Избирательное назначение

Глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина возглавит Красногорск

Председатель Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина займет место главы Красногорска, ставшее вакантным после того, как Радий Хабиров возглавил Башкирию

Эльмира Хаймурзина (Фото: mosobl.er.ru)

Лоббист Красногорска

Глава Мособлизбиркома Эльмира Хаймурзина в понедельник, 22 октября, станет врио главы городского округа Красногорск. Об этом РБК рассказал источник, близкий к местным властям, и подтвердил собеседник в руководстве Подмосковья. Пост главы Красногорска стал вакантным, после того как 11 октября президент Владимир Путин назначил Радия Хабирова врио главы Башкирии.

«Она живет в Красногорске, много взаимодействовала с Радием Хабировым и поддерживала его, будучи зампредседателя правительства области, — объяснил РБК источник, близкий к городским властям. — Она знает все проекты в городе и эффективно продолжит над ними работать. В городе будет преемственность и снова появится руководитель высокого уровня, как и положено административному центру области». Информацию о назначении Хаймурзиной РБК подтвердил и собеседник в красногорском Совете депутатов.

Хаймурзина не ответила на звонки и сообщения РБК.

На новый пост ее назначит временно исполняющий обязанности главы города Михаил Киреев. Прежде он сделает ее своим первым заместителем, а потом возложит на нее обязанности врио главы, рассказал источник РБК. После этого ее кандидатуру должны будут поддержать члены красногорского Совета депутатов.

В областном правительстве Хаймурзина работала в тесном контакте с Хабировым и, по сути, выступала лоббистом красногорских интересов, говорит политолог Аббас Галлямов, член Общественной палаты Красногорска. «В этом смысле определенная преемственность курса гарантирована. Что-то ломать она вряд ли будет, — считает эксперт. — У Хаймурзиной репутация человека, который умеет выстраивать диалог с общественностью».

За несколько месяцев до назначения, в конце мая, Хаймурзина возглавила Мособлизбирком, когда из него ушла Ирина Коновалова. До этого Хаймурзина была заместителем губернатора Московской области. Ее назначение в Мособлизбирком собеседники РБК объясняли необходимостью «выстраивать взаимоотношения [избиркома] с публичным пространством» и курировать работу ТИК в новых городских округах (в области продолжается реформа по ликвидации двухуровневой системы управления — слияния городских и сельских поселений в городские округа).

Уход Коноваловой источники РБК связали с конфликтом с ЦИК. В Центризбиркоме не одобрили идею регионального избиркома провести в день президентских выборов, 18 марта, референдум о длительности школьной недели. Тогда Коновалова заявила, что Мособлизбирком уже не раз прибегал «к такой форме деловой игры», чтобы показать несовершеннолетним, как в будущем они смогут использовать избирательное право. Но председатель ЦИК Элла Памфилова сочла идею «бездарным, примитивным злоупотреблением выборами».

Ротация глав

246-тысячный Красногорский городской округ примыкает к Москве с северо-запада. Красногорск преобразовали в городской округ из муниципального района в 2017 году. На его территории находится не только сам город, но и земли на параллельном Рублево-Успенскому Ильинском шоссе и по берегам Истры, Музей-усадьба «Архангельское», рабочий поселок Нахабино, деловой центр «Крокус-Сити». Красногорский городской округ считается неформальной столицей Подмосковья. Ранее туда переехала часть областных служб и министерств. В 2016 году губернатор Московской области Андрей Воробьев обещал, что в город постепенно переедет все руководство области.

За последние три года в Красногорске сменили трех глав.

Борис Рассказов, занимавший пост главы Красногорска 20 лет, покинул его по собственному желанию в 2015 году. Это случилось после того, как местный предприниматель Амиран Георгадзе застрелил первого заместителя главы района Юрия Караулова, главу ОАО «Красногорская электрическая сеть» Георгия Котляренко, партнера по бизнесу Тристана Закаидзе и случайного свидетеля.

После этого Красногорском руководил Михаил Сапунов. Радий Хабиров возглавил округ в начале 2017 года. Он родом из Башкирии, с 2003 по 2008 год руководил администрацией президента республики Муртазы Рахимова. Позже Хабиров перешел в Кремль, где в 2009–2017 годах занимал пост заместителя главы управления внутренней политики президента, работая сперва под началом Владислава Суркова, а затем Вячеслава Володина. В качестве замначальника управления внутренней политики Кремля Хабиров курировал Думу и Совет Федерации.​

В Башкирии Хабиров сменил Рустэма Хамитова, который возглавлял регион восемь лет. Отставку Хамитова опрошенные РБК эксперты связывали с электоральными рисками на выборах и внутриэлитными конфликтами в республике. Его отставка стала продолжением ротации губернаторского корпуса, во время которой свои посты покинули главы 11 регионов. Отставки стартовали после нескольких поражений кандидатов власти на выборах губернаторов в единый день голосования, 9 сентября.