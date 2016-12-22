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ОСК оценила влияние ЧП с доком на возврат в строй «Адмирала Кузнецова»
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ОСК оценила влияние ЧП с доком на возврат в строй «Адмирала Кузнецова»
Общество, 11:39
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ОСК оценила влияние ЧП с доком на возврат в строй «Адмирала Кузнецова»

Инцидент с плавучим доком ПД-50 на 82-м заводе не повлияет на срок сдачи авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» Военно-морскому флоту (ВМФ) России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официального представителя Объединенной судостроительной корпорации Илью Житомирского.

«Сроки сдачи корабля заказчику, то есть Министерству обороны, несмотря на сегодняшний инцидент, остаются прежними — 2021 год», — заявил Житомирский. Он добавил, что к настоящему времени корабль прошел плановый доковый ремонт, остальные работы будут проводиться у причала 35-го судоремонтного завода в Мурманске.

Авария с плавучим доком при ремонте авианосца «Адмирал Кузнецов». Главное
Общество

В ночь на 30 октября на 82-м судоремонтном заводе при выходе «Адмирала Кузнецова» затонул плавдок ПД-50. В результате пострадали четыре человека, еще один пропал без вести. По данным Центра судоремонта «Звездочка», причиной затопления дока стало отключение электроэнергии. Глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов заявил, что на «Адмирала Кузнецова» с высоты 15 метров упал кран, в результате чего оказались повреждены его корпус и палуба.

Следственный комитет возбудил в связи с произошедшим уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК (нарушение правил безопасности при ведении иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). По предварительным данным следователей, затопление дока произошло в результате нарушения правил эксплуатации судоподъемных сооружений.

Теги: Объединенная судостроительная корпорация , «Адмирал Кузнецов» , ВМФ
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