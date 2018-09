«Роснефть» урегулировала спор по «Сахалину-1» на 89 млрд руб.

«Роснефть» урегулировала спор с партнерами по проекту «Сахалин-1» во главе с американской ExxonMobil. Компания требовала от них 89 млрд руб. из-за перетока нефти со своего месторождения, но получит в несколько раз меньше

Фото: Владислав Шатило / РБК

«Роснефть» урегулировала спор с другими акционерами «Сахалина-1» о перетоках нефти с ее участка на участки консорциума, рассказал журналистам глава индийской ONGC Videsh Нарендра Верма (его слова передал Bloomberg). Консорциум заплатит «Роснефти» $230 млн (15 млрд руб. по текущему курсу ЦБ), в том числе ONGC — примерно $50 млн, рассказал топ-менеджер. По его словам, партнеры договорились две недели назад.

Представитель «Роснефти» отказался от комментариев в разговоре с РБК. Но в сообщении на сайте Арбитражного суда Сахалинской области, куда «Роснефть» пожаловалась на партнеров по «Сахалину-1» 31 мая, говорится, что как раз две недели назад, 10 сентября, компания подала ходатайство об отложении судебного заседания на 60 дней «в связи с принимаемыми сторонами мерами, направленными на урегулирование спора». Следующее заседание назначено на 2 ноября, следует из карточки дела. ​

«Роснефть» требовала от участниц консорциума «Сахалин-1» более 89 млрд руб. за переток нефти с ее участка на месторождении Чайво на участок «Сахалина-1» на том же месторождении. В российской компании полагали, что более 81,7 млрд руб. участники проекта получили в качестве «неосновательного обогащения», а еще примерно 7,3 млрд руб. хотела взыскать с них в качестве процентов за «пользование чужими денежными средствами», начисленными в период с 10 июля 2015 года по 31 мая 2018 года.

Наиболее крупные суммы — по 26,7 млрд руб. — «Роснефть» требовала от компаний Exxon Neftegas Ltd. («дочка» американской ExxonMobil, является оператором проекта «Сахалин-1») и японской Sakhalin Oil and Gas Development Co. (SODECO), которым в консорциуме принадлежит по 30%. С индийской ONGC Videsh Limited (владеет 20% «Сахалина-1») «Роснефть» хотела взыскать 17,82 млрд руб. и аналогичную сумму — со своих двух «дочек», которые вместе владеют оставшимися 20% проекта.

«Сахалин-1» и «Роснефть» давно вели переговоры о перетоках и в августе 2017 года консорциум заключил предварительный договор о соглашении по их балансировке сроком до 24 апреля 2018 года, говорилось в сообщении ONGC Videsh. Когда срок соглашения истек, «из-за действий «Роснефти» во время переговоров Exxon Neftegas Ltd. 24 апреля 2018 года запустила арбитражный процесс в Международной торговой палате (МТП, Париж) против «Роснефти», чтобы защитить права консорциума», сообщала компания. Компании продлили соглашение до мая и продолжили переговоры, а Exxon приостановила разбирательство в МТП. Стороны продолжили переговоры, но после обращения «Роснефти» в сахалинский суд Exxon возобновила арбитражное разбирательство при МТП.

РБК направил запрос в Exxon.