Ремонт с погружением

Что произошло в Росляково
- Ночью 30 октября на 82-м судоремонтном заводе (СРЗ; принадлежит «Роснефти») в поселке Росляково Мурманской области затонул плавучий док ПД-50. Ранее в этот док встал на ремонт «Адмирал Кузнецов» — единственный авианосец ВМФ России. Судоремонтный завод выполнял работы на корпусе корабля по заказу северодвинского Центра судоремонта «Звездочка» (принадлежит Объединенной судостроительной корпорации, ОСК) — головного предприятия по модернизации «Адмирала Кузнецова».
- Сперва сообщалось о частичном затоплении дока, позже стало известно, что он ушел под воду полностью.
- Во время инцидента авианосец спускали на воду. На палубу «Кузнецова» упал 70-тонный башенный кран дока.
- Пострадали четыре человека, трое из них доставлены в больницу с переохлаждением (они попали в воды Кольского залива), у одного травма брюшной полости. Еще один человек пропал без вести. Среди пострадавших сотрудники 82-го СРЗ, которые находились на плавдоке.
- Несмотря на происшествие, авианосец «в штатном режиме» был отбуксирован для дальнейшего ремонта и в 6:10 30 октября встал у причала филиала «35 судоремонтный завод» Центра судоремонта «Звездочка».
Плавучий док ПД-50 был построен в 1980 году, работы выполнялись в Швеции по заказу советского Военно-морского флота. Это один из крупнейших плавучих доков в мире. Его длина составляет 330 м, ширина — 67 м.
У России есть еще один плавучий док — ПД-14, пригодный для ремонта таких больших кораблей, как «Адмирал Кузнецов», атомный крейсер «Пётр Великий», крейсер «Маршал Устинов», эсминец «Адмирал Ушаков», и нескольких больших противолодочных кораблей. Однако он находится на Дальнем Востоке, вдали от мест базирования крупных кораблей.
Что будет дальше с «Адмиралом Кузнецовым»
- Как рассказал РБК руководитель пресс-службы «Звездочки» Евгений Гладышев, во время происшествия корабль находился на стапеле, но уже был готов к плановому спуску на воду. «Надо сказать, свою работу в части докового ремонта 82-й СРЗ выполнил качественно: никаких ситуаций с поступлением воды в корпус не возникло, — уточнил Гладышев. — Сотрудники «Звездочки» в момент происшествия находились на борту «Кузнецова» и вместе с экипажем обеспечивали живучесть корабля. Они не пострадали. Спокойно вышли из дока и отбуксировали «Кузнецов» на судоремонтный завод».
- Глава ОСК Алексей Рахманов подтвердил, что упавший кран повредил палубу «Адмирала Кузнецова». «В настоящее время специалисты «Звездочки» проводят детальный осмотр материальной части крейсера. По первоначальным оценкам, никаких повреждений, способных повлиять на сроки выполнения работ, корабль не получил». — сказали РБК в пресс-службе ОСК.
- Как заявил РБК официальный представитель ОСК Илья Житомирский, крейсер, как и планировалось, будет сдан ВМФ в 2021 году. Житомирский подчеркнул, что к моменту аварии плановый доковый ремонт корабля был завершен.
- Кран упал в технической зоне летной палубы, где прежде были сделаны технологические вырезы для погрузки крупногабаритного оборудования, объяснил РБК представитель «Звездочки». «Отверстия были предусмотрены технологически, соответственно, были предусмотрены и работы по восстановлению этого участка палубы. Да, в этом месте были нанесены какие-то повреждения, но на стоимости работ по модернизации «Кузнецова» происшествие никак не должно отразиться», — объяснил Гладышев.
Что стало причиной аварии
- В «Звездочке» причиной аварии назвали внезапное отключение электроснабжения. «Произошел скачок напряжения с берега, из-за этого встали насосы и произошло нерасчетное погружение дока в воду», — заявили в центре.
-
Россети провели проверку и заявили об отсутствии отключений в сетях, питающих судоремонтный завод.
-
По предварительной версии Следственного комитета, причиной аварии стало нарушение правил эксплуатации. Возбуждено дело по ч. 2 ст. 216 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
- Затопление плавдока не удалось предотвратить из-за того, что во время отключения электричества не были запущены резервные генераторы, объяснил РБК собеседник, близкий к судоремонтному заводу. «На ПД-50 предусмотрены четыре автономных дизель-генератора, которые обеспечивают его работу вдали от берега и любых электросетей, — объяснил он. — Почему они не заработали — вопрос к тем, кто эксплуатировал судно, морскому регистру, который допустил док в таком виде к эксплуатации, и другим контролирующим органам».
Какие последствия ждут судоремонтную отрасль
- ОСК не исключает подачи иска к 82-му судоремонтному заводу на сумму ущерба, полученного «Адмиралом Кузнецовым» при аварии, заявил глава компании Алексей Рахманов.
- «Адмирал Кузнецов» мог быть не застрахован, рассказал ТАСС президент Российской национальной перестраховочной компании Николай Галушин. По его словам, точных данных об отсутствии страховки нет, но это военный объект, связанный с санкционными рисками. По стандартной практике, военные корабли и имущество Минобороны не страхуются, пояснил Галушин.
- Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский сказал РБК, что плавдок можно будет поднять и снова ввести в эксплуатацию. По расчетам эксперта, операция займет около месяца. Мураховский пояснил, что сделать это возможно, так как авария не была вызвана поломкой, и на плавдоках нет высокотехнологичного оборудования.
- Глава ОСК Рахманов заявил «Интерфаксу», что «сказать точно, насколько возможно поднять этот док, можно будет после того, как этот объект обследуют водолазы и посмотрят, в каком состоянии находится оборудование». По его словам, глубина у причальной стенки «весьма большая». «Даже не опираясь на техническую возможность, эта операция будет непростой и, скорее всего, очень дорогостоящей, — сказал глава ОСК. — Поднять док, который имеет грузоподъемность 80 тыс. т, это сама по себе операция, которая будет стоить немалых денег».