Помпео заявил о продолжении переговоров с Индией о санкциях за С-400

Вашингтон не стремится наказать Индию за ее желание купить у России системы противоракетной обороны С-400, заявил в четверг, 6 сентября, госсекретарь США Майк Помпео по итогам проведенных в Нью-Дели переговоров в формате «2+2» с участием министров иностранных дел и министров обороны США и Индии. По его словам, которые передало Reuters, усилия США не направлены на то, чтобы наказать «такого великого стратегического партнера» Вашингтона, как Индия. Встреча в таком формате прошла впервые.
Индия опасается, что из-за своих планов закупить С-400 для сдерживания Китая она может попасть под вторичные санкции США в связи с принятым в августе 2017 года федеральным законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Согласно закону Вашингтон может ввести санкции против стран, проводящих крупные сделки с российскими оборонными предприятиями. Однако из закона могут быть сделаны исключения. Поставка Индии нескольких зенитно-ракетных комплексов С-400, как ранее писал РБК, на сумму не менее $6 млрд была согласована с Россией в конце мая нынешнего года. Позже директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев рассказал «РИА Новости», что Россия решила снизить цену для Индии как для «стратегического партнера» России. Он также сообщил, что если контракт будет подписан до конца года, то поставки систем могут начаться в 2020 году.
О том, что тема закупки Индией С-400, вероятно, будет поднята в Нью-Дели, говорил журналистам накануне переговоров министр обороны США Джеймс Мэттис. На вопрос, рискует ли Индия попасть под санкции США в связи с этим, он не дал прямого ответа. Министр изъявил желание сначала услышать мнение своих индийских коллег. Помпео, в свою очередь, отметил до своего прибытия в Нью-Дели, что индийско-российские связи в оборонительной сфере не станут главной повесткой дня.
Тем не менее по итогам встречи в четверг никаких деталей о переговорах министров по поводу С-400 так и не последовало. Более того, как сообщило Reuters, помощник министра обороны США по делам Восточной и Юго-Восточной Азии Джозеф Фелтер рассказал небольшой группе журналистов, что тема С-400 вообще не поднималась на нынешней встрече. В США не скрывают свое недовольство планами Нью-Дели приобрести оружие у Москвы — 29 августа советник министра обороны США по безопасности в Азии и Тихоокеанском регионе Рэндалл Шрайвер заявил на пресс-конференции в Центре Карнеги в Вашингтоне, что его страна не может обещать Индии исключения из СAATSA, если та будет «гнаться за крупными новыми [российскими] комплексами и системами», так как это беспокоит Вашингтон. Представитель Пентагона отметил, что США не давали никаких гарантий, что не будут вводить санкции против Индии.
«Что касается С-400, то никакого решения не было принято», — уточнил в четверг Помпео (его слова цитирует сайт Госдепартамента). По словам госсекретаря, США и Индия продолжат переговоры, чтобы прийти к результату, «который устроит обе страны».
Итогом встречи в Нью-Дели стало подписание Соглашения о совместимости средств связи и безопасности (Communications Compatibility and Security Agreement, COMCASA), которое предоставит Индии доступ к зашифрованным информационным каналам и к американским технологиям для защищенных систем связи. По словам Помпео, это соглашение позволит Вашингтону поделиться с Индией высокотехнологичным оборудованием, например, беспилотниками, которые, как отмечает Reuters, Индия намерена использовать для отслеживания действий Китая в Индийском океане. Индия и США также согласились открыть горячую линию между своими военными и провести в 2019 году совместные учения с участием военно-воздушных сил, военно-морского флота и армии в районе восточного побережья Индии.
Подписанное соглашение вряд ли убедит Индию отказаться от покупки С-400 и уж тем более не станет единственным фактором, определяющим политику Нью-Дели по выстраиванию военного сотрудничества с другими странами в будущем, считает бывший финансовый советник Минобороны Индии Эмит Коушиш. «Индия очень ревностно относится к своей стратегической автономии в области обороны. По всей видимости, это одна из причин, почему Индии потребовалось так много времени, чтобы подписать соглашение с США <…>, которое рассматривалось почти десятилетие», — отметил в разговоре с РБК эксперт. По словам Коушиша, Индия рассматривает покупку С-400 как необходимость для преодоления критического отставания в ее военном потенциале. В стране также есть понимание, что в интересах Индии не игнорировать Россию и не «класть все яйца в одну корзину», подытожил эксперт.