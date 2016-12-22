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Бизнесмен заявил о многолетних финансовых отношениях с полковником из СКР
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Бизнесмен заявил о многолетних финансовых отношениях с полковником из СКР
Дело Шакро, 19 фев, 18:00
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Бизнесмен заявил о многолетних финансовых отношениях с полковником из СКР
Предприниматель Бадри Шенгелия дал в Мосгорсуде показания на полковника СКР Михаила Максименко. Они общались с 2007 года, Максименко использовал Шенгелию, чтобы завести дело на главу ГСУ СКР по Петербургу, заявил бизнесмен в суде
Михаил Максименко (Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости)

Руководитель управления межведомственного взаимодействия и собственной безопасности СКР Михаил Максименко с 2007 года общался с петербургским предпринимателем Бадри Шенгелией, их связывали «финансовые отношения». Об этом Шенгелия рассказал в понедельник, 19 февраля, в Мосгорсуде, который рассматривает дело о взятках в отношении Максименко, передает корреспондент РБК.

Пропавшие часы

По версии гособвинения, Шенгелия в 2015 году за взятку $50 тыс. добился от Максименко возбуждения уголовного дела на силовиков, которые якобы украли у Шенгелии часы Hublot. Для Максименко целью возбуждения этого дела было отстранить руководителя Главного следственного управления СКР по Петербургу Александра Клауса, с которым у полковника был конфликт. Об этом рассказывал сам Максименко, заявил Шенгелия. При этом в суде бизнесмен рассказал, что часы у него действительно пропали, а на стадии следствия утверждал, что заявление о краже часов было ложным.

«Я познакомился с Максименко в 2007 году в Санкт-Петербурге в Следственном комитете. Тогда он был начальником службы безопасности у [Александра] Бастрыкина [главы СКР, на тот момент — руководителя Следственного комитета при прокуратуре]. Я был одним из подозреваемых по делу о рейдерском захвате. В 2007 году я начал сотрудничать со следствием, и с этого момента начались у меня нормальные отношения и со [следователем Олегом] Пипченковым, и с [полковником МВД Геннадием] Захаровым, и с Максименко, и с другими», — рассказал Шенгелия.

В тот период бизнесмен давал изобличающие показания на лидера Тамбовской ОПГ Владимира Барсукова (Кумарина), а также на бывшего руководителя Управления по борьбе с оргпреступностью ГУВД по Петербургу Владимира Сыча; оба обвинялись в рейдерских захватах. «Я договаривался со свидетелями, привозил их в Следственный комитет, и они давали показания», — рассказал Шенгелия. При этом следователи Пипченков, Захаров и Максименко были для бизнесмена «гарантами безопасности» от «всякого беспредела». «В начале отношения с ними были не финансовые. С Пипченковым и Захаровым у меня потом и не возникло финансовых отношений», — добавил свидетель.

Спустя несколько лет Шенгелия купил часы Hublot. «На одной из встреч эти часы у меня изъяли люди [полковника МВД Романа] Полозаева. Таким образом они их похитили. Я хотел наказать Полозаева и обратился к оперативнику МВД [Виталию] Федосову, но он сказал, что возбудить дело невозможно — «идет серьезное давление со всех сторон», — продолжал бизнесмен.

В тот период (в 2015 году) Шенгелия часто общался с Максименко — «раз в две недели минимум», поэтому бизнесмену показалось логичным обратиться к полковнику. Тот согласился добиться возбуждения дела за $50 тыс., утверждает свидетель. «Мы встретились в гостинице Park Inn, раньше она называлась «Пулковская», на нулевом этаже. Деньги вытащил из сейфа и привез в портфеле мой охранник. Портфель я положил рядом с Михаилом Ивановичем», — рассказал Шенгелия.

При этом в возбуждении уголовного дела был заинтересован и сам Максименко, заявил Шенгелия: «Еще до передачи денег он говорил, что через Полозаева хочет выйти на Клауса. Это было связано с его сложными отношениями с ГСУ по Санкт-Петербургу», — рассказал бизнесмен.

Помогал решать вопросы

«Я знаю много людей, которые обращались к Максименко за помощью, если у них возникали проблемы со Следственным комитетом. Но с Клаусом он никаких вопросов не решал», — поведал свидетель. Сам Шенгелия неоднократно обращался к Максименко за помощью, когда им интересовались в СК, рассказал он. «Иногда проблемы решались, иногда на какое-то время затихали и снова возобновлялись». Например, Максименко помог Шенгелии во время расследования дела против его подельника Евгения Панова, добавил бизнесмен.

На стадии следствия Шенгелия излагал другую версию событий, следует из протокола его допроса в ФСБ, который зачитал на заседании судья Олег Музыченко, — стороны попросили его исследовать протокол в связи с противоречиями в показаниях Шенгелии. Офицерам Следственного управления спецслужбы бизнесмен сообщал, что Максименко сам рассказал ему о необходимости организовать уголовное преследование Полозаева, поскольку тот был доверенным лицом Клауса. В итоге дело было возбуждено «по ложным фактам»: в действительности никакие часы у Шенгелии не пропадали, утверждал он.

Шенгелию допросили по делу сразу после его возвращения из Грузии в феврале 2017 года, следует из материалов дела. По его словам, он «самостоятельно и добровольно» направился в СУ ФСБ прямо из аэропорта Домодедово.

Взятка от Шакро

Помимо взятки от Бадри Шенгелии Максименко вменяется получение $500 тыс. от предпринимателя Олега Шейхаметова за освобождение из СИЗО Андрея Кочуйкова — подручного вора в законе​ Захария Калашова (Шакро Молодого). Кочуйков был арестован в декабре 2015 года из-за перестрелки на Рочдельской улице, однако через несколько месяцев следователи смягчили обвинение ему и его подельнику Эдуарду Романову, считали в ФСБ. Это позволило Кочуйкову и Романову выйти на свободу.

Максименко был задержан в июле 2016 года вместе с другими высокопоставленными сотрудниками СКР — своим заместителем Александром Ламоновым и врио замглавы ГСУ СКР по Москве Денисом Никандровым. Второй заместитель Максименко Денис Богородецкий избежал уголовного преследования из-за явки с повинной. В конце 2017 года был также арестован начальник управления СКР по ЦАО Москвы Алексей Крамаренко. Также гособвинение называло причастным к получению этой взятки действующего главу ГСУ СКР по Москве Александра Дрыманова, но он проходит по делу лишь свидетелем.

Автор: Маргарита Алехина.
Теги: Михаил Максименко , Шакро Молодой , уголовное дело , коррупция
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