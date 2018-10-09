Казак с партийным опытом

Как развивалась карьера нового главы Санкт-Петербурга Александра Беглова

Глубоко верующий чиновник путинской эпохи, опытный аппаратчик, знакомый с президентом с начала 1990-х, адепт патриотического воспитания — РБК поговорил с коллегами и знакомыми нового главы Санкт-Петербурга Александра Беглова

Александр Беглов (Фото: Александр Демьянчук / ТАСС)

«Все заседания (Совета при президенте по делам казачества, возглавляемого Александром Бегловым. — РБК) начинаются с молебна или литургии. Где бы ни проводилось заседание, мы сначала идем в церковь и только после этого возвращаемся в зал для проведения заседания», — вспоминает член совета, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда. «Настоящий казак и истинный верующий» — так он отзывается о самом Александре Беглове, которого президент на прошлой неделе назначил исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Знакомство с президентом

Беглов родился в Баку в 1956 году, окончил профессионально-техническое училище и отслужил в армии. Во время учебы в Ленинградском инженерно-строительном институте и после его окончания в 1983 году Беглов работал в строительной отрасли — на инженерно-технических и руководящих должностях. Затем перешел во власть: с 1989 по 1990 год Беглов заведовал сектором социально-экономического отдела Ленинградского обкома КПСС; следующие два года был заместителем начальника управления капитального строительства исполкома Ленсовета.

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С 1991 по 1997 год Беглов был главным инженером совместного германо-российского предприятия «Мелазель». С июля 1991 года Владимир Путин в администрации мэра Анатолия Собчака курировал привлечение инвестиций в Петербург и сотрудничество с иностранными компаниями в городской мэрии. ​В это время и состоялось знакомство Беглова и Путина, предположила в разговоре с РБК сенатор, вдова Собчака Людмила Нарусова. «Это человек команды, он будет делать все, что ему скажут», — уверена Нарусова.

Депутат заксобрания Петербурга от «Яблока» Борис Вишневский рассказывает, что наблюдал за Бегловым, когда тот занимал должность главы администрации Курортного района Санкт-Петербурга (1999–2002 годы), затем вице-губернатора и руководителя канцелярии при губернаторе Владимире Яковлеве (2002–2003 годы) и, наконец, исполняющего обязанности губернатора Петербурга — в период между отставкой Яковлева и избранием Валентины Матвиенко (лето 2003 года). «На мой взгляд, это стандартный администратор, типичный чиновник путинской эпохи. Ничем ярким он не запомнился, но и каких-то крупных ошибок тоже не совершал», — вспоминает Вишневский, по мнению которого Беглов как чиновник «был не хуже и не лучше прочих».

Экс-губернатор Петербурга Владимир Яковлев назвал Беглова «толковым и эффективным чиновником». По словам Яковлева, Беглов исполнял обязанности главы города, когда его самого не было на месте, а также «управлял всем необходимым инструментом в виде секретариата, кадровой службы и других управлений». Яковлев решил назначить Беглова своим заместителем, потому что уже к тому моменту давно его знал, «видел его работу, понимал, что у него потенциально хороший рост». Яковлев охарактеризовал нового врио главы города как хорошего семьянина и товарища, «а главное — неконфликтного человека».

У Беглова огромный опыт работы на административных и федеральных должностях — глупо было бы такой опыт не использовать, уверен бывший глава Петербурга.

Три мегазадачи

В «Единую Россию» Беглов вступил в мае 2003 года, а 9 июня был назначен секретарем политсовета петербургского регионального отделения партии. На выборах 2003 года Беглов многое сделал для победы Матвиенко на губернаторских выборах (она получила 63,2% голосов), в том числе в плане привлечения административного ресурса, вспоминает в разговоре с РБК его знакомый.

Валентина Матвиенко, Александр Беглов и Светлана Медведева (слева направо) (Фото: Дмитрий Астахов / РИА Новости)

В 2003 году Беглов перешел на работу в администрацию президента: сначала первым заместителем полпреда в Северо-Западном федеральном округе, через год — помощником президента, начальником Контрольного управления.

