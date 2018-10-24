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Ставку обменяли на добычу
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Ставку обменяли на добычу
Газета № 185 (2909) (2410) Бизнес, 23 окт, 17:24
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Ставку обменяли на добычу
Правительство раскрыло условия урегулирования спора с ExxonMobil
Договор об урегулировании спора предполагает, что «дочка» ExxonMobil выплатит налог на прибыль в установленном размере 35%, а Россия в рамках реализации соглашения о разделе продукции продлит право на добычу нефти до 2051 года
Фото: Matthew Brown / AP

В правительстве раскрыли условия урегулирования налогового спора России с ExxonMobil из-за проекта «Сахалин-1». Они предусматривают, что дочерняя компания американской ExxonMobil — Exxon Neftegaz (оператор «Сахалина-1») — и остальные участники соглашения откажутся от попыток перейти на сниженную ставку налога на прибыль 20% и выплатят ее в установленном размере в 35%. Россия, в свою очередь, в рамках этого договора компенсировать ExxonMobil $637 млн, как того требовала компания, не станет, но должна будет предоставить право на добычу нефти по соглашению о разделе продукции (СРП) до 2051 года (сроки действия лицензий на месторождения по «Сахалину-1» заканчиваются в середине 2021 года). Об этом говорится в правительственном отчете о ходе реализации СРП, передает «Интерфакс».

В частности, в документе, как указывает агентство, отмечается, что, согласно положениям мирового соглашения, компания Exxon Neftegaz и другие члены консорциума по СРП откажутся от налоговых исков к России и Сахалинской области, цель которых — отменить или оспорить применение совокупной фиксированной ставки налога на прибыль 35%. Российская Федерация и Сахалинская область тем временем «предоставят консорциуму право на обустройство и добычу по СРП на три последовательных периода таким образом, чтобы период обустройства и добычи истекал 3 декабря 2051 года», говорится в отчете.

В сентябре прошлого года о таких условиях мирного соглашения с Exxon РБК рассказывали менеджер одной из компаний — акционеров оператора проекта «Сахалин-1», чиновник, близкий к совету по управлению СРП, и источник, близкий к «Роснефти» (владеет 20% в проекте).

Exxon потребовала от России вернуть переплаченные за «Сахалин-1» налоги
Экономика

Право на продление сроков добычи членам консорциума, как указывается в правительственном отчете, уже предоставлено. «Отказы участников консорциума от требований по уменьшению ставки налога на прибыль представлены», — отмечается в документе. «На основании платежных извещений сахалинским филиалом Exxon Neftegaz производилась уплата разницы между суммой налога на прибыль, указанной в платежных извещениях, и суммой налога, уплаченной на основании предоставленных налоговых деклараций по налогу на прибыль «под протестом», — поясняется в докладе.

Нефтегазовый проект «Сахалин-1» предполагает разработку месторождений Чайво, Одопту и Аркутун-Даги на северо-восточном шельфе острова Сахалин. Его участниками являются Exxon Neftegas Limited (30% в проекте), «Роснефть», индийская ONGC (20%) и SODECO (30%).

Спор про перетоки нефти

«Роснефть» урегулировала спор с другими акционерами «Сахалина-1» о перетоках нефти с ее участка на участки консорциума, рассказал журналистам глава индийской ONGC Videsh Нарендра Верма (его слова передал Bloomberg). Консорциум заплатит «Роснефти» $230 млн (15 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), в том числе ONGC — примерно $50 млн, уточнил топ-менеджер. Судебное заседание по этому делу все еще назначено на 2 ноября, следует из картотеки Арбитражного суда Сахалинской области. Представитель «Роснефти» информацию о соглашении не комментирует.

«Роснефть» требовала от участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб. за переток нефти с ее участка на месторождении Чайво на участок «Сахалина-1» на том же месторождении. Более 81,7 млрд руб. она сочла «неосновательным обогащением» партнеров, а еще примерно 7,3 млрд руб. хотела взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

В начале 2015 года Exxon Neftegaz потребовала от России вернуть порядка $500 млн, выплаченных ею в качестве налога на прибыль по проекту. По мнению представителей компании, «дочка» ExxonMobil переплатила эту сумму с 2009 года, когда ставка налога на прибыль в России снизилась до 20%, а ExxonMobil по условиям СРП продолжала платить налог в 35% прибыли. Российская сторона, реагируя на это, заявила, что СРП-проект имеет статус закона и основные условия его реализации должны быть неизменными с момента заключения соглашения, а любые поправки могут быть внесены только судом.

В марте 2015 года ExxonMobil обратилась с этим вопросом в Стокгольмский арбитраж. К марту 2017 года сумма претензий компании увеличилась до $637 млн. В российском Минфине в ответ на это заявили о готовности к внесудебному урегулированию налогового спора на взаимовыгодных для сторон условиях. Спустя полгода, 7 сентября прошлого года, президент России Владимир Путин заявил, что Россия договорилась об урегулировании спора с Exxon. 12 сентября 2017 года Минфин и американская компания подписали мировое соглашение, 8 декабря прошлого года его утвердил Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма.

Дальневосточный СПГ-завод подешевел до $10 млрд

Стоимость проекта «Роснефти» и Exxon по строительству Дальневосточного завода СПГ в Де-Кастри снизилась до $9,8 млрд с озвучивавшихся в прошлом году $15,3 млрд. «Планируемая мощность завода СПГ на данный момент — 6,2 млн т в год (ранее — 6 млн т в год), общие капитальные затраты компанией оцениваются в $9,8 млрд, в том числе завод СПГ — $6,9 млрд, сектор upstream — $1,6 млрд, трубопроводы — $1,3 млрд, указывает «Интерфакс» со ссылкой на доклад правительства о ходе реализации соглашений о разделе продукции (СРП). При этом «Роснефть» изучает возможность построить завод в рамках консорциума «Сахалин-1» с участием всех входящих в него компаний-инвесторов, включая индийских и японских партнеров, а не самостоятельно или только с Exxon, сообщил Reuters со ссылкой на два источника. Расширение числа участников проекта позволит разделить затраты на проект, отмечает агентство.

Старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Михаил Субботин, один из авторов законодательства о СРП, считает, что Exxon вынужденно пошел на условия российского правительства для урегулирования спора о ставке налога на прибыль по проекту «Сахалин-1». По его словам, компания-оператор окупила свои вложения в проект и теперь делит в нем прибыль с российской стороной. «Ей выгодно оставаться в проекте, до тех пор пока получение прибыли возможно, даже несмотря на фактическое ухудшение условий контракта в ходе его реализации. Главной целью в налоговом споре был именно размер ставки налога на прибыль на весь срок до завершения реализации проекта, а не те спорные $637 млн, на уплате которых изначально настаивал иностранный партнер», — считает эксперт.

Он полагает, что если бы Exxon решил отстаивать свою правоту как насчет переплаты налогов, так и по размеру ставки, то рисковал бы всерьез испортить отношения с Россией. «Мы прекрасно помним, как с помощью различных экологических проверок государству удалось добиться от Shell и ее японских партнеров снижения доли в проекте «Сахалин-2» в пользу «Газпрома».

«Сахалин-1» не подпадает под санкции США, и с этой стороны инвестор пока защищен, но в своих взаимоотношениях с Россией Exxon предпочел, по сути, добровольно-принудительно согласиться на высокие налоги, которые и так платит, чтобы только не подвергать опасности свое участие в проекте», — считает эксперт.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгения Маляренко.
Теги: «Сахалин-1» , Exxon
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