Доискались перспектив

Квартальная отчетность «Яндекса» превзошла ожидания аналитиков

Результаты Yandex N.V. за третий квартал оказались выше ожиданий рынка. Акции компании подорожали на Московской бирже и на NASDAQ, но так и не отыграли падения, вызванного слухами о покупке Сбербанком доли в ней

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Котировки Yandex N.V., головной компании российского «Яндекса», по итогам торгов 29 октября выросли на Московской бирже на 5,5%, до 1858 руб. за штуку, после публикации финансовых результатов компании за третий квартал этого года. На пике рост стоимости доходил до 9,5% по отношению к цене закрытия предыдущего дня. Подорожали бумаги Yandex и на основной для компании торговой площадке — NASDAQ. На 19:00 мск котировки равнялись $28,26 (+3,7%). Капитализация составляла $9,3 млрд. На пике акции показывали рост 8%.

Выручка Yandex по итогам третьего квартала увеличилась на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 32,6 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 459%, до 4,8 млрд руб., показатель EBITDA — на 88%, до 10,7 млрд руб.

Высокие темпы роста выручки в компании объяснили развитием таких направлений бизнеса, как «Такси», «Сервисы объявлений» и экспериментальные направления. При этом Yandex повысил прогноз по годовой выручке, ожидая, что она без учета «Яндекс.Маркет» вырастет на 35–38% по сравнению с 2017 годом (30–35% в более раннем прогнозе).

Выше ожиданий

Результаты Yandex оказались выше ожиданий рынка. По словам старшего аналитика Райффайзенбанка Сергея Либина, хороший рост показал основной бизнес компании (поиск и портал). «Выручка этого сегмента выросла на 26%, при том что обычно рост составлял примерно 20%. Кроме того, компания ожидает рост рентабельности «Такси», что на фоне сокращения убытка по EBITDA добавляет инвесторам оптимизма», — считает Либин.

«Главный показатель — это EBITDA, который оказался на 18% выше консенсус-прогнозов аналитиков. В частности, аналитики не ожидали скромной динамики административных расходов, а также сокращения расходов на разработку», — отметил аналитик «Уралсиба» Константин Белов.

Еще одним позитивным фактором для рынка, по его мнению, стало увеличение прогноза относительно выручки самой компании за 2018 год. «Таким образом у рынка появился повод пересмотреть свое отношение к «Яндексу», однако опасения относительно возможной сделки со Сбербанком остаются. Поэтому в ближайшее время волатильность акций компании остается высокой», — сказал Константин Белов.

В середине октября издания The Bell и «Ведомости» сообщили, что Сбербанк планирует купить 30% капитала «Яндекса» и может стать крупнейшим акционером компании. После публикаций акции Yandex на NASDAQ и Московской фондовой бирже начали дешеветь: к концу торгов 19 октября капитализация группы опустилась с $11,775 млрд до $9,005 млрд. В понедельник, 22 октября, совладелец «Яндекса» Аркадий Волож рассказал, что не планирует продавать акции компании. После этого заявления акции начали дорожать, но затем появилась информация о том, что в Госдуму внесен законопроект о запрете иностранцам владеть более 20% в новостных агрегаторах. Падение котировок возобновилось.

«Результаты Yandex за третий квартал оказались серьезно выше консенсус-прогноза. Более того, компания улучшила свой прогноз по итогам года. Такие сильные результаты указывают на здоровые основы бизнеса. Однако на рост акций компании в последнее время влияют не фундаментальные факторы», — отмечается в поступившей в РБК аналитической записке «ВТБ Капитала». По мнению Либина, небольшой рост котировок Yandex на фоне публикации финансовых показателей может продлиться еще пару дней, пока инвесторы будут анализировать цифры. «Дальше ситуация будет зависеть от конъюнктуры рынка и новых новостей, которые касаются компании», — отметил аналитик.

Рекламный доход

Основную часть выручки Yandex — 80%, или 25,9 млрд руб., — обеспечивают рекламные доходы. По сравнению с третьим кварталом 2017 года выручка от них выросла на 18%. Динамика оказалась ниже, чем у основного конкурента — Mail.Ru Group. У владельца соцсетей «ВКонтакте» и «Одноклассники», почтового сервиса и других активов поступления от рекламы в третьем квартале увеличились на 38%, до 7,7 млрд руб.

В предыдущие кварталы по динамике рекламных доходов Yandex отставал не только от Mail.Ru Group, но и от всего рынка. По оценке Ассоциации коммуникационных агентств России и российского офиса International Advertising Bureau, в первом полугодии (последние доступные данные) расходы на интернет-рекламу в России выросли на 21% (до 90,5–91,5 млрд руб.), рекламная выручка Yandex — на 17% (до 47,3 млрд руб.).

Из отчетности компании следует, что в последние два года ее доходы от рекламной сети, то есть от различных сторонних площадок, на которых «Яндекс» размещает контекстную рекламу, растут невысокими темпами. Точное количество сайтов, образующих рекламную сеть, «Яндекс» не называет, но в своем последнем годовом отчете указывает, что среди них, в частности, Rambler, Bing, Avito, Gismeteo и Mail.Ru Group (крупнейший партнер). В третьем квартале доходы рекламной сети Yandex увеличились только на 7%, до 6 млрд руб. На ресурсах самого «Яндекса» рост составил 22%, почти до 20 млрд руб. Год назад разрыв был менее значительным, а два года назад рекламная сеть была главным драйвером роста рекламных доходов: у сети — 27%, у самого «Яндекса» — только 21%.

Представитель «Яндекса» указал, что важна динамика не только в процентах, но и в абсолютном выражении. В апреле этого года директор по технологиям «Яндекса» Михаил Парахин на телефонной конференции говорил, что у рекламной сети сменился пул партнеров, но детали не уточнял. В этом году партнером рекламной сети «Яндекса» перестала быть соцсеть «ВКонтакте», рассказал источник РБК, близкий к Mail.Ru Group. В самой компании, как и в «Яндексе», не ответили на соответствующий вопрос РБК.

Драйв и такси​

В третьем квартале в сегменте «Такси» (включает сервисы «Яндекс.Такси», «Яндекс.Еда» и др.) значительно сократился убыток по EBITDA — до 711 млн руб. по сравнению с 3,2 млрд руб. в тот же период 2017 года. Выручка этого направления выросла на 344%, до 5,1 млрд руб., число поездок — на 131% (абсолютный показатель не раскрывается). В России сервис заказа такси по итогам третьего квартала стал прибыльным, сообщили в компании, не назвав показатели.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Выручка экспериментальных направлений составила 706 млн руб. против 92 млн руб. год назад. В этом году был запущен «Яндекс.Драйв», который, как указали в недавнем отчете аналитики JPMorgan, является самым перспективным сервисом каршеринга в Москве. В августе 2018 года на «Яндекс.Драйв» приходилось 20% в каршеринговом автопарке города и 42% от ежедневных поездок в столице.