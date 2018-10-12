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Прокуратура сделала свой выбор
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Прокуратура сделала свой выбор
Газета № 177 (2901) (1210) 11 окт, 22:16
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Прокуратура сделала свой выбор
Как КПРФ лишают победы в Хакасии
Фаворит на выборах главы Хакасии коммунист Валентин Коновалов рискует быть снятым с них перед вторым туром. КПРФ пытается отстоять своего кандидата. Эксперты говорят о рисках конфликта Кремля с коммунистами
Валентин Коновалов (Фото: Александр Кряжев / РИА Новости)

Что произошло

Прокуратура Хакасии направила в региональный избирком представление, в котором утверждается, что при регистрации кандидатом на губернаторские выборы коммуниста Валентина Коновалова, ставшего лидером первого тура, был допущен ряд нарушений. В частности, указывается на ошибку в названии партии в поданных документах — «Коммунистическая партия Российской Федерации Хакасское отделение (КПРФ)» вместо «Хакасское региональное отделение политической партии Коммунистическая партия Российской Федерации», как указано в свидетельстве о госрегистрации некоммерческой организации. Кроме того, как обнаружила прокуратура, постановление конференции избирательного объединения от 16 июня не было заверено подписью руководителя регионального отделения партии — самого Коновалова.

Избирком Хакасии 11 октября удовлетворил представление прокуратуры и, в свою очередь, обратился в Верховный суд Хакасии с заявлением о снятии кандидатуры Коновалова с выборов. Копия постановления регионального избиркома есть в распоряжении РБК.

В тот же день кандидат на пост главы Хакасии от Партии роста Александр Мяхар подал в прокуратуру заявление с требованием лишить Коновалова регистрации как кандидата в связи с многочисленными нарушениями в ходе избирательной кампании (копия заявления есть у РБК). Сам Мяхар отказался комментировать ситуа​​цию.

Вечером 11 октября глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что иск избиркома Хакасии об отмене регистрации Коновалова может нанести непоправимый ущерб избирательному процессу.

Реакция коммунистов

9 сентября, в первом туре выборов, Коновалов набрал 44,8% голосов, обойдя действующего главу региона Виктора Зимина, получившего 32,42%. Второй тур был назначен на 23 сентября, но за два дня до этого Зимин заявил, что снимает свою кандидатуру «по состоянию здоровья», а позже сообщил, что сделал это, не желая допустить «раскола» в республике. Реальной причиной снятия действующего губернатора с выборов стала невозможность выиграть второй тур, рассказали источники РБК. По их словам, Зимин отказался от участия в выборах по рекомендации Кремля. ​Затем с выборов снялся кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин. После этого соперником Коновалова по второму туру стал Мяхар.

Второй тур, который из-за снятия кандидатов дважды переносился, в итоге должен пройти 21 октября.

Коновалов, считавшийся фаворитом в состязании с кандидатом от Партии роста, получившим 6,61% в первом туре, заявил РБК о планах оспорить решение прокуратуры и регионального избиркома в суде. Соответствующее заявление он направил в Верховный суд республики. Он подчеркнул, что законных оснований для снятия его кандидатуры нет.

«Мы считаем позицию избиркома Хакасии противоречащей нормам закона. Более того, они пропустили сроки, в которые могли оспорить мою регистрацию, — в течение десяти дней с момента регистрации кандидата. На сегодняшний день снятие кандидата возможно только по вновь открывшимся обстоятельствам», — настаивает Коновалов. «Все документы, поступившие в избирком Хакасии при регистрации, очевидно, там видели», — заметил он.

В поддержку Коновалова высказался председатель КПРФ Геннадий Зюганов. На брифинге в Госдуме (корреспонденту РБК предоставили аудиозапись выступления Зюганова его однопартийцы) он заявил, что направил обращения на имя президента Владимира Путина и генпрокурора Юрия Чайки с требованием вмешаться в ситуацию.

