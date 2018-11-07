«Роснефти» отморозили гудвилл

Крупнейшая российская нефтяная компания списала 133 млрд нематериальных активов

«Роснефть» списала 133 млрд руб. за третий квартал 2018 года из-за заморозки цен на бензин. С начала года списания сегмента переработки составили 180 млрд руб., это снизит дивиденды компании на 72 млрд руб.

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Минус 180 млрд руб.

«Роснефть» признала обесценение гудвилла (нематериальные активы компании, включая перспективность бизнеса и деловую репутацию) сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в размере 133 млрд руб., говорится в отчете компании по МСФО за третий квартал 2018 года, опубликованном во вторник, 6 ноября.

Обесценение учитывается в составе «прочих расходов» (всего 150 м​лрд руб. за июль—сентябрь). С начала 2018 года списания составили 180 млрд руб.

Впервые «Роснефть» признала обесценение гудвилла переработки по итогам второго квартала 2018 года, так как по итогам полугодия этот сегмент оказался в операционном убытке. Кроме того, в августе были приняты законы о завершении налогового маневра в 2019–2024 годах — это создавало риски из-за налоговой политики государства в отношении перерабатывающего бизнеса, пояснила компания. Тогда «Роснефть» обещала продолжить списания в случае внесения новых изменений в налоговый режим.

Теперь компания обесценила гудвилл из-за заморозки цен на топливо на внутреннем рынке и неопределенности в работе механизма субсидии, которая с 2019 года позволит нефтяникам сдерживать цены на топливо. «Роснефть» усматривает риски и в работе механизма обратного акциза на нефть, который должен фактически сохранить уровень налоговой нагрузки на переработку в ходе завершения налогового маневра.

«Мы добросовестно отражаем в отчетности все обстоятельства, в том числе реальные изменения конъюнктуры, колебания фискальных режимов и так далее», — сказал РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. Прогнозировать дальнейшие действия компании по обесценению гудвилла он отказался.

ЛУКОЙЛ, «Газпром нефть», «Сургутнефтегаз» и «Татнефть» отчеты за девять месяцев 2019 года пока не раскрыли, в отчетах за полугодие убытки от обесценения переработки компании не отражали.

Правительство сдерживает цены на бензин и дизельное топливо с 1 июня, заморозка продлится до конца года, а затем нефтяники получат возможность увеличить цены, но незначительно — на уровень прогнозной инфляции в 4%. По расчетам E&Y, из-за сдерживания цен на внутреннем рынке нефтяные компании могут недополучить до конца 2018 года 200 млрд руб. Со следующего года нефтяники смогут получать субсидию из бюджета на сдерживание цен на топливо — около 600 млрд руб. в год.

Добыча вырастет В 2018 году «Роснефть» планирует увеличить добычу нефти на 2%, более чем до 230 млн т нефти, в 2019 году — еще на 5%, до 241 млн т, ​сообщил первый вице-президент «Роснефти» Эрик Лирон в ходе телеконференции по итогам третьего квартала. Компания наращивает добычу на фоне смягчения соглашения со странами ОПЕК об ограничении добычи нефти. Из-за падения добычи в Венесуэле и санкций США в отношении экспорта иранской нефти добывающие страны договорились увеличить добычу примерно на 1 млн барр. в сутки до конца года. «Роснефть» восстанавливает добычу на зрелых активах (в основном «РН-Няганьнефтегаз», «Варьеганнефтегаз», «РН-Пурнефтегаз», «Оренбургнефть») и продолжает разбуривать новые месторождения, такие как Среднеботуобинское, Тагульское, Русское и Куюмбинское.

Меньше дивидендов

Списания уменьшают размер чистой прибыли «Роснефти» и, соответственно, дивидендов. Дивидендная политика «Роснефти» предполагает выплату акционерам 50% чистой прибыли.

По итогам девяти месяцев 2018 года чистая прибыль компании выросла в 3,3 раза, до 528 млрд руб. Но списание 180 млрд руб. из-за списания гудвилла — значительная сумма для «Роснефти», считает аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Если бы не списания, чистая прибыль компании после уплаты налога могла бы быть на 144 млрд руб. больше, а дивиденды, соответственно, — на 72 млрд руб., констатирует он. Обесценение активов повлияет на величину дивидендов за второе полугодие 2018 года, это наиболее негативный момент в отчетности, согласен аналитик «Велес Капитала» Александр Сидоров.

В остальном финансовые результаты «Роснефти» превзошли ожидания аналитиков по EBITDA и оказались близкими к прогнозам по выручке и чистой прибыли, указывает Сидоров в своем отчете. Компания увеличила EBITDA на 14% относительно второго квартала 2018 года, до 643 млрд руб., благодаря росту цен на нефть, слабому рублю и росту добычи жидких углеводородов после ослабления ограничений в рамках соглашения со странами ОПЕК, объясняет он.