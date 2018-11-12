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Народные республики остались при своих
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Газета
Народные республики остались при своих
Газета № 197 (2921) (1211) Политика, 00:25
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Народные республики остались при своих
Как прошло голосование в ДНР и ЛНР
В ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов. Их результат был предрешен заранее. Страны Запада голосование осудили, а урегулирование конфликта в Донбассе, уверены политологи, зависит от выборов на Украине
Подсчет бюллетеней избирательной комиссией на выборах главы ДНР и депутатов народного совета в Донецке (Фото: Валерий Мельников / РИА Новости)

Кто принял участие в выборах

В воскресенье в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках прошли выборы глав республик и депутатов народных собраний (парламентов). По предварительным данным ​избирательных комиссий ДНР и ЛНР на 03:30 мск, на выборах в каждой из республик побеждают фавориты.

После подсчета 76,43% бюллетеней в ДНР лидирует временно исполняющий обязанности главы республики Денис Пушилин, он набирает 61,5% голосов. В ЛНР после обработки 63% бюллетеней на первом месте с 68,92% голосов избирателей идет также исполняющий обязанности главы республики — Леонид Пасечник.

Политические партии «Донецкая республика» и «Мир Луганщине», которые возглавляют Пушилин и Пасечник, побеждают на выборах в парламент, набирая 76,1 и 74,28% голосов соответственно.

На пост главы ДНР претендовали пять кандидатов: с Пушилиным конкурировали четыре малоизвестных политика — юрист Елена Шишкина, депутат от фракции «Свободный Донбасс» Роман Храменков, экс-замминистра образования и науки Владимир Медведев и общественник Роман Евстифеев. Тех, кто мог создать Пушилину какую-либо конкуренцию, под разными предлогами на выборы не пустили.

Так, в начале октября ЦИК ДНР отказала в регистрации предпринимателю и первому лидеру протестного движения 2014 года Павлу Губареву «в связи с недостоверностью подписей жителей ДНР в представленных в ЦИК подписных листах». Еще раньше к участию в выборах главы ДНР не допустили Александра Ходаковского — другого оппозиционного политика, бывшего командира бригады «Восток». В день, когда начиналась подача документов в ЦИК, ему просто не дали въехать на территорию ДНР.

Пушилин стал врио главы республики после того, как в конце августа был убит глава ДНР Александр Захарченко. При нем Пушилин возглавлял Народный совет республики и был главой делегации на переговорах в Минске.

Основным претендентом на выборах в ЛНР был Пасечник. Три кандидата, которые шли на выборы помимо него, — малоизвестные политики: руководитель республиканского комитета профсоюза работников образования и науки Олег Коваль, председатель Перевальского территориального отделения общественного движения «Луганский экономический союз» Людмила Руснак и глава республиканского профсоюза работников железнодорожного транспорта Наталья Сергун.

Пасечник исполняет обязанности главы республики дольше Пушилина — с ноября 2017 года, после того как его предшественник Игорь Плотницкий бежал в Москву и сложил с себя полномочия.

На выборах в Народный совет ДНР между собой конкурировали общественные движения «Донецкая республика» (глава — Денис Пушилин) и «Свободный Донбасс». В выборах в Народный совет ЛНР, как и в ДНР, участвуют два общественных объединения: «Мир Луганщине» (глава — Леонид Пасечник) и «Луганский экономический союз».

Безальтернативность выборов в ДНР и ЛНР — традиция, говорит политолог Алексей Макаркин, точно так же предсказуемыми были выборы 2014 года. «Действует принцип: раз его уже согласовали, раз он признан приемлемым, то зачем вносить элемент случайности», — говорит он. По мнению эксперта, главная цель этого голосования — придание легитимности действующим врио Пушилину и Пасечнику: «Теперь они будут не врио, а главы».

