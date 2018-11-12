Договоренности попали в штрафную зону

Нефтяные компании сорвали срок заморозки цен на бензин

Нефтяные компании не успели в срок, установленный властями, подписать соглашения о заморозке цен на бензин и дизтопливо. Теперь правительство может их наказать, введя пошлины на экспорт нефтепродуктов на более чем 400 млрд руб.

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Дедлайн прошел

Крупнейшие нефтяные компании, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», должны были до 7 ноября подписать с правительством соглашения о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов, предусматривающие заморозку цен на бензин и дизтопливо на АЗС и в опте на уровне начала июня 2018 года. Об этом говорится в протоколе по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака, курирующего в правительстве вопросы топливно-энергетического комплекса (у РБК есть копия протокола, ее подлинность подтверждал представитель Козака). Но по состоянию на вечер пятницы, 9 ноября, этого сделано не было, рассказали РБК несколько источников, близких к участникам совещания у Козака. По их словам, соглашение не подписала ни одна компания.

В случае уклонения каких-либо компаний от подписания соглашений или нарушения обязательств, предусмотренных этими документами, Минэнерго и ФАС должны как раз до 9 ноября внести в правительство предложения о применении системных мер по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов, говорится в протоколе. «Альтернатива была простая: или будут эти соглашения, или введут запретительные пошлины, то есть ограничительные меры по поставкам на экспорт», — заявил 7 ноября премьер Дмитрий Медведев, после того как подписал постановление правительства, на базе которого должны были быть заключены соглашения с нефтяниками. Правительство имеет право утроить экспортные пошлины на нефтепродукты, что может обойтись компаниям в 420 млрд руб. в год.



«Со стороны правительства — Минэнерго и ФАС — соглашение о стабилизации ситуации на рынке нефтепродуктов подписано и разослано для подписания компаниям», — заявил РБК источник, близкий к участнику совещания у Козака. Замечания отдельных компаний не носят принципиального характера, а скорее уточняют отдельные положения протокола, фиксирующего договоренности, сказал он.

ФАС подписала проект соглашения о мерах по стабилизации нефтяного рынка 9 ноября и направила документ в Минэнерго, заявил замруководителя службы Анатолий Голомолзин. Представитель Минэнерго не ответил на запрос РБК. А представитель Козака лишь подчеркнул, что с ​1 ноября меры, о которых договорились на совещании у вице-премьера, начали действовать и рынок их уже почувствовал.

Пресс-секретарь крупнейшей российской нефтяной компании «Роснефть» Михаил Леонтьев заявил РБК, что она поддерживает действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов, но не стал объяснять, почему она до сих пор не заключила соглашения с Минэнерго и ФАС. «Компания поддержала предложенное правительством решение. Соответствующие документы подписаны и направлены в правительство», — отметил он. Представители ЛУКОЙЛа и «Газпром нефти» также не стали комментировать, почему до сих пор не подписали топливные соглашения.

Как отреагировал рынок Меры по стабилизации внутреннего рынка нефтепродуктов предполагают, что нефтяные компании заморозят цены на топливо на уровне начала июня до конца 2018 года, с 1 января 2019 года они могут их повысить не более чем на 1,7% в соответствии с повышением НДС с 18 до 20%, а с 1 февраля — не более чем на уровень прогнозируемой инфляции (4–4,6% в год). Уже 1 ноября ЛУКОЙЛ сообщил, что «меняет цены реализации продукции мелким оптом в регионах своей ответственности», а «Газпром нефть» заявила о снижении мелкооптовых цен в среднем на 15%. Снижение цен в опте призвано обеспечить АЗС при продаже топлива рентабельность не менее 2,7 тыс. руб. с тонны, или 2 руб. на литр, говорил ​Козак 31 октября. В ответ на заявления нефтяников цены на бензин и дизтопливо на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже 1 ноября начали снижаться. Однако на следующий день после ноябрьских праздников, 6 ноября, они снова выросли. 9 ноября индекс бензина «Регуляр-92» снизился лишь на 0,64%, «Премиум-95» — на 0,79%, а зимнее дизтопливо — на 0,57%.

Это не картель

Предварительный текст соглашений правительства с нефтяниками был разослан в компании еще 31 октября по итогам совещания у Козака, рассказали РБК источники, близкие к двум таким компаниям. По их словам, у компаний возникли вопросы в связи с легитимностью готовящихся соглашений. Дело в том, что такая договоренность выглядит как картельный сговор и нарушение антимонопольного законодательства, а также может вызвать претензии Федеральной налоговой службы (ФНС) из-за занижения налоговой базы, поясняют собеседники РБК.

В соответствии с 16-й статьей закона «О защите конкуренции» запрещаются соглашения между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами либо осуществление этими органами и организациями согласованных действий, если такие соглашения могут привести к недопущению, ограничению, устранению конкуренции, в частности к снижению или поддержанию цен. Но эта статья предполагает исключения, если такие соглашения предусмотрены нормативными правовыми актами правительства, говорится в пояснении к постановлению Медведева от 7 ноября, предписывающему Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяниками. «В связи с этим подписанным постановлением устанавливаются случаи допустимости заключения отдельных соглашений между федеральными органами исполнительной власти и хозяйствующими субъектами о принятии мер по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов», — указано в пояснении.

Об этом же заявил в интервью телеканалу РБК руководитель ФАС Игорь Артемьев. «У нас есть 13-я статья [закона «О защите конкуренции»]. Если это приносит социально-экономический эффект, то есть если это делается, а в данном случае снижение до замораживания цен, в интересах народа, то такое соглашение может быть оформлено актом правительства и является законным <...> Это не картель», — подчеркнул он.