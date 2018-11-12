Повторным выборам грозит второй тур

Закрытые соцопросы в Приморье показывают недостаточно высокий рейтинг Олега Кожемяко

По данным опросов, в начале ноября за врио губернатора Олега Кожемяко готовы были проголосовать от 35 до 45%. «Если при отсутствии Ищенко выйдем на второй тур, то всем нам надо уходить в монастырь», — говорит федеральный чиновник

Олег Кожемяко (Фото: Владимир Смирнов / ТАСС)

Каковы шансы Кожемяко на победу в первом туре?

Рейтинг врио главы Приморья Олега Кожемяко по состоянию на 1 ноября составил 39%, рассказал РБК собеседник, близкий к избирательному штабу кандидата от власти, о данных закрытого опроса ВЦИОМа. Открытых социологических данных по рейтингу кандидатов в Приморье нет, однако обычно кандидаты самостоятельно проводят исследования, обращаясь к разным социологическим службам.

Федеральный чиновник, имеющий отношение к кампании в Приморье, приводит несколько иные данные. По состоянию на 2 ноября уровень поддержки Кожемяко — 33–35% в зависимости от района.

Опросы показывают, что Олег Кожемяко побеждает в первом туре, но находится на грани, подтверждает РБК собеседник, близкий к штабу врио главы Приморья. Рейтинг Кожемяко колеблется в районе 38–41%, уточняет он. Количество неопределившихся составляет порядка 30%, добавляет источник.

В финале 10–15% неопределившихся могут отдать свои голоса Кожемяко, прогнозирует собеседник РБК. Нельзя исключать, что цифры рейтинга могут «отскочить назад», но до выборов еще чуть больше месяца и «показатели должны расти», говорит источник.

По данным на 7 ноября, за Кожемяко были готовы​ отдать голоса 40% от общего числа опрошенных и 45% — от числа собирающихся принять участие в голосовании, рассказывает собеседник, близкий к штабу.

РБК направил запрос во ВЦИОМ. «Эти данные похожи на правду», — подтвердил РБК собеседник в социологической службе.

В Кремле сейчас нет полной уверенности, что Кожемяко одержит победу в первом туре, рассказывает источник, близкий к администрации президента. Повлиять на ситуацию может заявление коммуниста Андрея Ищенко о намерении участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, говорит он: «Ищенко может нагнать протестную волну».

Когда КПРФ сама отказалась выдвигать Ищенко кандидатом в губернаторы, это было на руку администрации президента — снижался риск протестного голосования, а главным героем скандала была не власть, которая не допустила коммуниста к выборам, а Компартия. Теперь же ситуация будет обратная: в недопуске Ищенко будут винить власть, резюмирует собеседник РБК.

Вероятность второго тура незначительная, но все же она существует, считает ведущий научный сотрудник Института социологии РАН Леонтий Бызов. Многое зависит от того, как поведет себя Ищенко, согласен он. С большой вероятностью власть будет работать на уменьшение явки — чтобы недовольные кандидатурой Кожемяко на выборы не приходили и не портили ему общий результат, предполагает социолог: «Получить 50% при незначительной явке проще, чем при высокой».

Глава штаба Кожемяко Антон Волошко отказался обсуждать с корреспондентом РБК его рейтинги. Пресс-секретарь Кожемяко Дарья Сметанина на момент публикации материала не ответила на вопрос РБК.

Каковы шансы Ищенко участвовать в выборах?

Самого опасного соперника нового врио, Андрея Ищенко, давно приняли решение не допустить до выборов, но сейчас, когда он собрался идти самовыдвиженцем, у него уже объективно нет времени преодолеть муниципальный фильтр, отмечает источник, близкий к администрации президента.

Андрей Ищенко (Фото: Виталий Аньков / РИА Новости)

«Принципиально понятно, что Ищенко не пробьется на выборы, шансов пройти муниципальный фильтр у него нет», — соглашается федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в регионе.​

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморского края необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34).​​ Самовыдвиженцам также требуется собрать около 7 тыс. подписей жителей региона в свою поддержку.

Изначально Кожемяко так строил кампанию, что было заметно — ему хотелось бы победить Ищенко в равной борьбе, признает собеседник РБК. «Но сейчас уже никого не волнует, чего хотел Кожемяко, главное — не допустить второго тура», — заявляет он.

Действительно, существует вероятность, что врио губернатора выйдет во второй тур «с каким-нибудь своим спойлером», добавляет источник, близкий к администрации президента. А второй тур — это гарантированно проигрыш кандидата от власти, резюмирует он.

«Все конструкции [в предвыборной кампании] строятся, чтобы не допустить второго тура. Если уж при отсутствии Ищенко мы все равно выйдем на второй тур, то всем нам надо ​уходить в монастырь», — говорит РБК федеральный чиновник.

Рейтинг коммуниста Андрея Ищенко, объявившего о самовыдвижении 7 ноября, на начало ноября колебался в районе 25–28%, говорит собеседник, близкий к штабу Кожемяко. Эти данные подтверждает другой источник, близкий к штабу, и федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в Приморье. После отказа КПРФ выдвигать Ищенко штаб Кожемяко перестал учитывать его в своих соцопросах, рассказал собеседник, близкий к штабу.

РБК направил запрос Андрею Ищенко.

Будут ли в выборах участвовать Митволь и Сурайкин?

В том числе для того чтобы минимизировать риски второго тура, из числа кандидатов могут убрать кандидата от Партии зеленых Олега Митволя, отмечает федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в регионе. «Митволя не будет — он слишком яркий для этой кампании, яркие спойлеры на этих выборах не нужны», — объясняет собеседник РБК. Кроме того, по его словам, Митволь был нужен для критики Ищенко. «Нет Ищенко — необходимость в нем [Митволе] отпадает», — заметил он. Сам Митволь, комментируя РБК ход своей кампании в Приморье, признал, что сбор подписей муниципальных депутатов идет «тяжело», но выразил намерение продолжить попытки пройти муниципальный фильтр. Отпадает и необходимость в участии в выборах и кандидата от «Коммунистов России» Максима Сурайкина, продолжает федеральный чиновник и подтверждает собеседник, близкий к администрации президента. Сурайкин сказал РБК, что предварительно достигнуты договоренности о сборе подписей примерно с 80 муниципальными депутатами (всего необходимо собрать от 140 до 147 подписей), однако «ситуация сложная» и «вероятность, что фильтр удастся пройти, небольшая».

Выборы главы Приморья запланированы на 16 декабря. Всего на выборы выдвинулись 20 человек. В числе кандидатов, которые имеют шансы пройти фильтр, собеседник РБК, знакомый с ходом кампании, называл кандидата от ЛДПР, депутата Госдумы Андрея Андрейченко, Розу Чемерис от «Женщин России», кандидата от «Патриотов России» Игоря Степаненко и Виктора Старицина от Коммунистической партии социальной справедливости.

Жители Приморского края второй раз за этот год попытаются выбрать главу региона. Результаты первых выборов были аннулированы после массовых фальсификаций во втором туре. После этого кандидат от «Единой России», временно исполняющий обязанности главы Приморья Андрей Тарасенко ушел в отставку, а его место занял возглавлявший Сахалинскую область Олег Кожемяко. Он решил идти на выборы в качестве самовыдвиженца.