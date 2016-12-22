ФАС подписала проект соглашения о заморозке цен на топливо

Документ теперь направлен в Минэнерго. Ранее премьер обязал оба ведомства заключить с нефтяными компаниями соглашение, согласно которому нефтяники обязуются заморозить розничные цены до конца года

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подписала проект соглашения о мерах по стабилизации нефтяного рынка и направила документ в Минэнерго. Об этом заявил журналистам заместитель главы ведомства Анатолий Голомолзин.

Речь идет о соглашении, поручения по которому на этой неделе отдал премьер Дмитрий Медведев. Он обязал ФАС и Минэнерго закрепить данным соглашением договоренности с нефтяными компаниями, согласно которым нефтяники обязуются зафиксировать цены на бензин и дизель до конца этого года на уровне мая.

«ФАС России направила подготовленную и подписанную со своей стороны версию проекта соглашения о мерах по стабилизации и развитию внутреннего рынка нефтепродуктов в Минэнерго», — приводит слова Голомолзина ТАСС.

В мае этого года на фоне роста цен на топливо правительство экстренно обязало нефтяников заморозить цены на топливо, взамен власти снизили акцизы на бензин. Однако ситуация на топливном рынке продолжает оставаться сложной. В конце октября Медведев признал, что цены на бензин и дизель продолжают расти. Тогда же премьер поручил Минэнерго договориться с нефтяниками о заморозке цен до конца года, пригрозив в противном случае ввести заградительные пошлины на вывоз нефтепродуктов и нефти.

В итоге правительство и нефтяные компании договорились о заморозке цен. «Альтернатива была простая — или будут эти соглашения, или введут заградительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт», — объяснял на этой неделе премьер. Он добавил, что нефтяные компании «эти аргументы услышали». В случае если соглашение не будет исполняться, будет подписано постановление о введении заградительных экспортных пошлин, предупредил Медведев. При этом если договоренности нарушит хотя бы одна компания, наказаны будут все, говорил Козак.

За исполнением соглашения будут следить вице-премьер Дмитрий Козак и министр энергетики Александр Новак, уточнял Медведев.