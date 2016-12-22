JPMorgan признал московский рынок каршеринга самым быстрорастущим

Aналитики JPMorgan считают московский рынок каршеринга одним из наиболее динамичных и перспективных в мире. РБК разобрался, что это значит для пользователей этих сервисов и других жителей города

Москва является одним из наиболее быстроразвивающихся рынков каршеринга в мире по количеству пользователей. Об этом говорится в исследовании JPMorgan, вышедшем 20 сентября (копия есть у РБК).

В столице сконцентрировано около 85% российского автопарка каршеринга. На один каршеринговый автомобиль приходится 1082 москвича (JPMorgan опирается на данные, озвученные правительством города в середине сентября). С начала года пользователи сервиса краткосрочной аренды автомобилей совершили более 12 млн поездок, что более чем в два раза превышает показатель за весь 2017 год (6,5 млн поездок). В столице работает 15 компаний краткосрочной аренды, чей автопарк в сумме составляет около 11,5 тыс. машин, а количество поездок превышает 60 тыс. в день.

В исследовании JPMorgan указывает, что московское правительство ставит своей целью увеличить парк каршеринговых автомобилей до 25 тыс. машин. В этом случае на каждый автомобиль будет приходиться примерно 500 жителей, что будет сопоставимо с показателями лидеров в этой сфере — Торонто (один автомобиль на 498 жителей, по оценке на конец второго квартала 2017 года), Мадрида (500), Штутгарта (515) и Нью-Йорка (525).​

Почему московский рынок растет быстрее других

По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, быстрый рост рынка каршеринга в Москве обусловлен тем, что он происходит от «нулевой базы». «Для такого города, как Москва, изначально не предназначенного для большого транспортного потока, разгрузка дорог является стратегической задачей. Одно из решений такой задачи — это сделать владение личным автомобилем слишком дорогим, поэтому популярность каршеринга подскочила после того, как была введена платная парковка», — указал Блинкин.

Власти Москвы ввели платную парковку в 2013 году. В том же году в России появился первый сервис каршеринга — Anytime, но по-настоящему рынок стал развиваться осенью 2015 года, когда при поддержке столичных властей был запущен проект «Московский каршеринг», в рамках которого компании смогли приобретать льготные разрешения на парковку в столице. Сейчас цена такого разрешения для владельцев сервисов составляет 24 тыс. руб. в год для одной машины, пояснил представитель «Яндекс.Драйв». При этом для пользователей сервисов парковка бесплатна.

Сооснователь компании «Каршеринг» (бренд BelkaCar) Екатерина Макарова также добавила, что быстрому развитию культуры каршеринга способствует высокая численность населения в совокупности с высокой плотностью, а также тот факт, что изначально процент людей с правами и навыком вождения автомобиля был немаленьким.

Кто на этом зарабатывает

К середине 2018 года на российском рынке каршеринга насчитывалось 20 игроков, общий автопарк которых составлял 14 тыс. машин. Из данных JPMorgan следует, что лидером рынка была компания «Каршеринг Руссия» («Делимобиль»). Ее автопарк составлял 3,2 тыс. машин. Однако после публикации исследования «Яндекс.Драйв» объявил об увеличении своего парка до 4,3 тыс. единиц. К ключевым игрокам рынка JPMorgan также отнес сервисы BelkaCar, Anytime (развивается компанией «Энитайм») и YouDrive («Новые транспортные системы»).

Помимо «Яндекса» среди владельцев этих компаний числятся инвесткомпания Mikro Kapital Group бизнесмена итальянского происхождения Винценцо Трани (владеет долями в «Делимобиле» и Anytime), фонд прямых инвестиций Bryanston Group (инвестор BelkaCar). Однако основными акционерами крупнейших каршерингов являются основавшие их физлица. Как пояснил РБК управляющий партнер Leta Capital Александр Чачава, раньше инвесторы в России были более активны на рынке каршеринга, но с выходом на него «Яндекса» они стали смотреть на этот сегмент с опаской.

При этом JPMorgan констатирует, что наибольшие перспективы роста сейчас показывает «Яндекс.Драйв». В августе 2018 года на «Яндекс.Драйв» приходилось 42% от ежедневных поездок в Москве. Исходя из того, что доля сервиса в общем автопарке столицы составляла 20%, он использует свои автомобили более эффективно, чем конкуренты, считает JPMorgan. Один автомобиль от «Яндекс.Драйв» совершал около десяти поездок в день против менее четырех поездок у других сервисов. Однако представитель «Делимобиля» не согласился с оценкой. По его словам, пользователи сервиса эксплуатируют один автомобиль до 12 раз в сутки.

Также аналитики указали на динамическое ценообразование «Яндекс.Драйв» (тариф меняется в зависимости от времени суток). Такая ценовая политика подталкивает людей арендовать машину на более короткий срок вместо посуточной аренды, что отвечает потребностям потребителя. Однако и другие сервисы вводят динамические тарифы. Например, у «Делимобиля» утром действует более низкий ценник.

Каковы перспективы каршеринга в России

Каршеринг будет расти не только в Москве, но и по всей стране. Среди причин основатель YouDrive Борис Голиков указал на географию: при больших расстояниях и плохой погоде люди предпочитают пользоваться автомобилем. «Но стоимость собственного автомобиля и его эксплуатации для многих слишком высока, поэтому они предпочитают поминутную аренду, что намного дешевле. Выгодным каршеринг делают и льготы от города в виде бесплатной парковки», — пояснил он.

По оценкам PwC, совокупный парк каршеринга в Москве достигнет 30 тыс. машин к 2025 году. Переполненный московский рынок заставляет компании выходить в другие города. «Во многих городах-миллионниках начинают вводить платные парковки, и они также страдают от пробок, поэтому та​м каршеринг востребован не меньше, чем в столице», — говорит руководитель пресс-службы «Делимобиля» Алена Балакирева. Однако в маленьких городах у каршеринга шансов нет, признается Балакирева. «В таких городах люди привыкли, что на центральной площади десятилетиями стоят одни и те же таксисты, все знают цены на их услуги, и эти цены низки. Поэтому даже сервисы такси не смогли там найти большого количества клиентов, не говоря уже о каршеринге», — пояснила она.

Руководитель «Яндекс.Драйв» Антон Рязанов считает Санкт-Петербург вторым рынком в России для каршеринга после Москвы. «Как только там начнет расширяться зона платной парковки, город ожидает настоящий бум каршеринга. Еще один перспективный рынок — Сочи. Там основная аудитория — отдыхающие», — указал Рязанов. В остальных регионах каршеринг не сможет развиваться теми же темпами, пока цена на поездку не станет дешевле поездки на такси, говорит он.

Что развитие каршеринга даст потребителям