С 2008-го по май 2012 года Беглов был заместителем Сергея Нарышкина, руководителя администрации президента, параллельно являясь главой совета директоров корпорации «Алмаз-Антей».

Затем Беглов был назначен полпредом президента России в Центральном федеральном округе, а в декабре 2017 года — полпредом в Северо-Западном федеральном округе.

В марте 2018 года Беглов на встрече со студентами и преподавателями Политехнического университета сделал ряд примечательных заявлений. «Сегодня перед страной стоят три мегазадачи: создание нового атомного оружия, модернизация армии и защита сознания населения от влияния Запада», — цитировало его издание «Мой район». Со стороны западных стран, пояснил полпред, «работают очень тонкие технологии управления сознанием», разрабатываемые в том числе в Государственном департаменте США, «их много, и они разные». «Одна из технологий позволяет управлять созданием школьных родительских комитетов. Под видом разных обучающих курсов враги проникают в мозги родителей», — сказал он, добавив, что подобная программа 20 лет назад была внедрена на Украине.

Странно слышать такую риторику от человека, который раньше работал в иностранной компании и занимался привлечением зарубежных инвестиций, говорит Нарусова. «Раньше от него я такого не слышала, видимо, хочет попасть в тренд», — добавила вдова Собчака.

Собственный подход к выборам

На месте полпреда Беглов занимался в том числе и подготовкой к президентским выборам этого года, рассказал собеседник РБК в руководстве одного из регионов СЗФО: «Когда Беглов только пришел, до выборов президента осталось совсем немного, кампания шла уже полным ходом. И вдруг нам из полпредства приходит запрос: «Представьте мне план организации избирательного штаба». По словам собеседника РБК, Беглов хотел, чтобы «все работало в соответствии с его личными образцами и стандартами». «У нас все уже давно было организовано и работало в соответствии с требованиями администрации президента, и чего это вдруг Беглов от нас хочет, было совершенно непонятно. Мы впали в ступор», — вспоминает чиновник. «Видимо, он сам решил процессом порулить. Нарисовали схему штаба, как он хочет, на том и успокоился», — говорит он.

Хотя в сферу обязанностей полпредов не входит активное участие в ведении избирательных кампаний в вверенных в федеральном округе регионах, Беглов всегда «сам вникал в ситуацию», соглашается губернатор Псковской области Михаил Ведерников. За время избирательной кампании перед губернаторскими выборами в Псковской области 2018 года Беглов приезжал в регион трижды. По его словам, у Беглова была своя собственная, достаточно сложная система мониторинга рисков в регионах, своя система получения и обработки информации. Ведерников, впрочем, не рассказал об особенностях системы Беглова.

Александр Беглов и Михаил Ведерников (слева направо) (Фото: Антон Ваганов / ТАСС)

Ведерников характеризует Беглова как «государственника» и «опытного аппаратчика». «Он прошел сложный путь. У него колоссальная работоспособность», — говорит глава Псковской области. По словам губернатора, Беглов очень коммуникабелен, у него хорошие личные отношения со многими федеральными чиновниками, политиками, хозяйственниками, и, «самое главное, есть доверие президента».

По словам другого федерального чиновника, работавшего с Бегловым, у нового главы Петербурга «прямая коммуникация с Игорем Сечиным («Роснефть») и с Сергеем Чемезовым («Ростех»)». Еще два собеседника РБК, близких к Кремлю, говорили, что Беглов близок к братьям Юрию и Михаилу Ковальчукам.

Казаки и Афон

В 2009 году, когда Беглов был замглавы администрации президента, президентским указом он был назначен председателем Cовета при президенте по делам казачества.

Ректор МГУТУ им. К.Г. Разумовского (Первого казачьего университета), член Совета при президенте по делам казачества Валентина Иванова надеется, что Беглов сохранит этот пост, став губернатором Петербурга. На своем посту он многое сделал для развития казачества, перечисляет она: созданы комиссии по поддержке казачества при федеральных ведомствах, в каждом федеральном округе созданы окружные комиссии и в каждом регионе созданы советы по развитию казачества при губернаторе. Кроме того, напоминает Иванова, были приняты президентские указы о том, какие должны быть знамена, символика, форма и знаки отличия у реестровых казаков каждого из 11 войск.

