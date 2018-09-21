Санкционный рикошет

США ввели ограничения против Китая за покупку российских Су-35 и С-400

США впервые ввели вторичные санкции против иностранцев за сделки с Россией. Под удар попал департамент подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР, купивший у нашей страны истребители Су-35 и комплексы С-400

Пусковая установка ЗРС С-400 (Фото: Юрий Смитюк / ТАСС)

В четверг, 20 сентября, спустя более чем год после подписания большого закона об антироссийских санкциях CAATSA, американское правительство начало применять новый тип наказаний, введенный этим законом. Создан прецедент: в рамках «российской» санкционной программы США впервые ввели так называемые вторичные санкции — санкции против иностранного лица за запрещенное сотрудничество с Россией.

Департамент развития оборудования китайской армии Центрального военного совета и его директор Ли Шанфу внесены в санкционный список OFAC Минфина США (их активы в юрисдикции США подлежат блокировке). Кроме того, этому китайскому оборонному ведомству теперь нельзя поставлять продукцию и технологии американского происхождения, ему закрыт доступ к валютным операциям в американской юрисдикции.

Институт вторичных санкций США ранее применялся к иностранным гражданам и компаниям, которые сотрудничают с такими странами, как Куба или Иран, но не к российским контрагентам. В данном случае санкции против китайского ведомства и его руководителя введены по ст. 231 закона CAATSA, которая нацелена против «существенных транзакций» с российским оборонным сектором.

США также могут ввести санкции против Турции, Индии, Катара и других потенциальных покупателей российских С-400, пишет Washington Examiner со ссылкой на высокопоставленного представителя американской администрации.

О том, что США начнут вводить санкции против компаний и физлиц из любой страны мира за сделки с предприятиями российского оборонного сектора, стало известно в начале января. В Вашингтоне отмечали, что закон CAATSA рассчитан на введение санкций за экспортные поставки российского вооружения.

Первый зампред комитета Госдумы по экономической политике, президент ассоциации «Лига содействия оборонным предприятиям» Владимир Гутенев называет «давление американцев на Китай абсолютно бессмысленным и контрпродуктивным». «Как говорится, хорошая попытка, но нет... Достаточно посмотреть на контрсанкции, введенные КНР в ответ на ввозную пошлину, установленную США. Так что, с большой долей вероятности, можно предположить, что в такой чувствительной сфере, как национальная безопасность, Китай не допустит диктата по отношению к себе и как минимум отреагирует зеркально», — заявил депутат РБК.

Департамент по развитию военной техники Центрального военного совета КНР — это структура, которая отвечает за разработку технической политики и закупку всего вооружения в интересах китайской армии на десятки миллиардов долларов ежегодно, объяснил РБК ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин.

«Однако Китай и так находится под американскими санкциями в сфере военно-технического сотрудничества начиная с 1989 года, — напоминает эксперт. — Никакого военно-технического сотрудничества между США и КНР нет. У Китая ВТС в части закупок вооружений оставалось только с Россией. С Украиной оно никогда не шло через департамент Центрального военного совета. В экспорте попавшая под санкции структура не участвует. У других стран Китай закупает технологии двойного назначения через разные коммерческие компании».

Для «Рособоронэкспорта» расчеты в долларах заблокированы уже сейчас, и санкции против Китая могут быть даже выгодными: они побудят китайскую сторону к созданию более эффективных механизмов финансового взаимодействия. «Санкции увеличат наши транзакционные издержки, но зато развяжут нам руки в торговле с тем же Ираном. Кстати, Китай и Индия имеют большую торговлю с Ираном, а теперь вопрос создания нового механизма расчетов встает в полный рост», — рассуждает Кашин.

По его мнению, новыми санкциями США не столько давят на Китай, сколько стремятся прежде всего сделать политическое заявление о том, что они «готовы идти до конца» в санкционной войне, считает Кашин.

Санкции против покупателей

Китай стал первым иностранным заказчиком Су-35 и С-400. В ноябре 2015 года был заключен контракт на поставку КНР 24 истребителей Су-35, сумма договора составила $2 млрд. Первая партия из четырех самолетов была поставлена в конце 2016 года, в 2017 году Пекин получил еще десять истребителей, оставшиеся десять были доставлены в 2018 году.

Осенью 2014 года Россия и Китай подписали контракт на сумму более $3 млрд на поставку не менее шести дивизионов С-400. В начале января 2018 года источник ТАСС сообщал о начале поставок комплексов Пекину. По словам собеседника агентства, китайской стороне передали командный пункт, радиолокационную станцию, энергетическое и вспомогательное оборудование, запасные части и инструменты.

Позднее источник РБК сообщил, что судно с комплектующими для С-400 отправилось в Китай в конце декабря 2017 года, но при перевозке часть оборудования была повреждена. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству подтвердили РБК эту информацию. Затем судну пришлось вернуться в порт Усть-Луга Ленинградской области.

Происходит это на фоне торговой войны и угрозы новых санкций в отношении Китая за нарушения прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе.

Среди потенциальных покупателей С-400 у России — Индия и страны Ближнего Востока (Саудовская Аравия, Катар и Египет). Ранее источник РБК в МИД Катара рассказывал об опасениях из-за опасности попасть под ограничения США. «Риск попасть под CAATSA останется для нас проблемой в ближайшем будущем, и пока что мы не можем быть уверены, что будем выведены Вашингтоном из-под действия этих рестрикций», — отмечал собеседник.

«Ни одна большая страна — не только Индия, но и, допустим, Индонезия — не пойдет на прецедент, в котором признает право США решать в одностороннем порядке, у кого закупать оружие. Это не санкции в отношении Северной Кореи, которые были введены решением Совета Безопасности ООН. Это нарушение суверенитета», — уверен Кашин.

20 июля 2018 года глава Пентагона Джеймс Мэттис призвал конгресс внести коррективы в параметры реализации CAATSA, чтобы позволить США сотрудничать с подобными странами. В качестве примеров государств, которые он хотел бы обезопасить от санкций, министр обороны тогда упомянул Индию, Индонезию и Вьетнам. В то же время на сегодняшний день иммунитета от американских санкций для сделок с Россией не получила ни одна страна.

Несмотря на санкции, намерения Индии закупить у России С-400 остаются твердыми, констатировал Вица Каура, доцент кафедры международных отношений и безопасности в Университете имени Сардара Пателя в Гуджарате. «Индия неоднократно заявляла, что остается приверженной заключению сделки по С-400, так как считает ее очень важной с точки зрения национальной безопасности», — сказал РБК эксперт. И добавил, что «разрывать традиционно крепкие связи с Россией в Индии не собираются ни военные, ни политические элиты».

6 сентября госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон не стремится наказать Индию за ее желание купить у России системы С-400. Об этом он сообщил по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны США и Индии. По словам Помпео, которые передало агентство Reuters, усилия США не направлены на то, чтобы наказать «такого великого стратегического партнера» Вашингтона, как Индия.