Цены на бензин на бирже выросли вопреки договоренностям с нефтяниками

Ранее правительство и российские нефтяные компании договорились о мерах стабилизации топливного рынка. Нефтяники после долгих дискуссий пошли на предложения властей и согласились заморозить цены на бензин и дизель до конца года

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Оптовые цены на бензин и дизель в ходе торгов во вторник, 6 ноября, выросли в среднем на 1,4% по сравнению к уровню открытия, несмотря на договоренности, достигнутые между правительством и нефтяниками на минувшей неделе. Об этом свидетельствуют данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

Индекс бензина регуляр-92 прибавил во время торговой сессии 1,77% и составил 49,961 тыс. руб. за тонну, показатели бензина премиум-95 показали самый большой рост — 2,19%, достигнув 52,783 тыс. руб. По дизельному топливу расклад следующий: межсезонное подорожало на 1,51%, до 49,922 тыс руб. за тонну, зимнее — +1,4%, до 56,106 тыс. руб., летнее — +0,15%, до 49,285 тыс. руб.

В прошлую среду, 31 октября, российские нефтяные компании («Роснефть», «Газпром», «Газпром нефть», ЛУКОЙЛ, «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Нефтегазхолдинг», «Новый поток» и Иркутская нефтяная компания) договорились с правительством о мерах по стабилизации топливного рынка. Нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин и дизельное топливо на уровне июня до конца года. Как рассказывали РБК близкие к участникам заседания источники, если кто-то на рынке нарушит этот запрет, то власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт для всех.

На следующий день после этого оптовые цены на бензин и дизельное топливо снизились. Представитель курирующего топливно-энергетический комплекс вице-премьера Дмитрия Козака Илья Джус отмечал, что принятые правительством меры позволят избежать скачков цен как в опте, так и в рознице.

В Независимом топливном союзе достигнутое соглашение раскритиковали, отметив, что топливная биржа в таком случае перестанет отражать реальные рыночные процессы и служить интересам игроков. Козак указывал, что на рынке независимых АЗС происходит «действительно много безобразий», там необходимо навести порядок. По его словам, после достигнутых договоренностей цены на топливо на независимых АЗС стабилизируются.

Согласно данным РБК, одним из параметров соглашения нефтяников с властями стало обязательство Федеральной антимонопольной службы (ФАС), Банка России и Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи предложить изменения в правилах биржевой торговли нефтепродуктами. В частности, до 31 марта 2019 года на торги будут допускаться только сети АЗС и конечные промышленные и сельскохозяйственные мелкооптовые потребители.