«Общаясь с атаманами, Беглов всегда подчеркивал, что изданием этих указов казакам вернули честь и достоинство. Теперь никто не может сказать, что казак надел форму и он ряженый: он надел форму в соответствии с указом Верховного главнокомандующего», — рассказывает ректор.

Иванова охарактеризовала Беглова как настоящего патриота. Она напоминает, что Беглов как руководитель рабочей группы при президенте по восстановлению православного культурного наследия (он возглавил группу с момента ее создания в 2009 году) «поднял очень много храмов».

Именно Беглов выстроил эффективную систему взаимодействия казачества с синодальным комитетом РПЦ, дополняет атаман Долуда. По его словам, запланированная на 27 ноября церемония учреждения Всероссийского реестрового казачьего войска стала возможной во многом именно благодаря Беглову.

Беглов возглавлял и рабочую группу при президенте по подготовке к празднованию тысячелетия присутствия русских монахов на горе Афон в 2016 году. Гора Афон пользуется популярностью у российских политиков. Владимир Путин был на Афоне как минимум дважды — в 2005 и 2016 годах, несколько раз там бывал премьер Дмитрий Медведев. Кроме того, по данным СМИ, Афон посещали экс-глава Петербурга Георгий Полтавченко, вице-губернатор Санкт–Петербурга Игорь Албин (Слюняев) и другие чиновники Петербурга.

Воспитание патриотизма​​​​​

Иванова вспоминает непосредственную роль Беглова в создании и развитии Первого казачьего университета: «Он стремился сделать так, чтобы у казаков было свое высшее учебное заведение».

В вузе регулярно проходили встречи Беглова со студентами. По словам Ивановой, на одной из таких встреч Беглов объяснял, что слова в русском языке «сопряжены с православной верой и культурой». «Говорил, что мы не замечаем, но наша жизнь пронизана православными ценностями, православной культурой и традициями. Например, когда мы говорим «спасибо», мы говорим «спаси Господи», — объясняет она.

Александр Беглов (в центре) во время торжественной церемонии вручения переходящего знамени президента РФ Шахтинскому казачьему кадетскому корпусу. (Фото: Валерий Матыцин / ТАСС)

Губернатор Ведерников активно взаимодействовал с Бегловым на Северном Кавказе в 2012–2017 годах, когда занимал пост заместителя полпреда в СКФО, а Беглов курировал казачество, в том числе на Кавказе. Он вспоминает, что, когда только начал работать в полпредстве СКФО в декабре 2012 года, столкнулся с «не очень хорошей историей». «Новый атаман Терского казачьего войска Сергей Клименко повел себя несистемно. На тот момент уже сумел объединить вокруг себя определенную часть лихо настроенного казачества, направил открытое письмо президенту с требованиями отдать казачеству под управление Кизлярский коньячный завод, 100 тыс. га земли в собственность, контрольный пакет акций «Кавминкурортресурсов», иначе «они за себя не отвечают», — вспоминает Ведерников.

«Это был, наверное, самый серьезный кризис казачества на Северном Кавказе, но ситуацию удалось разрешить благодаря системному подходу и слаженной работе всех заинтересованных сторон, в том числе мудрости Александра Дмитриевича Беглова», — считает он. Беглов тогда мог повести себя эмоционально, но услышал позицию полпредства и взвешенно подошел к решению проблемы, объясняет он. В конце концов в октябре 2013 года Клименко подал в отставку.

Во время знакомства со своими подчиненными в администрации Петербурга в пятницу в числе приоритетов своей работы Беглов назвал «работу по патриотическому воспитанию молодежи». «Я не вижу проблем в том, чтобы наш город был на первом месте по патриотическому воспитанию. Каждое поколение в этом городе оставило достойную память о себе», — сказал врио губернатора.

Новому кандидату всегда легче победить на выборах: на него не давит груз накопленных ошибок, скандалов и невыполненных обещаний, считает политолог Константин Калачев. «Но по типажу Полтавченко и Беглов — двое из ларца, одинаковые с лица», — продолжает эксперт, по мнению которого критики Полтавченко в Петербурге «вряд ли хотели себе такого же губернатора».