и, «в хорошем смысле слова, амбициями».
Вскоре после назначения нового врио от участия в выборах отказался эсер Филягин, который должен был составить конкуренцию Коновалову во втором туре, вслед за ним снялся Мяхар. С каждым снятием кандидата день голосования переносился. В результате второй тур с единственным кандидатом от КПРФ был назначен на 11 ноября.