Мертвый сезон «Натали Турс»

Шесть вопросов о закрытии крупнейшего российского туроператора

В 26-летней истории «Натали Турс», одного из самых известных отечественных туристических брендов, поставлена точка. Наталья и Владимир Воробьевы лишились последней компании, которая по-прежнему может отправлять клиентов за границу

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

​В среду, 12 сентября, у ООО «Центр туризма «Согласие» сменился собственник, следует из данных ЕГРЮЛ: вместо Дениса Ярова владельцем стала Ксения Мостовская. Центр туризма «Согласие» — юрлицо туроператора New Travelers. Оно, как указано в Едином федеральном реестре туроператоров, может заниматься выездным туризмом. Ответственность «Согласия» застрахована в «Ингосстрахе» на 50 млн руб.

Сейчас сайт New Travelers не работает. Но раньше на нем была информация о том, что эта недавно созданная компания входит в группу «Натали Турс». О запуске самостоятельной компании, которая займется обслуживанием VIP-клиентов, в апреле этого года в интервью отраслевому изданию Hotline.Travel рассказывал президент «Натали Турс» Владимир Воробьев. Учредивший ООО «Центр туризма «Согласие» Денис Яров также выступает собственником ООО «Панорама Тур», в последние два года основного юрлица «Натали Турс». Но фактическими собственниками группы оставались ее основатели Наталья и Владимир Воробьевы.

У компании New Travelers появился новый инвестор, подтвердил Владимир Воробьев. Ксения Мостовская письменно ответила на вопросы РБК. Она отказалась уточнить сумму сделки, сославшись на конфиденциальность. Компания будет и дальше заниматься выездным туризмом, а в первые месяцы нового владельца будет консультировать Владимир Воробьев. До сих пор у Мостовской не было бизнеса в России, следует из данных базы СПАРК. «Я занималась ребенком и проводила много времени за границей», — сообщила Мостовская.

Что это означает

Основатели «Натали Турс» Наталья и Владимир Воробьевы лишились своего последнего актива в турбизнесе. 3 сентября Ростуризм исключил из реестра три компании, работавшие под этим брендом: ООО «Панорама Тур», ООО «Агентство путешествий «Натали» и ООО «Туроператор «Натали Турс». Первые две компании отправляли клиентов за границу, последняя занималась внутренним туризмом. Ведомство приняло такое решение, поскольку туроператор уже несколько месяцев не мог исполнять свои обязательства по договорам.

Финансовые проблемы «Натали Турс» стали достоянием общественности в конце июня. Сначала туроператор аннулировал в одностороннем порядке все туры с чартерной перевозкой, затем — приостановил до октября все программы.

Почему уход «Натали Турс» с рынка привлек такое внимание

В последние годы «Натали Турс» уже не был крупным туроператором. Три юрлица, которые могли отправлять туристов за границу, в соответствии с законом «Об основах туристской деятельности в РФ» проинформировали Ростуризм о том, что в 2017 году обслужили всего 22,6 тыс. клиентов, продав им туры на 466 млн руб. Для сравнения: в 2013-м число клиентов «Натали Турс», по собственным данным, достигло 950 тыс. человек, а оборот превысил $1 млрд.

Но даже резко снизив в последние годы обороты, компания по-прежнему оставалась одним из самых популярных туристических брендов. По итогам 2016 года марку «Натали Турс» знали почти 36% всех россиян, проживающих в крупных городах и хотя бы раз в год ездивших за границу, приводил РБК в прошлом сентябре данные исследовательской компании Ipsos Comcon. Большая узнаваемость бренда была лишь у Tez Tour, Coral Travel и «Пегас Туристик».

Финансовые проблемы известного туроператора породили этим летом вопросы, насколько благополучен отечественный рынок выездного туризма и не повторится ли ситуация 2014 года, когда одна за одной разорялись крупные турфирмы. Из-за дешевеющего рубля, дорожающего авиакеросина и отсутствия привлекательных спецпредложений от отелей сезон был непростым, признавались продолжающие работу туроператоры.

В чем причина финансовых проблем «Натали Турс»

«Если твой бизнес умеет существовать только в условиях растущего рынка, то когда рынок падает и у тебя снижаются обороты, случается кассовый разрыв и ты не знаешь, как его покрыть», — объяснял Воробьев четыре года назад в интервью РБК причины массового краха туроператоров летом 2014 года.

Тот непростой сезон «Натали Турс» пережила относительно благополучно, хотя Воробьев и признавал: «Не бывает так, что у кого-то хорошо, а у кого-то плохо. К сожалению, все мы взаимосвязаны».

