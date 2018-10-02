Именное оружие дало осечку

Четыре вопроса о несостоявшемся референдуме по смене названия Македонии

Правительству Македонии не удалось успешно провести плебисцит о переименовании страны. Однако в Скопье не намерены отступать — поддерживаемые ЕС власти могут склонить парламентскую оппозицию на свою сторону и изменить Конституцию

Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Почему не признали референдум

Избирательная комиссия Македонии признала несостоявшимся воскресный референдум о переименовании страны. Такое решение было принято из-за низкой явки, объяснил председатель комиссии Оливер Деркоски. В голосовании за переименование Македонии в Республику Северная Македония приняли участие только 36,5% избирателей, а для признания референдума состоявшимся должно было проголосовать более 50% (всего в республике зарегистрировано 1,8 млн избирателей, проголосовали чуть более 656 тыс.). При этом более 90% проголосовавших поддержали переименование страны, сторонником которого является премьер-министр и лидер партии «Социал-демократический союз»​ Зоран Заев. Состоявшийся плебисцит имел консультативный характер, то есть его результаты не являются обязательными для исполнения правительством, однако играл важную символическую роль — должен был выявить общественное отношение к намерению Заева переименовать страну.

Чтобы изменить название, необходимо скорректировать Конституцию — шаг, требующий поддержки двух третей парламента. Утверждение нового названия страны откроет дорогу интеграции Скопье с Евросоюзом и НАТО. Для принятия Македонии в эти структуры требуется согласие всех их членов, однако Греция до сих пор препятствовала такому шагу из-за спора вокруг названия республики, которое совпадает с названием территории на севере страны.

Соглашение в Преспе В июне премьер-министры Греции и Македонии Алексис Ципрас и Зоран Заев встретились на берегу озера Преспа и договорились закончить спор о названии, который длился почти 30 лет, со времени распада Югославии. Афины не устраивало закрепленное в Конституции Македонии название «Республика Македония», так как топоним «Македония» географически распространяется не только на Вардарскую Македонию (98% этой территории совпадает с границами современного государства Македония), но и на греческую Эгейскую Македонию, а также Пиринскую Македонию в Болгарии. По мнению греческих властей, это могло дать македонцам основание заявить права на греческие территории и культурное наследие. Жесткая позиция Греции вынудила македонские власти войти в состав ООН под названием «Бывшая Югославская Республика Македония». Из-за того что Македония продолжала использовать название, которое не нравилось грекам, Афины блокировали ее вступление в НАТО. 17 июня Заев и Ципрас подписали соглашение, по которому новым названием балканской страны будет «Северная Республика Македония». 20 июня документ был ратифицирован македонским парламентом.

Почему для Македонии важно членство в НАТО

Как заявил Заев в интервью Financial Times, интеграция Македонии в Евросоюз и НАТО — единственный возможный сценарий будущего страны. «Я убежден, что это (членство в НАТО. — РБК) представляет большую ценность и является тем, за что боролись поколения после обретения Македонией независимости», — говорил он в июне на совместной пресс-конференции с генсеком НАТО Йенсем Столтенбергом.

Зоран Заев (Фото: Георгий Ликовский / EPA / ТАСС)

Участие в НАТО важно для Македонии как с символической точки зрения, так и с практической, сказал РБК директор программы «Большая Европа» Европейского совета по международным отношениям Нико Попеску: «Участие в альянсе — гарант стабильности страны, оно делает Македонию более привлекательным местом для иностранных инвесторов».

Помимо прочего вступление в Североатлантический альянс будет способствовать сплочению Македонии, что очень важно для молодой страны, где существуют сепаратистские движения, считает научный сотрудник Университета Северной Каролины Димитар Бечев. «Этнические албанцы стоят на пронатовских и прозападных позициях, степень их приверженности единству Македонии зависит от ее процесса интеграции в западные институты», — отметил он в беседе с РБК.

Каковы шансы принятия соглашения

Несмотря на низкую явку, результат референдума свидетельствует о поддержке идеи о переименовании страны, отметил Заев в воскресенье. Он обратил внимание, что за его план проголосовали больше людей, чем за любую партию в истории выборов республики. Теперь премьер намерен добиваться реализации соглашения в парламенте. ​Если законодатели не одобрят изменения Конституции, то в ноябре могут быть проведены новые выборы в парламент, пообещал политик.

