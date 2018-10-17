«Сахалину-1» требуется импортозамещение кадров

Счетная палата нашла избыток иностранцев в проекте «Роснефти» и Exxon

Счетная палата раскритиковала операторов трех нефтегазовых проектов, которые российские компании разрабатывают с иностранцами в рамках соглашений о разделе продукции. По ее мнению, в этих проектах слишком много иностранцев

Вид на береговую буровую установку «Ястреб», построенную в рамках проекта «Сахалин-1» (Фото: Александр Семенов / ТАСС)

Счетная палата недовольна слишком большим количеством иностранцев, которые работают на нефтегазовых проектах в рамках соглашений о разделе продукции (СРП), говорится в сообщении ведомства, поступившем в РБК. Ежегодно участники СРП обучают российский персонал, затраты на это возмещаются бюджетом, но руководители проектов заменяются россиянами «слишком медленно», считает аудитор Александр Жданьков.

Так, в руководстве проекта «Сахалин-1» (оператор — «дочка» американской ExxonMobil с долей 30%, у японской SODECO также 30%, еще по 20% у индийской ONGC Videsh и у «Роснефти») большинство руководящих должностей по-прежнему занимают иностранцы, а в сфере бурения и геологии российские специалисты занимают всего 14–20% должностей.

Счетная палата недовольна и тем, что на проектах работает слишком мало российских подрядных организаций. В 2017 году на «Сахалине-1» их доля составила 48,9%, на «Сахалине-2» (владеет первым в России заводом по сжижению газа, подконтролен «Газпрому», среди иностранных партнеров — англо-голландская Shell и японские Mitsui и Mitsubisi) — 67,3%, на Харьягинском месторождении («Зарубежнефть» и французская Total) — 93%.

«Проверкой установлено, что субподрядные работы по контрактам [в этих проектах] зачастую выполняют иностранные учредители российских подрядчиков или аффилированные лица, так что в итоге прибыль от контрактов достается иностранным исполнителям, а значит, и налоги уходят за рубеж», — заключают аудиторы Счетной палаты.

По итогам проверки Счетная палата направила письма в правительство, Минэнерго, ФАС и другие ведомства.

Руководящие должности в «Эксон Нефтегаз Лимитед» (оператор «Сахалин-1») занимают 125 российских специалистов, 80% всех сотрудников являются гражданами РФ, сказал РБК представитель компании. По его словам, компания продолжает повышать уровень своих российских специалистов. Кроме того, «Эксон Нефтегаз Лимитед» реализует программу профессионального обучения для технических специалистов и готовит молодых инженеров из ведущих вузов России. Более 300 человек успешно прошли стажировки на объектах «ЭксонМобил» и сейчас строят успешную карьеру в компании, заключил ее представитель.

Государство заключило три СРП в середине 1990-х годов и передало инвесторам участки на разработку недр, выручка делится между компаниями и государством, которое также компенсирует инвесторам понесенные затраты. Соглашения считаются крайне выгодными для инвесторов. Из трех СРП иностранный оператор остался только во главе «Сахалина-1», Харьягой с 2016 года управляет «Зарубежнефть», «Сахалином-2» — «Газпром» с 2007 года.

Изначально операторами всех трех СРП были иностранные компании, напоминает президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Логично, что иностранные компании стали работать со своими зарубежными подрядчиками, добавляет он. Shell продала долю «Газпрому» в «Сахалине-2», Total уступила «Зарубежнефти» управление Харьягинским СРП и только в «Сахалин-1» Exxon остается оператором проекта.

Эта проблема — слишком большое количество иностранных подрядчиков в российских нефтегазовых проектах, особенно комплексных и технологичных, — хорошо известна, но пока не решена, констатирует Хайков. Причина в том, что после распада СССР на российском рынке эту нишу заняли иностранные компании, объясняет он. В итоге сейчас в России практически нет отечественных крупных EPC-подрядчиков, которые и готовят проект, и занимаются его реализацией. Операторы таких проектов предпочитают работать с иностранцами, но если мы не будем привлекать максимально российские компании, то так и не сможем вырастить своих крупных игроков, заключает Хайков.

В прошлом году на фоне подорожавшей нефти доходы государства от проектов выросли в 1,5 раза, до $3,3 млрд, а выручка от реализации углеводородов — на треть, до $10,6 млрд, говорится в сообщении Счетной палаты.