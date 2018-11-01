Нефтяники остались в заморозке

Правительство настояло на стабилизации цен на топливо

После дискуссий с правительством нефтяники согласились продлить заморозку цен на бензин до конца года. Ответственность за нарушение соглашения будет солидарной: власти могут ввести заградительные пошлины на экспорт

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

О чем договорились?

Правительство обязало нефтяников до 1 ноября подписать соглашение о стабилизации ситуации на топливном рынке, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак в начале совещания с топ-менеджерами нефтяных компаний, которое продлилось больше двух часов в среду вечером. По итогам совещания сторонам удалось договориться, рассказали два источника, близких к участникам совещания.

Соглашение предусматривает «солидарную ответственность» для всех российских нефтяных компаний и фиксирует рекомендации, которые правительство давало нефтяникам ранее, объяснил он. Если договоренности нарушит хотя бы одна компания, наказаны будут все, объяснил Козак. Приоритетом соглашений, по его словам, является защита внутреннего рынка.

На совещании присутствовали представители всех крупнейших нефтегазовых компаний — «Роснефти», «Газпрома», «Газпром нефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза», «Татнефти», «Нефтегазхолдинга», принадлежащего экс-главе «Роснефти» Эдуарду Худайнатову, «Нового потока» и Иркутской нефтяной компании.

Минэнерго и ФАС подготовили соглашения с нефтяниками и независимыми участниками рынка, которые предполагают сохранение цен на уровне конца мая 2018 года до конца года, заявил Козак на брифинге после совещания, передает корреспондент РБК. По его словам, на оформление текстов соглашений выделено 24 часа и уже с четверга, 1 ноября, ситуация на топливном рынке «должна успокаиваться».

Ситуация была «искусственно расшатана», независимые сети АЗС, которые составляют 53% розничного рынка, бились за сокращение оптовых цен «не всегда оправданно», отметил Козак. Достигнутые договоренности предполагают увеличение поставок топлива на 3% по сравнению с аналогичным месяцем предыдущего года, уточнил министр энергетики Александр Новак. Будут поддерживаться цены на оптовом рынке, которые должны вернуться на уровень конца мая и которые позволят обеспечивать маржу для АЗС. Расчетный уровень маржи при продаже бензина и дизтоплива должен составлять 2,7 тыс. руб. за 1 т, сказал Козак.

«Соглашения действуют до 31 декабря, согласно их условиям, нефтяники должны увеличить поставки топлива на внутренний рынок, а также держать мелкооптовые цены на определенном уровне для каждого региона — чтобы обеспечить минимальную маржинальность розничного бизнеса», — заявил РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша (он также участвовал во встрече). Это создает более благоприятные условия для независимых АЗС, но объективно оценить эффект соглашений пока сложно, предупредил он: неясно, как они будут выполняться, кто будет контролировать поставки и цены.

В компании «Роснефть» заявили, что поддерживают действия правительства по стабилизации рынка нефтепродуктов. В поступившем в РБК заявлении компании говорится, что компания уже подписала и направила властям соответствующие документы.​ «Газпром нефть» также подтвердила свое участие в соглашении, сообщил РБК представитель компании.

В случае нарушения соглашений правительство может наказать нефтяников — ранее оно предложило лицензировать экспорт нефтепродуктов. Нефтяников могут обязать поставлять определенные объемы топлива на внутренний рынок, и только в этом случае они получат право экспортировать нефтепродукты. Это ударило бы по трейдерам-перекупщикам и закрыло бы неконтролируемый вывоз топлива из России, все экспортеры стали бы подотчетны правительству, объяснял РБК аналитик Reuters Максим Назаров.

Если нефтяники продолжат держать цены на бензин (они заморожены с конца мая), то до конца года недополучат порядка 200 млрд руб., говорил ранее РБК глава Московского нефтегазового центра EY Денис Борисов.

В нашей стране нефтяники имеют больший вес, чем правительство, это хорошо видно по ежегодным попыткам чиновников собрать с госкомпаний дивиденды: эти планы выполняются на 50–60%, иронизирует директор Института энергетической политики Владимир Милов. Но в ситуации с ценами на топливо правительство заручилось публичной поддержкой президента. «Они [нефтяники] не должны злоупотреблять тем положением, которое они имеют. Они работают все-таки в нашей стране, в России, поэтому ссылаться исключительно на то, что они должны по полной программе использовать мировую конъюнктуру, чтобы заработать все, что можно, по максимуму, тоже не совсем справедливо», — говорил президент Владимир Путин в начале октября (цитаты по «Интерфаксу»).

