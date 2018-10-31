Ремонт с погружением

Четыре вопроса об аварии на плавучем доке в Мурманской области

Под Мурманском затонул плавучий док, в котором проводился ремонт авианосца «Адмирал Кузнецов»; четыре человека пострадали, один пропал. РБК разбирался, что стало причиной инцидента и какие у него будут последствия

Плавучий док ПД-50 был построен в 1980 году, работы выполнялись в Швеции по заказу советского Военно-морского флота. Это один из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 м, ширина — 67 м.

У России есть еще один плавучий док — ПД-14, пригодный для ремонта таких больших кораблей, как «Адмирал Кузнецов», атомный крейсер «Пётр Великий», крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков», и нескольких больших противолодочных кораблей. Однако он находится на Дальнем Востоке, вдали от мест базирования крупных кораблей.​