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Новые выборы

Для отмены регистрации Коновалова решение суда должно вступить в законную силу, объяснил РБК эксперт по выборам Андрей Бузин. Это происходит через пять дней после его вынесения, если оно не будет обжаловано в следующей инстанции, отметил он. Коновалов заявил, что намерен оспаривать решение Верховного суда Хакасии, в случае если оно окажется не в его пользу.

Что же касается возможных действий ЦИК, то, как пояснил РБК представитель движения в защиту прав избирателей «Голос» Станислав Андрейчук, формально вмешиваться в ситуацию с заявлением хакасского избиркома в Верховный суд она не может. «В той же ситуации с Приморьем ЦИК только «рекомендовала» крайизбиркому отменить результаты выборов, — напомнил он. — Так что и здесь прямых полномочий у ЦИК нет». По словам Андрейчука, нехватка формальных рычагов для влияния на нижестоящие комиссии — одна из главных проблем, с которой сталкивается Центризбирком. Однако рекомендация из центра может повлиять на исход ситуации, уверен эксперт. «Памфилова может высказать свое мнение только в надежде, что его услышат там, где решается вопрос», — согласился с ним член экспертной группы при ЦИК Аркадий Любарев.

Два сценария

Как ранее рассказывали РБК источники в Кремле, власти рассматривали в качестве базового сценария отказ кандидата от Партии роста Александра Мяхара от участия во втором туре, с тем чтобы его единственным участником остался коммунист Валентин Коновалов. «Наиболее вероятно, что Коновалов останется один и встанет перед необходимостью набрать более 50% голосов», — пояснял замысел один из источников РБК. «Задача — чтобы Коновалов не набрал нужного [для победы] количества голосов», — добавил еще один близкий к администрации президента собеседник РБК.

Александр Мяхар (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

При этом идеальным сценарием для Кремля источник РБК называл снятие всех кандидатов. В случае отстранения Коновалова от выборов остается две возможности — перенос второго тура, в котором Мяхар будет участвовать один и должен будет получить поддержку более 50%, или снятие всех кандидатов и назначение выборов на осень 2019 года.

Мяхар ранее заявлял, что может отказаться от участия во втором туре, если жителей региона устроит новый врио главы республики Михаил Развожаев. Президентский указ о его назначении на этот пост был подписан 3 октября. Во время встречи с Развожаевым Владимир Путин попросил его взять под свой контроль ситуацию в республике, поработать там в течение месяца, помочь провести чистые и открытые выборы

Политические последствия​

Активизация усилий по снятию Коновалова с выборов связана с нежеланием Кремля отдавать регион коммунистам, уверен политконсультант Дмитрий Фетисов: «Очевидно, что с ним вели консультации и предлагали уйти самостоятельно, но он отказался. Поэтому сейчас пошло давление на Коновалова через суд». Эксперт полагает, что КПРФ вслед за ЛДПР, выигравшей в двух регионах, хочет получить соответствующие преференции и поэтому Геннадий Зюганов вряд ли согласится со снятием коммуниста в Хакасии. Это приведет к обострению отношений КПРФ и Кремля. «Для Зюганова важно показать, что партия может отстаивать своих кандидатов в диалоге с Кремлем, что она субъект политического процесса, интересы которого власть как минимум уважает и как максимум готова с ними считаться», — полагает политолог Олег Игнатов.

В Хакасии выбраны жесткий сценарий снятия оппозиционного кандидата, отказ от диалога и учета общественного настроения, что углубит конфликт в политической системе, считает политолог Николай Миронов. «Возвращаются времена, когда с выборов без реальных оснований снимали кандидатов и списки, применяли силу к недовольным, — поясняет эксперт. — Это во многом спровоцировало протесты 2011–2012 годов, и нынешние действия также усугубляют кризис в обществе».

Авторы: Елизавета Антонова, Владимир Дергачев.
При участии: Евгения Кузнецова.
Теги: Хакасия , Выборы , КПРФ , Выборы губернатора
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