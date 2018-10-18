«Дети погибли, сотрудники погибли»

Как стало возможно массовое убийство в Керчи

Выстрелы и взрыв в Керченском политехническом колледже унесли жизни 19 человек. РБК разбирался, как 18-летнему нападавшему выдали лицензию на оружие, почему не помогла охрана и в чем причины роста числа таких происшествий

Фото: Екатерина Кейзо / ТАСС

Кем был убийца

Предполагаемый убийца 19 человек Владислав Росляков родился в Керчи 2 мая 2000 года, учился на четвертом курсе Керченского политехнического колледжа и жил с отцом и матерью на улице Нестерова в Керчи, сообщил РБК источник, знакомый с ходом расследования. Аккаунты в соцсетях Росляков, судя по всему, практически не вел. Зарегистрированная на его имя страница во «ВКонтакте» последний раз обновлялась в 2014 году.

В колледж Росляков был зачислен в 2015 году, обучался на бюджетной основе по специальности «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских зданий». «Никогда не отличался какой-то агрессией, сидел тихоней, никогда за все четыре года не имел ни одного привода [в полицию], получал стипендию», — рассказал о Рослякове глава Крыма Сергей Аксенов в эфире «России 24». По предварительным данным, Росляков не был связан с экстремистами, а к трагедии привел бытовой конфликт.

Пройдя 17 октября в здание колледжа, Росляков оставил в столовой рюкзак, рассказывали источники РБК; по версии Национального антитеррористического комитета и Росгвардии, в нем находилось самодельное взрывное устройство. Затем Росляков расстрелял педагогов и учащихся и совершил самоубийство, считают в СКР. Впоследствии в вещах Рослякова обнаружили второе взрывное устройство. Причины нападения и мотивы Рослякова правоохранительные органы пока не комментируют.

Что рассказали очевидцы Студентка Оксана Гирко рассказала, что вместе со знакомыми находилась у расписания занятий на втором этаже, когда одно из окон в здании «просто взорвалось». «Все начали выбегать, спустились через спортзал, через выход. Мы бежали на задний двор. У всех была паника», — рассказала Оксана. Задний двор был огорожен кирпичным забором, через который ученикам пришлось перелезать. Перебежав на другую сторону улицы, подростки «прятались, лежали на траве, боялись». «У всех была истерика. Были слышны выстрелы», — добавила девушка. «Мы стояли на улице с друзьями, разговаривали, общались. В итоге просто [раздается] резкий взрыв, вылетают окна. Мы все бежим. Перелезаем через забор. Перелезли. Взрыв — я не знаю, взрыв или нет, просто какой-то грохот продолжается; мы бежали как можно дальше, и все», — рассказала учащаяся колледжа Софья Ларченко. Некоторым очевидцам показалось, что нападавших было несколько. «У меня сегодня был там брат. Он ученик, с ним, слава богу, все хорошо. Он рассказал, что зашли люди, начали стрелять, а потом столовая взорвалась, студенты с окон прыгали, двух педагогов в упор застрелили», — рассказал РБК бывший учащийся колледжа Сергей. «Трупов полно, детей трупов полно. Настоящий теракт. Ворвались… Ровно через пять или десять минут после моего отъезда кто-то ворвался. Взорвали все, повылетали все стекла, взорвали холл. Бегали потом, бросали какие-то взрывные пакеты. Потом с автоматами бегали, ну я не знаю с чем, по второму этажу, открывали кабинеты и убивали всех, кого могли найти, кто попадался. Ну это был… В общем, здесь все-все-все наши… Настоящий теракт, как это положено, как в Беслане. Я бы сейчас была трупом. Потому что всех моих людей поперестреляли насмерть. И дети погибли, и сотрудники погибли», — рассказывала директор колледжа Ольга Гребенникова. Житель Керчи Алексей Гаврилов добавил, что нападавшие убили вахтершу; после этого прогремел взрыв в буфете на первом этаже колледжа: «Дальше пошли расстреливать второй этаж и первый. По кабинетам ходили и расстреливали». Еще один попросивший об анонимности учащийся колледжа рассказал, что, как только он с друзьями подошел к углу здания, началась стрельба. «Была хорошо слышна очередь автомата. Все начали бежать, у всех паника, были трупы. Мы с преподавателями откачивали девочку, пока не приехало МЧС», — рассказал РБК молодой человек.

