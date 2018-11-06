Отказом на отказ

ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 66,55 65,50 EUR Нал. 75,90 74,77 USD Бирж. 65,98 -0,23 EUR Бирж. 75,25 -0,18 USD ЦБ. 65,58 -0,07 EUR ЦБ. 74,99 +0,41 EUR/USD 1,14 +0,00 BTC/USD Бирж. 6465,20 -6,30 IMOEX 2398,57 +0,87% RTSI 1145,49 +0,94% Brent 72,73 -0,23% DJIA 25461,70 +0,76% Nasdaq 7326,66 -0,32%
Системный фильтр: почему КПРФ сама сняла Ищенко с выборов в Приморье
Лента новостей
Тест: проверьте знание новостных тем и экономических трендов 10:25, РБК и Thomson Reuters Власти решили внепланово проверять цены на независимых бензоколонках 10:21, Бизнес Как ездить в 2019-м: готовы ли вы ко всем изменениям 10:10, Авто Прогноз дня: нефть может дать импульс роста российскому рынку акций 10:03, Quote Придуманный для ВЭБа вид капитала получат еще два института развития 10:00, Экономика Насколько Россия готова к промышленным инновациям 10:00, РБК и Schneider Electric Пошли на встречу: зачем компании проводят переговоры в необычных местах 09:50, Свое дело Facebook перед выборами в США заблокировал более 100 аккаунтов 09:42, Технологии и медиа Валютный счет российского резидента: как управлять капиталом за границей 09:35, РБК и FW Raiffeisen Fitch усомнился в шансах «Нафтогаза» получить от «Газпрома» $2,6 млрд 09:27, Бизнес Покупатели уже не те: кто еще может успеть заработать на миллениалах 09:19, Потребрынок  Первые после аварии фотографии «Адмирала Кузнецова» 09:12, Фотогалерея  В Калужской области в ДТП с микроавтобусом погибли три человека 09:09, Общество Сергей Вахтеров — РБК: «Инвестиционный рынок наконец-то ожил» 09:05, Бизнес Тест: хорошо ли вы знаете хоккей 09:00, РБК и Mastercard В Китае показали полномасштабный макет создаваемого с Россией самолета 08:55, Технологии и медиа СК опубликовал видео с места крупного пожара в Кемеровской области 08:44, Общество Протоиерей рассказал о видениях фигурантов дела о коррупции во ФСИН 08:36, Общество СМИ узнали о планах создать единую логистическую систему на базе ГЛОНАСС 08:15, Бизнес 5 модных трендов этой осени 08:14, РБК Pink и KUPIVIP СМИ узнали о скором возобновлении поставок мяса птицы из России в Китай 08:10, Экономика Венчурный рынок в России вырос за счет интернет-пользователей 08:00, Технологии и медиа Роскачество не нашло отвечающей знаку качества кильки в томате 08:00, Общество Власти Москвы заявили о трехкратном росте популярности каршеринга 07:37, Общество 15 часов на одном заряде: ноутбук для долгих поездок 07:34, РБК и Lenovo Мало места большим данным: почему Москву ждет дефицит мощностей 07:30, Технологии и медиа Большинство крупных компаний заявили об опасениях из-за новых санкций США 07:00, Экономика Космонавты воспользуются «Стрелой» при изучении отверстия на «Союзе» 07:00, Политика
Газета
Системный фильтр: почему КПРФ сама сняла Ищенко с выборов в Приморье
Газета № 193 (2917) (0611) 03 ноя, 08:17
0
Отказом на отказ
Три вопроса о решении КПРФ не выдвигать кандидата в главы Приморья
В КПРФ передумали участвовать в губернаторских выборах в Приморье, назвав их фарсом. В результате глава края Олег Кожемяко лишился основного конкурента и упрочил позиции перед выборами, а КПРФ показала власти «свою системность»
Андрей Ищенко (Фото: Антон Балашов / ТАСС)

Участвовавший в сентябрьских выборах губернатора Приморья кандидат от КПРФ Андрей Ищенко заявил «РИА Новости», что региональное отделение партии решило не выдвигать своего кандидата на новые выборы главы региона, назначенные на декабрь. В партии объяснили это решение отказом признавать отмену результатов сентябрьских выборов.

Почему КПРФ не поддержала Ищенко?

«Региональное отделение КПРФ «слилось», — сказал РБК источник в штабе Ищенко. Федеральное руководство КПРФ не станет оспаривать решение региональной конференции. «Мы с пониманием относимся к решению конференции», — прокомментировал РБК итог заседания член ЦК КПРФ Юрий Афонин.

Изначально Ищенко собирался выдвинуться кандидатом на региональной конференции КПРФ 27 октября, однако заседание не состоялось «из-за проблем с помещением». В результате оно было перенесено на 2 ноября. «[На момент конференции] десять районов заблокировали — собрали подписи муниципальных депутатов в пользу других кандидатов. Муниципальный фильтр нашему кандидату пройти не дали бы. Предложили бы прогнуться и сдать все. Поэтому нет смысла участвовать в фарсе», — пояснил пресс-секретарь КПРФ Александр Ющенко.

У коммунистов было три возможных варианта, объясняет еще один собеседник РБК в ЦК КПРФ: выдвинуть Ищенко, понимая, что ему не дадут пройти муниципальный фильтр, и «участвовать в этом цирке со всеми спойлерами типа [Олега] Митволя и Максима Сурайкина»; не выдвигать кандидата и настаивать на том, что Ищенко победил и у него отняли победу; наконец, выдвинуть другого кандидата (на этом варианте настаивала часть коммунистов приморского отделения). В региональном отделении КПРФ многие были настроены против Ищенко: он не выполнял определенные обязательства перед партией, во время кампании создавал параллельные штабы, утверждает источник РБК.

