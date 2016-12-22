ЛУКОЙЛ заявил о снижении цен на бензин в опте

Крупнейшая частная нефтяная компания России заявила о снижении цен на бензин и другие нефтепродукты в мелком опте в рамках соглашения с правительством. Ранее владельцы АЗС жаловались, что оптовые цены превысили розничные

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Следуя рекомендациям Министерства энергетики и ФАС, с 1 ноября 2018 года ЛУКОЙЛ «меняет цены реализации продукции мелким оптом в

регионах своей ответственности», сообщила в четверг пресс-служба компании (релиз есть у РБК). Таким образом, ЛУКОЙЛ присоединился к соглашению между правительством и нефтяными компаниями о мерах по стабилизации ситуации на топливном рынке.

Поздно вечером в среду, 31 октября, вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что правительство и представители крупнейших нефтяных холдингов и владельцев НПЗ достигли договоренности, которая ​предполагает сохранение до конца года цен в опте и рознице на уровне конца мая 2018 года. В соответствии с соглашением будут поддерживаться цены на оптовом рынке, которые позволят обеспечивать маржу для АЗС. Расчетный уровень маржи при продаже бензина и дизтоплива должен составлять 2,7 тыс. руб. за 1 т, уточнил он. В случае нарушения этого соглашения компаниям грозят заградительные пошлины на экспорт нефтепродуктов.

По словам вице-премьера, на оформление текстов соглашений выделено 24 часа и уже с четверга, 1 ноября, ситуация на топливном рынке «должна успокаиваться».

Крупнейшие нефтяные компании договорились с правительством о заморозке цен на бензин и дизтопливо на уровне конца мая после резкого скачка цен весной — в обмен на снижение акцизов. И все лето они держали цены на своих заправках, но с начала сентября начали повышать цены в опте, что в некоторых случаях приводило к тому, что оптовые цены оказались выше розничных. Ситуация на топливном рынке была «искусственно расшатана», независимые сети АЗС, которые составляют 53% розничного рынка, бились за сокращение оптовых цен «не всегда оправданно», сказал в среду Козак. Достигнутые договоренности предполагают увеличение поставок топлива на 3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, уточнил министр энергетики Александр Новак.

«Роснефть», «Нефтегазхолдинг», принадлежащий экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз», «Татнефть» и «Новый поток» Дмитрия Мазурова также поддержали предложения по стабилизации топливного рынка. Так, «Газпром нефть» с 1 ноября снизила мелкооптовые цены на бензин и дизельное топливо, снижение составило в среднем до 15%, сообщил представитель этой компании. Цены на топливо на АЗС сети «Газпром нефть» сохраняются на уровне мая 2018 года, и компания не планирует их изменять в ближайшее время, добавил он. ​«Наша компания поддерживает инициативу правительства и сделает все от нее зависящее для обеспечения национальной экономики нефтью и качественными нефтепродуктами», — сообщил РБК представитель «Татнефти».