Роковым для туроператора оказался следующий год — 2015-й. Той осенью из-за явных финансовых проблем власти были вынуждены приостановить деятельность авиакомпании «Трансаэро», ключевого партнера «Натали Турс» и многих других туроператоров. Из судебных материалов следует, что долг «Натали Турс» перед «Трансаэро» превышал $5,8 млн, тогда как перевозчик официально был должен туроператору только 777 тыс. руб. (примерно $11,6 тыс. по курсу ЦБ на сентябрь 2015 года). В действительности задолженность «Трансаэро» была значительно выше, но это нельзя было подтвердить документально, и крах авиакомпании спровоцировал кассовый разрыв в «Натали Турс», рассказывали РБК источники, близкие к туроператору. С 2016 года туроператор резко сократил свои обороты, в 2017-м была запущена процедура банкротства ООО «Натали Турс» (сейчас ООО «Новелла Турс»), на смену которому и пришло ООО «Панорама Тур».

Чем запомнилась «Натали Турс»

В предыдущем десятилетии туроператор был безоговорочным лидером на испанском направлении. Это прежде всего было обусловлено сотрудничеством с каталонской Grup Serhs. Та в своем отчете за 2007 год указывала, что через «Натали Турс» проходит 68% всего турпотока в Испанию.

Но в середине 2000-х годов на испанское направление вышли турецкие туроператоры и со своими конвейерными технологиями стали теснить «Натали», которая в 2008 году рассталась с Grup Serhs и, переманив часть ее сотрудников, создала собственную принимающую компанию. Воробьев, впрочем, до последнего настаивал, что позициям «Натали Турс» в Испании ничего не угрожает. «Если на направлении вдруг по какой-то причине увеличивается доля бюджетников, которые едут с авоськами в отели 2-3 звезды задешево, то понятно, что мы не сильно по этому поводу переживаем. Мы сильно начинаем переживать, когда нас теснят из отелей 3+, 4 и 5 звезд», — говорил президент «Натали Турс» в 2014 году.

«Натали Турс» стала первым туроператором, который ввел финансовые гарантии для агентств — розничных продавцов туров. Отраслевое законодательство предусматривает механизм финансового обеспечения только для туроператоров, но «Натали», не желая отвечать перед клиентами за ошибки своих контрагентов, еще в 2006 году потребовала от них денежных гарантий. Впрочем, затем от этой практики компания отказалась, но ее переняли другие туроператоры.

Прославилась «Натали Турс» и своими громкими провокационными заявлениями. В ноябре 2015 года, когда турецкие военные сбили на границе с Сирией российский истребитель, «Натали Турс», не дожидаясь рекомендации МИДа и Ростуризма, объявила, что прекращает продажи туров в Турцию, хотя компания фактически и не работала на этом направлении. А спустя неделю «Натали» разослала агентствам письмо, призвав их прекратить сотрудничество с турецкими туроператорами, которые «развернули беспрецедентную демпинговую войну на российском туристическом рынке и в настоящий момент в массовом порядке реализуют туристические пакеты по ценам значительно ниже их среднерыночной стоимости».

Какие последствия будет иметь уход

«Ингосстрах» в течение сентября будет принимать документы от клиентов трех юрлиц «Натали Турс», которые Ростуризм в начале месяца исключил из реестра. Большая часть договоров оформлялась на ООО «Панорама Тур», чья ответственность застрахована на 50 млн руб. По состоянию на 11 сентября страховщик уже принял более 2,6 тыс. заявлений в интересах почти 6,4 тыс. пострадавших клиентов «Натали Турс», сообщала Ассоциация туроператоров России.

Летом на совещаниях в Ростуризме Воробьев заявлял, что на восстановление деятельности туроператору необходимо 700–800 млн руб. То есть гарантий «Ингосстраха» на всех пострадавших туристов «Натали Турс» не хватит: клиенты получат лишь часть положенных им компенсаций. Таким образом, закон «Об основах туристской деятельности в РФ», серьезно переработанный после массового краха туроператоров в 2014 году, вновь не защитит туристов.

Могут ли основатели «Натали Турс» вновь заняться турбизнесом

Действующая редакция отраслевого закона запрещает занимать руководящие посты в туроператорских компаниях тем, кто уже находился на ответственных должностях (гендиректор, его заместитель, главный бухгалтер и т.п.) в компаниях, исключенных из Единого федерального реестра туроператоров.

Наталья и Владимир Воробьевы в момент исключения из реестра не были руководителями ни ООО «Панорама Тур», ни ООО «Агентство путешествий «Натали», которые занимались выездным туризмом. Но Ростуризм прекратил деятельность и ООО «Туроператор «Натали Турс», которое занималось только внутренним туризмом. Его гендиректором значится Воробьев. Таким образом, он уже не сможет официально руководить какой-либо туроператорской компанией.