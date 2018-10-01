Алексей Кокорин попал под ротацию

Губернатор Курганской области может уйти в отставку

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин покинет свой пост. О его отставке будет объявлено в ближайшие дни, рассказали источники РБК

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Губернатор Курганской области Алексей Кокорин уйдет в отставку в рамках новой ротации губернаторского корпуса. Об этом РБК рассказали два источника, близких к администрации президента. Решение об уходе главы Курганской области принято, официально об этом сообщат в ближайшее время, добавил один из собеседников РБК.

РБК направил запрос в пресс-службу губернатора.

Депрессивный регион

Одной из главных причин ухода Кокорина собеседники РБК называют то, что при нем регион так и остался депрессивным, с низким уровнем социально-экономического развития. По итогам 2017 года область занимала 74-е место в рейтинге социально-экономического развития регионов «РИА рейтинг».

Кокорин еще не отработал свой первый губернаторский срок, его полномочия истекают в 2019 году. Он был избран главой региона в сентябре 2014 года с результатом 84,87%. До назначения врио губернатора в феврале 2014 года Кокорин занимал пост главы города Шадринска (Курганская область), а его предшественником на должности губернатора был Олег Богомолов, руководивший областью в течение семи лет.

Кандидатуру Кокорина на пост главы региона в свое время предлагал первому замглавы администрации президента Вячеславу Володину полпред в Уральском федеральном округе Игорь Холманских, ранее рассказывали источники РБК. Кокорин не принадлежал ни к одной из федеральных групп влияния, уточняли собеседники РБК.

Курганская область — депрессивный регион, с ограниченными природными ресурсами и небольшим числом крупных предприятий, говорит политолог Андрей Колядин. «Курганская область всегда была патерналистским регионом, прежний губернатор Богомолов занимал последнее место в рейтинге по уровню поддержки гражданами среди всех глав субъектов», — отмечает он.

Если не «закачать» в область денег, то новый глава региона вряд ли что-то изменит, добавляет эксперт: «Кокорин точно не был самым плохим или слабым губернатором. Регион не подарок, кому бы он ни достался».

Возможно, губернатора заменяют, потому что федеральный центр «решил построить в Курганской области какие-то суперобъекты (и поставить их под контроль нового главы), но это из области фантастики», рассуждает Колядин. Или же в Москве посчитали, что сама по себе отставка старого губернатора и назначение нового закрепит в сознании людей надежду на изменения к лучшему, констатирует эксперт.

Очевидно, федеральный центр нашел кандидатуру посильнее, чем Кокорин, полагает политолог Алексей Макаркин: «Возможно, были сделаны замеры и появились опасения [у Кремля], что нынешний глава региона может провалить выборы». Курганская область действительно депрессивный регион, но у нового губернатора может появиться кредит доверия: «Видимо, надеются, что за год он не наделает грубых ошибок», — говорит Макаркин. При этом преемник не будет нести ответственность за то, что было сделано в предыдущие годы, отмечает он.

Прошедшие волны ротации губернаторского корпуса показали свою эффективность, добавляет политолог. Например, на нынешних выборах выиграли все новые губернаторы, за исключением главы Приморья Андрея Тарасенко.

Губернаторы на замену​

Очередная серия отставок губернаторов началась 26 сентября, когда Владимир Путин сменил глав Астраханской области и Кабардино-Балкарии — Александра Жилкина и Юрия Кокова. Врио губернатора Астраханской области стал замглавы ФТС Сергей Морозов, который ранее, как рассказывали источники РБК, был адъютантом Путина. Врио главы КБР назначен Казбек Коков, советник кремлевского управления по внутренней политике.

Вместо врио главы Приморья Андрея Тарасенко назначен губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

В ближайшее время смениться могут еще несколько губернаторов, говорили источники РБК: это глава Курской и Оренбургской областей Александр Михайлов и Юрий Берг. Рассматривается также вопрос замены главы Липецкой области Олега Королева.