Заева поддержал комиссар Европейского союза по расширению Йоханнес Хан. «С очень значительным перевесом «за» есть широкая поддержка соглашению в Преспе и евроатлантическому пути [Македонии]», — заявил он в воскресенье, призвав парламентариев одобрить переименование республики. С таким же призывом к македонским законодателям обратился генсек НАТО Столтенберг.

По мнению оппонентов Заева, изменение названия нанесет удар престижу страны и идентичности македонцев. Перед референдумом лидер оппозиционной «Внутренней македонской революционной организации — Демократической партии македонского национального единства» (ВМРО-ДПМНЕ) Христиан Мицкоский отказался поддержать план Заева. Хотя ВМРО-ДПМНЕ выступает за интеграцию Македонии в НАТО и Евросоюз, требование Греции изменить название Македонии неприемлемо, считает Мицкоский. В воскресенье, 30 сентября, глава оппозиции заявил о провале идеи властей Македонии переименовать страну. Решение Заева провести новые выборы приведет к концу его карьеры, предупредил Мицкоский. Изменения основного закона должны поддержать две трети депутатов парламента (80 из 120); пока число депутатов, поддерживающих переименование, составляет 71, пишет Balkan Insight.

ВМРО-ДПМНЕ не может гарантировать себе победу на новых выборах и в целом поддерживает прозападный курс Македонии, говорит ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Павел Кандель: «Не исключено, что Заев и западные политики смогут ​убедить оппозицию или хотя бы ее часть проголосовать за переименование».

Вопрос о реализации соглашения в Преспе все еще остается открытым, констатировал Кандель. «Проблемы утверждения соглашения могут возникнуть не только в Македонии, но и в Греции, где власти также должны будут ратифицировать сделку со Скопье и где у такой сделки тоже есть оппозиция», — пояснил эксперт в разговоре с РБК. В воскресенье греческий МИД заявил, что привержен выполнению соглашения в Преспе.

Что беспокоит Россию

В России к расширению НАТО за счет Македонии традиционно относятся критически. В преддверии референдума посол России в Македонии Олег Щербак назвал решение властей связать вопрос изменения имени Македонии с темой о ее вступлении в НАТО и ЕС откровенной манипуляцией. По словам российского дипломата, македонцев «принуждают к отказу не только от своего имени, но и от своего идентитета — станового хребта существования любой, в том числе и македонской, нации» (цитата по сайту МИДа). Вступление Македонии в НАТО, по оценке Щербака, — процесс «пагубный для безопасности в Европе». «На территории Македонии неизбежно появятся находящиеся вне юрисдикции вашего правительства военные объекты НАТО — факт, который мы будем вынуждены учитывать при составлении планов по защите России от возможных агрессивных действий блока. Кто может дать гарантию, что, если завтра, не дай бог, НАТО нападет на мою страну, македонских солдат не заставят участвовать в этой авантюре?» — задался вопросом российский дипломат в интервью газете «Нова Македония» от 25 августа 2018 года (стенограмма опубликована на сайте МИДа). Однако Щербак сказал, что в конце концов вступление в НАТО остается суверенным решением Македонии.

Ранее опрошенные РБК эксперты указывали на серию неудач, которые Россия потерпела на Балканах за последние годы. Речь идет о ссоре с Грецией из-за приписываемых Москве попыток дестабилизировать Македонию перед референдумом о смене названия, а также о вступлении в НАТО Черногории. В этом контексте российская риторика в отношении деятельности Североатлантического альянса на Балканах обострилась, отметил Бечев. «Когда в 2009 году в НАТО вступали Албания и Хорватия, реакция была гораздо более спокойной», — напомнил он.

Впрочем, прямой угрозы безопасности России расширение НАТО за счет балканских стран не несет, убежден Попеску. Что касается членства Македонии, то эта страна находится слишком далеко от российских границ и уже в течение нескольких лет ведет дружественную Западу политику, указал Бечев.