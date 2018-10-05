Данию обходят на повороте

Оператор «Северного потока-2» приступил к закупке труб для альтернативного маршрута

Оператор «Северного потока-2» объявил о старте тендера на поставку труб для альтернативного маршрута газопровода. Он должен пройти в обход Дании, которая до сих пор не разрешила строительство в своих территориальных водах

Фото: Christian Charisius / Reuters

​Компания Nord Stream 2 AG, выступающая оператором международного проекта «Северный поток-2», начала конкурсные процедуры по закупке магистральных труб для маршрута в обход Дании. Об этом РБК сообщил генеральный директор трубного дивизиона российской металлургической группы ЧТПЗ Борис Коваленков в кулуарах Петербургского международного газового форума.

По словам Коваленкова, в тендере участвуют все прежние поставщики труб для Nord Stream 2. «Мы тоже в них участвуем, но кто победит и понадобится ли этот маршрут — пока непонятно. Идет предварительный конкурсный отбор, а итоговый результат, будет ли этот маршрут или прежний, зависит от результатов переговоров с Данией, которые пока продолжаются», — сказал он.

Копенгаген медлит

Дания до сих пор не согласовала прокладку газопровода из России в своих территориальных водах, хотя за разрешением к ней Nord Stream 2 обратилась еще в апреле 2017 года. В августе оператор строительства «Северного потока-2» уведомил Данию об альтернативном маршруте, который пересекает только экономическую зону страны. «На основе результатов исследований, инженерной и экологической оценки, проведенных в последние месяцы, был определен альтернативный маршрут протяженностью 175 км к северо-западу от Борнхольма, который пересекает только экономическую зону Дании», — говорилось в сообщении оператора. В то же время он уточнил, что подача заявки на новый маршрут не отменяет предыдущий запрос на более предпочтительный вариант пути.

Альтернативный маршрут длиной 175 км проходит к северо-западу от острова Борнхольм в Балтийском море и длиннее первоначально планировавшегося на 36 км.

Проект «Северный поток-2» предполагает строительство новой нитки газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с уже действующим «Северным потоком». Его мощность составит 55 млрд куб. м газа в год, протяженность — более 1,2 тыс. км. Общая стоимость проекта оценивается в €9,5 млрд.​

Стоимость останется прежней

В 2016 году тендер Nord Stream 2 на поставку труб для двух ниток проекта общей протяженностью 2,5 тыс. км выиграли немецкая Europipe GmbH (40% контрактов), российские ОМК (33%) и ЧТПЗ (27%). Представитель Nord Stream 2 говорил Reuters, что общая стоимость контрактов будет ниже €2,6 млрд, в которые обошлись трубы, закупленные для существующего газопровода «Северный поток». Исходя из этого, средняя стоимость трубы на метр маршрута составляет до €1 тыс. По оценке источника, знакомого с деталями контракта, она достигает €850 за метр, то есть контракт на трубы для маршрута в обход Дании (две нитки общей длиной порядка 70 км) может стоить €60–70 млн.

Nord Stream 2 планирует начать укладку газопровода «Северный поток-2» в российских водах к декабрю этого года, сообщил журналистам технический директор проектной компании Сергей Сердюков. Стройка должна закончиться к концу 2019 года. Участвующая в проекте австрийская OMV уже направила около €500 млн на финансирование строительства газопровода, сказал журналистам председатель правления этой компании Райнер Зеле. Он выразил надежду, что Дания выдаст разрешение на прокладку трубы в следующем году.

По словам источника РБК, знакомого с подготовкой строительства газопровода, строительство будет осуществляться строго по графику, и если от Дании своевременно не будет получено разрешения, то Nord Stream 2 будет полностью готов без замедления построить обходной маршрут.

Как ранее сообщал «Газпром», роста стоимости газопровода «Северный поток-2» из-за изменения маршрута не ожидается.