Как Росляков получил оружие

На месте происшествия было обнаружено помповое ружье Иж-81, рассказал РБК источник, знакомый с ходом расследования: «Предположительно, молодой человек вел стрельбу, а потом застрелился из этого оружия». По его информации, разрешение на хранение оружия студент получил законным образом — лицензию на ружье ему выдали в сентябре этого года в отделе лицензионно-разрешительной работы по г. Керчи и Ленинскому району управления Росгвардии по Республике Крым. «Молодой человек получил все справки и разрешения, в августе документы были проверены», — отметил источник.

2 мая этого года Рослякову исполнилось 18 лет — по закону он имел право получить гладкоствольное оружие. Для получения лицензии Росляков должен был пройти обучение безопасному обращению с ним, рассказал РБК бывший председатель Федерации практической стрельбы Московской области Александр Попов. Для допуска к обучению требуется медсправка формы 002-ОУ с отметками психиатра, нарколога, терапевта и офтальмолога. Осматривать претендента на оружие должны специалисты в госдиспансерах по месту жительства. «При посещении наркологического диспансера необходимо сдать анализы, а у психиатра — ответить на несколько вопросов», — рассказал Попов.

Сама по себе процедура психиатрического опроса для получения справки — это фикция, считает психолог Екатерина Блюхтерова. «Это примитивное обследование, которое разве что способно выявить серьезные отклонения в острой фазе», — отметила специалист. По ее словам, в случае со справкой формы 002-ОУ психиатр обычно спрашивает, какой сегодня день или знает ли претендент на лицензию ту или иную пословицу. «Это смешно», — комментирует Блюхтерова.

Россияне и оружие По состоянию на март 2017 года оружием в России легально владели около 4,5 млн россиян, на руках у них было более 7,3 млн единиц оружия, отчитывался первый замглавы Росгвардии Сергей Меликов (в регулярном режиме статистику по вооружению граждан ведомство не публикует). «Как видите, оружия на руках очень много, и контроль за ним, безусловно, должен быть жесточайшим», — говорил Меликов в интервью ТАСС. Он добавил, что за три последних месяца 2016 года Росгвардия рассмотрела 591 тыс. заявлений на приобретение гражданского оружия и удовлетворила 551 тыс. из них, то есть 93%.

«В России достаточно жесткий режим контроля оборота гражданского оружия. Его дальнейшее ужесточение будет предполагать фактически запретительные меры. Органы лицензионно-разрешительной работы — далеко не первая инстанция, чей возможный недосмотр мог стать причиной событий в Керчи. Возможно, что в этом конкретном кейсе были фатальные недоработки психиатра или инспектора, но в целом системных сбоев не наблюдается», — полагает директор по исследованиям Института проблем правоприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге Кирилл Титаев. Об этом говорит статистика убийств, говорит эксперт, в России они крайне редко совершаются именно с использованием легального огнестрельного оружия.

Подростковая агрессия была всегда, однако раньше она чаще принимала характер поножовщины или массовых драк, которые не приводили к таким плачевным последствиям, сказала РБК психиатр, президент Союза охраны психического здоровья Наталья Треушникова. К тому, что в Керчи подростковая агрессия обернулась трагедией, привело в том числе распространение огнестрельного оружия, считает она: «В данном случае подросток сам обладал оружием. Для меня это повод задаться вопросом, верно ли сформулировано у нас законодательство, если 18-летний человек в состоянии купить себе ружье», — говорит Треушникова. В пример она приводит многочисленные подобные случаи в США, где распространенность легального оружия среди граждан, по ее мнению, становится «провоцирующим фактором».

Почему убийца смог пройти охрану

Росляков свободно пронес оружие и взрывчатку в здание колледжа — у входа дежурила вахтерша, которую нападавший убил. Постами частной охранной организации учебное заведение оснащено не было, утверждает исполнительный секретарь Координационного совета по вопросам частной охранной деятельности при Росгвардии Александр Козлов.

