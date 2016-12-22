Независимый топливный союз ответил на обвинения «Роснефти» в провокациях

Глава НТС Павел Баженов указал, что в желании получить сверхдоходы владельцев независимых АЗС обвиняет компания, которая «чаще остальных» просит власти о выделении «астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд»

Фото: Андрей Рудаков / Bloomberg

Заявление «Роснефти» о ведении независимыми АЗС «провокационной кампании» и необходимости принятия дополнительных мер для снижения риска дефицита нефтепродуктов еще раз подтверждает критичность сложившейся на рынке ситуации, заявил РБК президент Независимого топливного союза (НТС, объединяет независимые АЗС и трейдеров) Павел Баженов.

По его словам, для преодоления кризиса необходимо отменить акциз на нефтепродукты, кратно увеличить объем их реализации на бирже и создать прозрачную систему ценообразования.

«Если эти меры не будут приняты, мы придем к тому итогу, о котором неоднократно уже заявляли, — вымиранию независимой розницы и топливному дефициту», — подчеркнул Баженов, назвав недопустимой ситуацию, когда «независимый сектор полностью зависит от решений крупных нефтяных компаний».

​Выдвинутые «Роснефтью» обвинения в работе независимых АЗС в серой зоне и попытках обострить социально-экономическую ситуацию в регионах с целью «извлечения сверхдохода» Баженов назвал некорректными.

«​Как вообще можно говорить о сверхдоходах применительно к собственникам независимых АЗС, которые не обладают возможностью приобретать нефтепродукты по трансфертным ценам, а при этом вынуждены ценообразоваться от розницы ВИНК [вертикально интегрированных нефтяных компаний] в условиях заморозки цен? И это заявление делает государственная компания, которая чаще остальных обращается к правительству с просьбой выделения астрономических сумм из бюджета для покрытия собственных нужд», — сказал Баженов.

Глава НТС подчеркнул, что подобные заявления особенно «неприятны» в связи с тем, что его организация рассматривает «Роснефть» в качестве потенциального союзника в общем деле реформирования отрасли.

«Мы считаем, что и независимые участники, и нефтяные гиганты могут работать в тесном симбиозе и способствовать качественному развитию отрасли. Нам бы очень хотелось устранить возникшее недопонимание. В связи с этим предлагаем организовать совместную встречу представителей независимой топливной розницы и ВИНК, в рамках которой мы бы могли обсудить насущные проблемы и наметить выгодные каждому общие стратегические шаги по реформированию отрасли», — пояснил Баженов.

​Ранее в среду, 31 октября, «Роснефть» призвала провести «тщательный анализ» деятельности независимых АЗС, которые, как отмечают в «Роснефти», не несут никакой ответственности за обеспечение потребителей нефтепродуктами, а в регионах «фактически монополизируют рынок, формируя цепочки фиктивных посреднических компаний и превращая их в центры прибыли». Одновременно с этим «Роснефть» предложила «распространить любые возможные договоренности по стабилизации цен на всех участников рынка, включая независимые сети АЗС».

Вице-премьер Дмитрий Козак заявил, что вечером в среду, 31 октября, пройдет встреча с руководителями нефтяных компаний, в ходе которой планируется подписать пакет документов о стабилизации на топливном рынке.

​«Мы пытаемся сегодня же подписать все эти соглашения. Если они будут подписаны, видимо, необходимости прибегать к этой крайней мере, заградительной пошлине, не будет, а в случае если будет отказ, то, видимо, придется пойти на эти крайние меры, чтобы регулировать внутренний рынок», — уточнил Козак.