По затянувшейся паузе со стороны КПРФ было видно, что в партии не уверены в целесообразности повторного выдвижения Ищенко, отмечает политолог Александр Пожалов. Перенеся на неделю конференцию, коммунисты уже потеряли время для прохождения муниципального фильтра и дали возможность власти распылить голоса административно зависимых депутатов между другими кандидатами, выдвинувшимися раньше, констатирует он.

Для прохождения муниципального фильтра кандидату в главы Приморского края необходимо собрать не менее 140 и не более 147 подписей муниципальных депутатов из 26 муниципальных районов и городских округов (всего таких территорий в Приморье 34).​

Как это влияет на расклад сил перед выборами?

Cобеседники, близкие к администрации президента, прежде говорили РБК, что обеспокоены перспективами врио главы Приморья Олега Кожемяко на предстоящих выборах в связи с невысоким рейтингом и высоким антирейтингом кандидата от власти в регионе.

Ранее федеральный чиновник, имеющий отношение к выборам в Приморье, говорил РБК, что Кремль намерен не допустить Ищенко до голосования, срезав на этапе муниципального фильтра.

Теперь же врио губернатора лишился основного конкурента, при этом ему не пришлось задействовать барьер в виде фильтра. Вопрос только в том, как победа на таких выборах отразится на дальнейшей легитимности Кожемяко, отмечает Пожалов.

Неправильный второй тур

Осенние выборы главы Приморья прошли в регионе в два этапа — 9 и 16 сентября. Во втором туре Ищенко боролся с кандидатом от «Единой России», врио губернатора региона Андреем Тарасенко. По данным ЦИК, явка во втором туре составила 30,24%. После обработки 50% протоколов лидером гонки, согласно материалам на сайте Центризбиркома, являлся кандидат от КПРФ, отрыв превышал 7% — 52,38 против 45,05%. Преимущество Ищенко сохранил и после подсчета 97,87% протоколов. На тот момент за него, согласно информации ЦИК, проголосовали 50,37% избирателей, у Тарасенко было 47,11%. После этого табло с предварительными итогами голосования на сайте ЦИК не обновлялось два часа. Согласно итоговым результатам выборов, которые были обнародованы позднее, Ищенко уступил Тарасенко с разницей в 1,49% (48,06 против 49,55%).

Решением местного избиркома результаты голосования были аннулированы; комиссия решила, что из-за нарушений определить победителя невозможно.

​Повторные выборы губернатора Приморья должны состояться 16 декабря.

Представитель КПРФ подал иски об отмене решения краевого избиркома о признании выборов недействительными. 1 ноября суд Уссурийска Приморского края прекратил производство по всем искам. «Предмет административного спора отсутствует», — заявили в суде.

В Приморье 12 кандидатов в губернаторы края подали документы в избирком
Политика

​В чем выгода КПРФ?

По мнению Пожалова, более выгодной для оппозиционного имиджа КПРФ была бы ситуация, когда Ищенко отказали бы в регистрации в результате непрохождения муниципального фильтра. Однако это усилило бы протестные настроения в крае ко дню голосования и привело бы к дальнейшей дискредитации муниципального фильтра. «После того как Путин на неделе заявил о том, что не видит, чтобы муниципальный фильтр служил барьером для свободного волеизъявления граждан, и не считает необходимым его серьезную корректировку, власть не могла бы отказать в муниципальных подписях Ищенко, который два месяца назад практически победил на выборах. А теперь получается, что это в КПРФ сами решили отказаться от участия, а не власть ограничила приморцам пространство выбора, и не Кожемяко не выполнил своих первоначальных намерений помочь соперникам с прохождением фильтра», — заключил эксперт.

Этим решением КПРФ показала власти, что остается системной партией и по-прежнему — как и летом 2018 года, когда она решила не участвовать в выборах в Новосибирской области и Алтайском крае, — готова отказываться от борьбы в ключевых для власти регионах, уверен Пожалов. «Думаю, это означает наличие каких-то скрытых договоренностей между КПРФ и властью, о которых нам еще предстоит узнать», — отметил он. Он предположил, что речь может идти о том, что власть не будет стремиться любой ценой к признанию недействительными итогов выборов в Хакасии, где коммунисту Валентину Коновалову, единственному кандидату, во втором туре предстоит набрать 50% голосов «за». Либо, добавляет эксперт, в дальнейшем возможно назначение кого-то из федеральных партийных фигур на должность врио губернатора в одном из регионов.

Отказ от игры

Это не первый случай, когда КПРФ отказывается от выдвижения кандидата в регионе, где имеет шансы на победу. В 2018 году коммунисты отказались от участия в выборах глав ряда регионов, в частности в Подмосковье, Новосибирской и Омской областях, Красноярском и Алтайском краях.

Выдвижение Павла Грудинина на президентских выборах в марте 2018 года было последней попыткой партии вести себя относительно самостоятельно, отметил директор Центра экономических и политических реформ Николай Миронов. Теперь партия взяла курс на договорную прагматику и выдвижение кандидатов только там, где это выгодно, а в остальных случаях старается получить бонус за отказ от борьбы — размен по одномандатным округам или сенаторское кресло, отмечает эксперт.

Авторы: Елизавета Антонова, Евгения Маляренко.
При участии: Наталья Галимова.
Теги: Приморский край , Выборы , КПРФ , Геннадий Зюганов
Материалы по теме
Суд прекратил производство по искам Ищенко о выборах в Приморье Общество
Ищенко рассказал о предложениях разменять участие в выборах на должность Политика
Яндекс. Директ
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter