Справедливоросс пошел вслед за губернатором

Со второго тура выборов в Хакасии снялся еще один кандидат

Справедливоросс Филягин снял свою кандидатуру перед вторым туром выборов в Хакасии «по вынуждающим обстоятельствам». Среди сценариев развития событий — отмена выборов: власти не готовы отдать регион коммунисту

Андрей Филягин (Фото: Александр Колбасов / ТАСС)

Во вторник, 2 октября, кандидат от «Справедливой России» Андрей Филягин снял свою кандидатуру с выборов главы Хакасии, сообщил агентству «РИА Новости» представитель его избирательного штаба Сергей Воейков.

«Сегодня Андрей Николаевич в 21 час 21 минуту подал заявление в избирательную комиссию Республики Хакасия о прекращении дальнейшего участия в избирательной гонке на пост главы республики», — сказал он.

Региональный избирком подтвердил наличие заявления от Филягина. ​«Он подал заявление о снятии своей кандидатуры, но решение пока мы еще не принимали», — сказала ТАСС секретарь комиссии Ольга Куюкова. Председатель избиркома Александр Чуманин в свою очередь пояснил «Интерфаксу», что Филягин снял кандидатуру «по вынуждающим обстоятельствам».

В среду во второй половине дня региональный избирком примет решение о переносе второго тура выборов, который должен был пройти в ближайшее воскресенье, 7 октября. Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев сообщил РБК, что второй тур в регионе пройдет 21 октября.

Причины отказа

Андрей Филягин после объявления о снятии кандидатуры призвал остальных претендентов на пост руководителя Хакасии последовать его примеру. По его мнению, это даст возможность назначить новые выборы «в условиях нормальной конкуренции».

По словам справедливоросса, во время подготовки ко второму туру он встретился с жителями республики и «понял, что в первом туре они голосовали не столько за него или за кандидатов от КПРФ и Партии роста», сколько за или против действующего главы Хакасии Виктора Зимина.

«Я уверен в своих силах, уверен и в том, что избиратели поддержат меня», — заявил Филягин агентству «РИА Новости». «Но сейчас <...> я считаю правильным снять свою кандидатуру и призываю сделать это и других кандидатов. <...> Республика должна развиваться под руководством настоящего руководителя, избранного не вопреки чему-то, а в силу его реальных управленческих качеств», — добавил он.

Решение Филягина сняться с выборов главы Хакасии было принято без согласования с руководством «Справедливой России», заявил РБК председатель партии Сергей Миронов. Он добавил, что «окончательные оценки и организационные выводы по ситуации в Хакасии будут сделаны после изучения всех обстоятельств», скорее всего, уже по итогам дня голосования.

Политолог Александр Кынев убежден, что снятие Филягина — не его личная инициатива, а спланированная кампания, чтобы не допустить до власти кандидата от КПРФ Валентина Коновалова. Кандидат от Партии роста несамостоятелен, и все теперь зависит исключительно от Коновалова, полагает Кынев. «Мне кажется, что власти будут пытаться снять его — либо додавить через руководство КПРФ, чтобы он снялся с выборов, либо будут давить через суд», — считает политолог. Он подчеркивает, что это «опасный сценарий», который грозит повторением скандала в Приморье.

КПРФ не будет снимать своего кандидата с выборов главы Хакасии, заявил РБК лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Мы относимся к этому серьезно, мы дали людям честное слово», — сказал глава коммунистов.

Нынешний глава республики Виктор Зимин, по мнению Зюганова, снявшись со второго тура в последний момент, «нанес огромный ущерб в том числе выборам». «Он мог сняться только по просьбе Кремля, — считает Зюганов. — Сейчас Филягин поигрался в выборы и опять в кусты».

«То, что происходит в Хакасии, — за гранью всякой логики и ответственности. Республике надо готовиться к зиме, а вместо этого власть играет в грязные игры. Мне стыдно за партию власти. Очень стыдно. Это издевательство над прекрасной республикой», — резюмировал Зюганов в беседе с РБК.

Как и когда пройдут выборы в Хакасии

После самоотвода Филягина остается несколько сценариев дальнейшего развития событий в Хакасии. Участвовать во втором туре вместе с Коноваловым будет Александр Мяхар (Партия роста, четвертое место). Если эти выборы будут впоследствии признаны недействительными по каким-либо причинам, то новое голосование пройдет в течение трех месяцев, как в Приморье.

Если и кандидат от Партии роста снимет свою кандидатуру с выборов, закон предусматривает голосование за одного кандидата, который должен набрать для победы более 50% голосов избирателей, рассказал Николай Булаев.

«Если снимутся все кандидаты в главы региона, кроме одного, напротив фамилии единственного кандидата будет стоять две клеточки — «за» и «против всех» и кандидат для победы должен будет набрать более 50% голосов при любой явке», — поясняет бывший глава экспертной группы при ЦИК Андрей Бузин.

В случае снятия всех кандидатов выборы будут признаны несостоявшимися и будут переназначены.

Власть работает на то, чтобы эти выборы не состоялись, и не собирается отдавать победу коммунисту, сказал РБК источник, близкий к Кремлю. «Схема постоянного откладывания голосования работает на усталость избирателей», — поясняет он. Если в конечном счете в бюллетене останется только один Коновалов, то многие из тех, кто готов был проголосовать за него, могут не прийти на участки, но при этом будет мобилизован провластный электорат, с тем чтобы коммунист не набрал требуемых 50% голосов, отмечает собеседник РБК.

«С момента отказа Зимина от второго тура стало понятно, что для федерального центра целевым сценарием развития событий в Хакасии является признание выборов несостоявшимися благодаря политтехнологическим методам», — считает политолог Александр Пожалов. Допустить третьей «несогласованной» победы кандидата от парламентской оппозиции после побед ЛДПР во Владимирской области и Хабаровском крае власть не готова, уверен он.

В сценарии «заматывания» второго тура выборов есть и явный расчет на то, что к ноябрю интерес общества и СМИ к выборам в регионе спадет, с КПРФ можно будет попробовать как-то договориться, а внутреннюю фронду элит в республике пресечь непубличными методами. По мнению эксперта, местным элитам вряд ли теперь интересен коммунист в губернаторах, ведь ключевая цель — уход Зимина — уже достигнута.

Партия роста решит вопрос об участии ее кандидата во втором туре в течение суток, заявил «Интерфаксу» член федерального политсовета партии Виктор Звагельский. Он пояснил, что движению нужно время, чтобы оценить шансы на победу.

Александр Махяр заявил РБК, что на данный момент планирует принять участие во втором туре выборов, но окончательное решение примет в среду, ознакомившись с заявлением Филягина и причинами его самоотвода.

Во вторник также стало известно, что в Кремле идут переговоры по кандидатуре врио главы республики. Как сообщает информационное агентство «Хакасия», мэр региональной столицы Абакана Николай Булакин рассказал в эфире городского телевидения, что накануне был в Кремле, где с ним встретились первый заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко и начальник управления по обеспечению деятельности госсовета Александр Харичев. По словам Булакина, ему предложили стать врио главы республики «с очень широкими полномочиями».

Он утверждает, что отказался возглавить республику: «Я только что избрался, и горожане оказали мне доверие. Выборы состоятся и все-таки кого-то изберут, а мне что делать?»