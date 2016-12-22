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Помпео заявил о продолжении переговоров с Индией о санкциях за С-400
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Помпео заявил о продолжении переговоров с Индией о санкциях за С-400
Политика, 18:15
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Помпео заявил о продолжении переговоров с Индией о санкциях за С-400
В Нью-Дели впервые прошли переговоры министров иностранных дел и обороны Индии и США. Решение о том, будет ли Вашингтон вводить санкции против Индии за покупку С-400 у России, пока не принято, сообщил госсекретарь Майк Помпео
Майк Помпео и ​министр иностранных дел Индии Сушма Сварадж (Фото: Adnan Abidi / Reuters)

Вашингтон не стремится наказать Индию за ее желание купить у России системы противоракетной обороны С-400, заявил в четверг, 6 сентября, госсекретарь США Майк Помпео по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны США и Индии. По его словам, которые передало Reuters, усилия США не направлены на то, чтобы наказать «такого великого стратегического партнера» Вашингтона, как Индия. Встреча в таком формате прошла впервые.

Индия опасается, что из-за своих планов закупить С-400 для сдерживания Китая она может попасть под вторичные санкции США в связи с принятым в августе 2017 года федеральным законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно закону Вашингтон может ввести санкции против стран, проводящих крупные сделки с российскими оборонными предприятиями. Однако из закона могут быть сделаны исключения. Поставка Индии нескольких зенитно-ракетных комплексов С-400, как ранее писал РБК, на сумму не менее $6 млрд была согласована с Россией в конце мая нынешнего года. Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал «РИА Новости», что Россия решила снизить цену для Индии как для «стратегического партнера» России. ​Он также сообщил, что если контракт будет подписан до конца года, то поставки систем могут начаться в 2020 году.

Россия и Индия согласовали условия поставки С-400 на $6 млрд
Политика

О том, что тема закупки Индией С-400, вероятно, будет поднята в Нью-Дели, говорил журналистам накануне переговоров министр обороны США Джеймс Мэттис. На вопрос, рискует ли Индия попасть под санкции США в связи с этим, он не дал прямого ответа. Министр изъявил желание сначала услышать мнение своих индийских коллег. Помпео, в свою очередь, отметил до своего прибытия в Нью-Дели, что индийско-российские связи в оборонительной сфере не станут главной повесткой дня.

Тем не менее по итогам встречи в четверг никаких деталей о переговорах министров по поводу С-400 так и не последовало. Более того, как сообщило Reuters, помощник министра обороны США по делам Восточной и Юго-Восточной Азии Джозеф Фелтер рассказал небольшой группе журналистов, что тема С-400 вообще не поднималась на нынешней встрече. В США не скрывают свое недовольство планами Нью-Дели приобрести оружие у Москвы — 29 августа советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил на пресс-конференции в Центре Карнеги в Вашингтоне, что его страна не может обещать Индии исключения из СAATSA, если та будет «гнаться за крупными новыми [российскими] комплексами и системами», так как это беспокоит Вашингтон. Представитель Пентагона отметил, что США не давали никаких гарантий, что не будут вводить санкции против Индии. ​

«Что касается С-400, то никакого решения не было принято», — уточнил в четверг Помпео (его слова цитирует сайт Госдепартамента). По словам госсекретаря, США и Индия продолжат переговоры, чтобы прийти к результату, «который устроит обе страны».

Итогом встречи в Нью-Дели стало подписание Соглашения о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), которое предоставит Индии доступ к зашифрованным информационным каналам и к американским технологиям для защищенных систем связи. По словам Помпео, это соглашение позволит Вашингтону поделиться с Индией высокотехнологичным оборудованием, например, беспилотниками, которые, как отмечает Reuters, Индия намерена использовать для отслеживания действий Китая в Индийском океане. Индия и США также согласились открыть горячую линию между своими военными и провести в 2019 году совместные учения с участием военно-воздушных сил, военно-морского флота и армии в районе восточного побережья Индии.

Подписанное соглашение вряд ли убедит Индию отказаться от покупки С-400 и уж тем более не станет единственным фактором, определяющим политику Нью-Дели по выстраиванию военного сотрудничества с другими странами в будущем, считает бывший финансовый советник Минобороны Индии Эмит Коушиш. «Индия очень ревностно относится к своей стратегической автономии в области обороны. По всей видимости, это одна из причин, почему Индии потребовалось так много времени, чтобы подписать соглашение с США <…>, которое рассматривалось почти десятилетие», — отметил в разговоре с РБК эксперт. По словам Коушиша, Индия рассматривает покупку С-400 как необходимость для преодоления критического отставания в ее военном потенциале. В стране также есть понимание, что в интересах Индии не игнорировать Россию и не «класть все яйца в одну корзину», подытожил эксперт.

Авторы: Анжелика Басисини, Евгений Пудовкин.
Теги: Индия , C-400 , Джеймс Мэттис , Майк Помпео
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