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ЦИК допустил смену главы горизбиркома из-за нового губернатора Петербурга
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ЦИК допустил смену главы горизбиркома из-за нового губернатора Петербурга
Отставки губернаторов, 01:41
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ЦИК допустил смену главы горизбиркома из-за нового губернатора Петербурга

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что выборы губернатора Санкт-Петербурга пройдут в сентябре 2019 года, сообщает «Фонтанка.ру».

«Тут нужно отметить другое. Если на выборы пойдет Александр Беглов, то нам придется поставить вопрос о назначении нового главы городской избирательной комиссии, потому что иначе может быть конфликт интересов», — сказала Памфилова.

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Она подчеркнула, что Центризбирком смог поменять главу избирательной комиссии Петербурга лишь благодаря Беглову.

Как отмечает портал, в июле текущего года на эту должность был назначен Виктор Миненко. До этого он занимал должность главного федерального инспектора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО).

Предыдущего председателя избирательной комиссии Петербурга Виктора Панкевича критиковали после президентских выборов в марте 2018 года. Его обвиняли в том, что тысячи петербургских избирателей были откреплены в другие регионы, отмечает «Фонтанка.ру».

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Днем 3 октября президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко, предложив ему перейти на работу в Объединенную судостроительную корпорацию на пост председателя совета директоров. Позднее Путин на встрече с Александром Бегловым предложил ему проработать врио главы Петербурга до сентября 2019 года, а после этого срока самому определиться, идти ли на выборы.

Теги: Центризбирком , Элла Памфилова , Горизбирком , Санкт-Петербург , Александр Беглов
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