«Роснефть» списала почти 50 млрд руб. из-за налогового маневра

Из-за налогового маневра «Роснефть» списала убыток от обесценения гудвилла перерабатывающего бизнеса в 47 млрд руб., снизив таким образом чистую прибыль и дивиденды. В случае ухудшения налоговых условий компания продолжит списания

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«Роснефть» признала обесценение гудвилла (деловой репутации) сегмента «Переработка, коммерция и логистика» в размере 47 млрд руб., убыток учитывается в составе «прочих расходов» (всего 87 млрд руб. за полугодие), сообщила компания в отчете по МСФО за второй квартал.

«Роснефть» решила пересмотреть оценку гудвилла, после того как в августе были приняты законы о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли, а сегмент за полугодие продемонстрировал операционный убыток (4 млрд руб.), говорится в отчете. Компания решила, что с учетом «принимаемых мер по стабилизации цен на нефтепродукты» (например, правительство грозит нефтяникам заградительными экспортными пошлинами) в некоторых сценариях маневр может сформировать условия, в которых ее перерабатывающий бизнес будет подвержен дополнительным рискам. ​«В случае внесения новых изменений в налоговый режим (...) возможно дополнительное обесценение гудвилла, относящегося к данному сегменту», — заключает «Роснефть» в отчетности.

Налоговый маневр заключается в постепенном обнулении пошлин на нефть и нефтепродукты в течение шести лет, в период с 2019 до 2024 года, и в пропорциональном повышении НДПИ. Маневр лишит российскую нефтепереработку субсидии из бюджета (образуется за счет разницы в величине экспортных пошлин на нефть и нефтепродукты). В начале августа президент Владимир Путин подписал оба закона о завершении маневра.

Дискуссии о завершении маневра велись давно, но у нефтяников всегда получалось переносить ее на будущее. Например, еще в марте Минфин, Минэнерго и компании обсуждали завершение маневра только в 2020 году. Но в мае вышел новый указ президента, выполнение которого оценивалось в 8 трлн руб., и часть этих денег решено было взять с нефтяных компаний, а завершение маневра начать уже в 2019 году. Но назвать новые налоговые условия для нефтяников чересчур жесткими нельзя: компании добились многочисленных послаблений, так что в итоге Минфин снизил оценку дополнительных поступлений в бюджет с 1,6 трлн до 1 трлн руб. Послабления были адресными, и «Роснефть» получила значительные уступки. Предполагается, что дополнитель​ная нагрузка в 1 трлн руб. ляжет на потребителей нефтепродуктов, некоторые НПЗ и страны ЕАЭС, которые покупали нефть без пошлин, прежде всего Белоруссия.