Фото: ТАСС

«На физическую охрану договор не был заключен. Известно, что была выведена кнопка на пульт частной охранной организации. Работала она или нет, будет выяснять следствие», — сказал Козлов. Он ссылается на постановление правительства, где закреплены требования к антитеррористической защищенности объектов Минобрнауки. Согласно ему учебные заведения обязательно должны охраняться частными охранными организациями или ведомственной охраной.

Постановление было принято в октябре прошлого года. Поскольку документ действует недавно, не все учебные заведения успели запланировать соответствующие расходы, считает Козлов. По его словам, в случае с керченским колледжем не были выполнены «элементарные требования», то есть постоянный пропускной режим и наличие арочного металлодетектора. Также во внутреннем нормативном акте колледжа должны были быть прописаны правила осмотра вносимого имущества.

Поскольку исполнитель убийства был учащимся колледжа, предупредить преступление вахтеру или охраннику было бы сложно, уверен руководитель Международной контртеррористической ассоциации Иосиф Линдер. «Даже если в колледже стоит рамка металлоискателя, а во вносимом взрывном устройстве недостаточно металлических элементов, то такая мера бесполезна», — говорит Линдер. В таких случаях нужна «комплексная работа психологов, оперативников и технических специалистов», уверен эксперт. Впрочем, по его словам, «вряд ли у государства есть кадровые возможности для этого».

«Подобный инцидент в России происходит не первый раз. Это доказывает, что тот уровень безопасности, который у нас есть в учебных заведениях, не соответствует нашим реалиям. Если государство не будет выделять финансы на то, чтобы вместо сторожей были настоящие охранники, то такие трагедии будут повторяться. И спрашивать здесь надо не с охранников, которые ни физически, ни морально, ни материально не готовы к тому, чтобы такие действия предотвращать. В основном они не способны на это в силу возраста и физической подготовки», — считает президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаро​в.

Сергей Гончаро​в (Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости)

Почему происходит стрельба в школах

Убийца, очевидно, находился в «измененном состоянии сознания», однако совсем не обязательно, что речь идет о психическом расстройстве, рассказала РБК Треушникова. «Если мы посмотрим на случаи расстрелов школьников в последние годы в России — только в одном случае преступник был психически болен. На принудительное лечение был отправлен школьник, открывший стрельбу в московской школе в феврале 2014 года. Остальные случаи не были сопряжены с психическим расстройством; речь шла не о больных людях, а об экстремальных формах поведения и неких условиях, при которых школьники так себя вели. Нам сложно объяснить себе, что подобное мог совершить здоровый человек, уложить это в голове практически невозможно, но это так», — говорит специалист.

По ее словам, подростковый возраст характеризуется достаточно серьезными перепадами настроения, радикальными взглядами, экстремальными протестными формами поведения, поэтому катализировать такие происшествия могут самые разные факторы: «Это и неудачные отношения, и конфликты в коллективе сверстников, и конфликты с педагогами».

Убийство как инфекция Одним из самых резонансных и известных в массовой культуре случаев школьной стрельбы в мире остается инцидент в американской школе Колумбайн в апреле 1999 года, когда двое нападавших ранили 36 человек, из них 13 — смертельно. Американский научный журнал PLoS One в 2015 году опубликовал статью об «инфекционном» характере школьных расстрелов и массовых убийств с применением огнестрельного оружия. Ее авторы предполагали, что сообщения СМИ о таких инцидентах создают всплеск подобных происшествий. Эта гипотеза подтвердилась — после каждого такого резонансного случая вероятность его повторения увеличивается на 20–30%, и этот эффект сохраняется в течение 13 дней.

Кроме распространения оружия важный провоцирующий фактор — ​терроризм, который стал важнейшей международной проблемой в последние 20–25 лет, считает Треушникова: «Подросткам свойственно подражать, и события из «взрослого» мира играют свою роль. Тем более что сейчас любая информация в свободном доступе, и мы не можем закрыть ее от подростков», — говорит Треушникова.

Впрочем, говорить о всплеске массовых убийств в российских учебных заведениях нельзя, для этого недостаточно данных, подчеркнул в беседе с РБК Титаев: «Они ярче освещаются, но внятной статистики, которая бы говорила, что они происходят чаще, у нас нет. Это предмет отдельного исследования».