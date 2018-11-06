Отказом на отказ

Три вопроса о решении КПРФ не выдвигать кандидата в главы Приморья

В КПРФ передумали участвовать в губернаторских выборах в Приморье, назвав их фарсом. В результате глава края Олег Кожемяко лишился основного конкурента и упрочил позиции перед выборами, а КПРФ показала власти «свою системность»

Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Участвовавший в сентябрьских выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил «РИА Новости», что региональное отделение партии решило не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона, назначенные на декабрь. В партии объяснили это решение отказом признавать отмену результатов сентябрьских выборов.

Почему КПРФ не поддержала Ищенко?

«Региональное отделение КПРФ «слилось», — сказал РБК источник в штабе Ищенко. Федеральное руководство КПРФ не станет оспаривать решение региональной конференции. «Мы с пониманием относимся к решению конференции», — прокомментировал РБК итог заседания член ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Изначально Ищенко собирался выдвинуться кандидатом на региональной конференции КПРФ 27 октября, однако заседание не состоялось «из-за проблем с помещением». В результате оно было перенесено на 2 ноября. «[На момент конференции] десять районов заблокировали — собрали подписи муниципальных депутатов в пользу других кандидатов. Муниципальный фильтр нашему кандидату пройти не дали бы. Предложили бы прогнуться и сдать все. Поэтому нет смысла участвовать в фарсе», — пояснил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

У коммунистов было три возможных варианта, объясняет еще один собеседник РБК в ЦК КПРФ: выдвинуть Ищенко, понимая, что ему не дадут пройти муниципальный фильтр, и «участвовать в этом цирке со всеми спойлерами типа [Олега] Митволя и Максима Сурайкина»; не выдвигать кандидата и настаивать на том, что Ищенко победил и у него отняли победу; наконец, выдвинуть другого кандидата (на этом варианте настаивала часть коммунистов приморского отделения). В региональном отделении КПРФ многие были настроены против Ищенко: он не выполнял определенные обязательства перед партией, во время кампании создавал параллельные штабы, утверждает источник РБК.

По затянувшейся паузе со стороны КПРФ было видно, что в партии не уверены в целесообразности повторного выдвижения Ищенко, отмечает политолог Александр Пожалов. Перенеся на неделю конференцию, коммунисты уже потеряли время для прохождения муниципального фильтра и дали возможность власти распылить голоса административно зависимых депутатов между другими кандидатами, выдвинувшимися раньше, констатирует он.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморского края необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34).​

Как это влияет на расклад сил перед выборами?

Cобеседники, близкие к администрации президента, прежде говорили РБК, что обеспокоены перспективами врио главы Приморья Олега Кожемяко на предстоящих выборах в связи с невысоким рейтингом и высоким антирейтингом кандидата от власти в регионе.

Ранее федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в Приморье, говорил РБК, что Кремль намерен не допустить Ищенко до голосования, срезав на этапе муниципального фильтра.

Теперь же врио губернатора лишился основного конкурента, при этом ему не пришлось задействовать барьер в виде фильтра. Вопрос только в том, как победа на таких выборах отразится на дальнейшей легитимности Кожемяко, отмечает Пожалов.

Неправильный второй тур Осенние выборы главы Приморья прошли в регионе в два этапа — 9 и 16 сентября. Во втором туре Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. По данным ЦИК, явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов лидером гонки, согласно материалам на сайте Центризбиркома, являлся кандидат от КПРФ, отрыв превышал 7% — 52,38 против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей, у Тарасенко было 47,11%. После этого табло с предварительными итогами голосования на сайте ЦИК не обновлялось два часа. Согласно итоговым результатам выборов, которые были обнародованы позднее, Ищенко уступил Тарасенко с разницей в 1,49% (48,06 против 49,55%). Решением местного избиркома результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно. ​Повторные выборы губернатора Приморья должны состояться 16 декабря. Представитель КПРФ подал иски об отмене решения краевого избиркома о признании выборов недействительными. 1 ноября суд Уссурийска Приморского края прекратил производство по всем искам. «Предмет административного спора отсутствует», — заявили в суде.

​В чем выгода КПРФ?

По мнению Пожалова, более выгодной для оппозиционного имиджа КПРФ была бы ситуация, когда Ищенко отказали бы в регистрации в результате непрохождения муниципального фильтра. Однако это усилило бы протестные настроения в крае ко дню голосования и привело бы к дальнейшей дискредитации муниципального фильтра. «После того как Путин на неделе заявил о том, что не видит, чтобы муниципальный фильтр служил барьером для свободного волеизъявления граждан, и не считает необходимым его серьезную корректировку, власть не могла бы отказать в муниципальных подписях Ищенко, который два месяца назад практически победил на выборах. А теперь получается, что это в КПРФ сами решили отказаться от участия, а не власть ограничила приморцам пространство выбора, и не Кожемяко не выполнил своих первоначальных намерений помочь соперникам с прохождением фильтра», — заключил эксперт.

Этим решением КПРФ показала власти, что остается системной партией и по-прежнему — как и летом 2018 года, когда она решила не участвовать в выборах в Новосибирской области и Алтайском крае, — готова отказываться от борьбы в ключевых для власти регионах, уверен Пожалов. «Думаю, это означает наличие каких-то скрытых договоренностей между КПРФ и властью, о которых нам еще предстоит узнать», — отметил он. Он предположил, что речь может идти о том, что власть не будет стремиться любой ценой к признанию недействительными итогов выборов в Хакасии, где коммунисту Валентину Коновалову, единственному кандидату, во втором туре предстоит набрать 50% голосов «за». Либо, добавляет эксперт, в дальнейшем возможно назначение кого-то из федеральных партийных фигур на должность врио губернатора в одном из регионов.