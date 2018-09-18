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Силовики не защитили осведомителя
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Силовики не защитили осведомителя
Газета № 159 (2883) (1809) Общество, 17 сен, 15:13
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Силовики не защитили осведомителя
Убит свидетель по делу о коррупции в Следственном комитете
На трассе в Ленинградской области был расстрелян петербургский бизнесмен Бадри Шенгелия. В феврале он дал показания в суде по делу высокопоставленных сотрудников СКР
Фото: СК России

В понедельник во Всеволожском районе Ленинградской области на Новоприозерском шоссе полицейские обнаружили в салоне «Мерседеса» расстрелянного мужчину, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Убитым оказался 53-летний петербургский предприниматель Бадри Шенгелия.

По предварительным данным, автомобиль под управлением Шенгелии двигался по направлению в Санкт-Петербург, и​ в районе 249-го километра Новоприозерского шоссе был обстрелян неизвестным из проезжавшей мимо машины, сообщили в пресс-службе СКР.

Ценный свидетель

Видео: СК России

Бадри Шенгелия проходил свидетелем по делу о коррупции в руководстве Следственного комитета России. В феврале Шенгелия дал показания в суде по делу бывшего руководителя управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаила Максименко, обвиняемого в получении взяток. Бизнесмен тогда рассказал, что его и Максименко много лет связывали «финансовые отношения».​

«Интерфакс» со ссылкой на информированный источник сообщил, что среди прочих версий случившегося следствие проверит возможную связь убийства Шенгелии с делом Максименко.​

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В апреле этого года Мосгорсуд приговорил Максименко к 13 годам строгого режима и штрафу в размере 165 млн руб. за получение взяток от представителей криминального мира, в том числе от Шенгелии в октябре 2015 года. По версии следствия, Максименко обещал добиться возбуждения​ уголовного дела против сотрудников МВД, которые якобы незаконно изъяли у предпринимателя часы Hublot. Второй эпизод со взяткой, который вменялся Максименко, был связан с перестрелкой у ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве 14 декабря 2015 года, в которой с одной стороны участвовали подручные Захария Калашова (Шакро Молодого), с другой — отставной полковник КГБ СССР, адвокат Эдуард Буданцев и его коллеги.

Максименко был арестован в июле 2016 года. Вместе с ним под арест попали и другие высокопоставленные офицеры СКР — заместитель Максименко Александр Ламонов и замначальника главного следственного управления СКР по Москве Денис Никандров. Оба признали вину и дали нужные ФСБ показания на своих коллег. В июле Мосгорсуд приговорил Ламонова к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима. Никандров месяцем позже получил 5,5 года строгого режима.

Шенгелия был осведомителем СКР и МВД более десяти лет, утверждал он в своих показаниях в Мосгорсуде по делу Максименко. «Я договаривался со свидетелями, привозил их в Следственный комитет, и они давали показания» — так он описывал свое взаимодействие с СКР, продолжавшееся с 2007 года.

Силовики были для Шенгелии «гарантами безопасности» от «всякого беспредела», рассказывал он. Среди тех, с кем у него были «нормальные отношения», помимо Максименко он упоминал следователя СКР Олега Пипченкова и полковника МВД Геннадия Захарова. Шенгелия также утверждал, что в последние годы находился под госзащитой.

Показания Шенгелии среди прочего легли в основу уголовного дела в отношении авторитетного предпринимателя, лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Кумарина). В интервью «Фонтанке» в 2009 году Шенгелия утверждал, что Кумарин в его присутствии, не стесняясь, отдавал приказы о захватах и убийствах.

В 2013 году Фрунзенский районный суд Петербурга вынес приговор по делу о рейдерском захвате Фрунзенского плодоовощного комбината, фигурантом которого был экс-заместитель начальника петербургского УБОП Владимир Сыч. Экс-милиционер и трое его сообщников были признаны виновными в покушении на мошенничество и приговорены к условному лишению свободы на срок от четырех до пяти лет. В основу приговора также легли показания Шенгелии.

Вышел из бизнеса

Сам Сыч в 2008 году в заявлении для СМИ называл Шенгелию причастным к наиболее резонансным рейдерским захватам в Петербурге.

В феврале 2008 года Шенгелия был осужден по делу о мошенничестве Невским судом Петербурга к двум годам и девяти месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. По версии следствия, директор ООО «Стройдизайн» Михаил Симонов передал Шенгелии принадлежащее компании здание на проспекте Обуховской обороны, входящее в комплекс ткацкой фабрики «Рабочий». Взамен «Стройдизайн» должен был получить два складских корпуса на Лиговском проспекте, однако обещание так и не было выполнено.

Расследованием деятельности группировки Шенгелии занимался старший следователь по особо важным делам управления по расследованию убийств и бандитизма прокуратуры Москвы Олег Пипченков, рассказал РБК источник в полиции.

Пипченков расследовал дела криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), деятельность «черных риелторов» Александра Астапова, дело орехово-медведковской группировки Олега Пылева, а также убийство главреда русской версии журнала Forbes Пола Хлебникова.

«Коммерсантъ» называл Шенгелию «идеологом рейдерского движения Петербурга», а «Фонтанка» — «героем «Бандитского Петербурга». У Шенгелии были «десятки, если не сотни» недоброжелателей, рассказал РБК писатель и автор сценария к сериалу «Бандитский Петербург» Андрей Константинов.

«Лично я его не очень хорошо знал. К старому бандитскому Петербургу он почти не имел отношения, его звезда взошла значительно позже. Но месяца полтора назад мне передали его просьбу — подписал ему «Бандитский Петербург», поставил автограф», — рассказал Константинов.

В последние годы Шенгелия не занимался активно бизнесом, рассказал РБК один из знакомых предпринимателя. По данным СПАРК, в разные годы он являлся генеральным директором или совладельцем компаний ООО «БКФ», ООО «Транслес», ООО «УНР-35 Треста ЛОС». Деятельность БКФ и «Транслеса» была приостановлена в ходе процедуры банкротства. Принадлежащий Шенгелии автомобиль «Мерседес» 2013 года выпуска находился в залоге у Межрегионального коммерческого банка развития связи и информатики, рассказал РБК источник в Главном управлении МВД по Санкт-Петербургу.​

Авторы: Валерий Романов, Мария Бондаренко, Дмитрий Серков, Маргарита Алехина, Максим Солопов.
Теги: Михаил Максименко , СКР , убийство , Санкт-Петербург
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