О чем спорили нефтяники с правительством?

Весной 2018 года, после резкого скачка цен и прокатившихся по стране митингов правительство экстренно обязало нефтяников заморозить цены на топливо, а взамен снизило акцизы на бензин. Тогда же в правительстве задумались о том, как стабилизировать ситуацию в долгосрочной перспективе. Цены на топливо в России рыночные, то есть растут, если дорожает нефть и слабеет рубль. С учетом долгосрочной волатильности обоих параметров на фоне непредсказуемой санкционной политики США топливный рынок в России оказался также в перманентно подвешенном состоянии. Сейчас по договоренности с правительством нефтяники держат дисконт к рыночным ценам примерно в 4–5 руб. на литр и с 1 июня недополучили уже 150 млрд руб.

Главный механизм стабилизации чиновники вписали в законопроект о завершении налогового маневра (сам маневр почти не оказывает эффекта на цены на топливо). Это субсидия (демпфер), которую компании начнут получать с 2019 года, она может принести им порядка 600 млрд руб. в год. Правда, чиновники и нефтяники все равно указывают на риски: демпфер работает в ограниченном диапазоне макропараметров и «отключается», если оптовые цены на топливо или цены на нефть растут слишком быстро. Правительство также получило полномочия утроить экспортные пошлины на нефтепродукты, что могло бы обойтись компаниям в 420 млрд руб. в год. Это крайняя мера на тот случай, если нефтяники начнут поднимать цены на топливо. Наконец, правительство решило ввести квазилицензирование экспорта, чтобы защитить внутренний рынок.

С лета нефтяники просили правительство увеличить им субсидию на сдерживание цен и ввести ее раньше — уже этой осенью. Частично компании добились своего, но в ответ получили рост налогов и еще более жесткие заявления правительства. С учетом дохода от экспорта нефти и нефтепродуктов (примерно в 1,5 трлн руб., по оценкам источника в правительстве) нефтяникам нужно проявить альтруизм, заявил в начале недели Козак. «Ссылки на то, что мы недополучаем доходы в связи с поставками на внутренний рынок, они не принимаются ни гражданами, ни другими экономическими субъектами, не могут быть приняты и политическим руководством нашей страны», — добавил он на совещании в среду (цитата по «Интерфаксу»).

В чем минусы заморозки цен на бензин?

Пока на фоне сверхприбылей от девальвации рубля и дорогой нефти инвесторы не замечают фактического регулирования на российском топливном рынке: стоимость нефтяных компаний с начала года выросла на 40%, на заявления о возможном повышении экспортных пошлин котировки не реагировали, сказал РБК аналитик Raiffeisenbank Андрей Полищук. Но в долгосрочной перспективе это создает перекосы перекрестного субсидирования в экономике.

Кроме того, независимые владельцы АЗС (в отличие от крупных холдингов, у них нет ни заводов, ни добывающих месторождений) не хотят договариваться с правительством, а это значит, они смогут увеличивать цены на заправках. Для преодоления кризиса необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить объем их реализации на бирже и создать прозрачную систему ценообразования, заявил РБК президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет независимые АЗС и трейдеров) Павел Баженов. «Если эти меры не будут приняты, мы придем к тому итогу, о котором неоднократно уже заявляли, — вымиранию независимой розницы и топливному дефициту», — объяснил Баженов.

Для стабилизации цен на топливо нужны не договоренности, а прозрачные конкурентные условия и конкретные рычаги, направленные на повышение экономической привлекательн​ости поставок топлива на внутренний рынок и в первую очередь — на увеличение объема продаж на биржевых торгах, сказал РБК президент Российского топливного союза Евгений Аркуша еще до совещания у Козака. Во-первых, это завершение налогового маневра в первоначально задуманном виде — со снижением акцизов при росте НДПИ. Во-вторых, стабилизация курса рубля, который раньше был привязан к цене на нефть на мировом рынке, что нивелировало влияние внешних цен на цены внутреннего рынка, добавил он.