Что обещали кандидаты

Денис Пушилин шел на выборы с программой развития «Сила Донбасса», а в интервью обещал «продолжить курс Александра Захарченко». В системе управления ДНР могут произойти изменения — появится пост премьер-министра для перераспределения обязанностей, говорил Пушилин. Обещал он также провести реформы финансового, бюджетного и налогового администрирования в республике, создать условия для развития предпринимательства и привлечения инвестиций. В результате в ближайшие четыре года в самопровозглашенной республике, в которой, по данным на 1 декабря 2017 года, проживали 2,3 млн человек (согласно Госстату Украины, население всей Донецкой области — 4,2 млн), должно появиться не менее 100 тыс. новых рабочих мест, а производительность труда — возрасти в полтора раза.

Основным тезисом программы Леонида Пасечника было заявлено «строительство сильной и независимой республики», «сохранение народа и его безопасности в едином политическом, культурном, экономическом и цивилизационном пространстве с Российской Федерацией». В ЛНР, по данным властей, проживают около 1,5 млн человек.

Москва продолжит оказывать поддержку ДНР, выражал уверенность Пушилин. ​«Я лично услышал обещания содействия по ряду важнейших вопросов — в политическом и гуманитарном планах. Вследствие разрешения данных вопросов мы можем говорить о росте экономики, а в соответствии с этим и о повышении зарплат», — рассказал он об итогах встречи с помощником президента России Владиславом Сурковым в октябре (цитата по Донецкому агентству новостей).

Какими будут последствия

Киев выступал против этих выборов: глава МИД Украины Павел Климкин назвал их «цирковым представлением», а президент Петр Порошенко выражал уверенность, что западные страны введут новые санкции против Москвы. 9 ноября прокуратура Донецкой области возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 110 УК Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны) против организаторов выборного процесса. По украинскому законодательству им грозит пожизненное лишение свободы.

США, Франция, Великобритания, Швеция, Нидерланды и Польша на заседании Совбеза ООН 30 октября назвали выборы в самопровозглашенных республиках незаконными и противоречащими минским соглашениям. Участники «нормандского формата» переговоров по ситуации на Украине — Германия и Франция — также выступили против выборов. О непризнании выборов заявило и НАТО: «Они противоречат букве и духу минских соглашений и подрывают усилия по мирному урегулированию конфликта».

США в четверг, 8 ноября, расширили санкционный список из-за ситуации на Украине. Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер не исключал дальнейших санкций из-за голосования на территории непризнанных республик.

Тем не менее Москва настаивает, что выборы в Донбассе не идут вразрез с минскими соглашениями. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков​ отмечал, что России «чрезвычайно важно», кто будет руководить республиками, однако ее влияние на их руководство небезгранично. Представитель России в контактной группе Борис Грызлов заявил, что комплекс мер, подписанный в Минске 12 февраля 2015 года («Минск-2»), регулирует только муниципальные выборы в Донбассе. А выборы глав и парламентов ДНР и ЛНР не являются муниципальными, поэтому формально минскому процессу не противоречат.

Накануне старта голосования ЦИК ДНР сообщила на своем сайте, что в Донецк для наблюдения за выборами приехали российские сенаторы Сергей Цеков и Ольга Ковитиди, а также депутаты Госдумы.

Выборы глав ДНР и ЛНР не повлияют на урегулирование конфликта на востоке Украины, уверен украинский политолог Вадим Карасев. Предсказуемость этих выборов показывает, что Россия заинтересована в поддержании статуса-кво, добавляет эксперт. Именно поэтому, продолжает Карасев, Москва не стала проводить конкурентные выборы, а фактически пошла на назначение глав республик. «Россия сознательно жертвовала демократичностью, чтобы законсервировать ситуацию. Потому что судьба этих республик будет решаться не на выборах в самих республиках. А по результатам президентских и парламентских выборов на Украине в 2019 году», — сказал он РБК. Честные, конкурентные выборы в этой ситуации только помешали бы переговорам и только разозлили бы Киев, говорит он.

С тем, что урегулирование украинского конфликта в большей степени зависит от выборов на Украине, согласен и эксперт Российского совета по международным делам Александр Гущин.

Автор: Александр Атасунцев.
Теги: ДНР , ЛНР , Выборы
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