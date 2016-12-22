Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране

Российские регионы с 2020 года могут получить право вводить на своей территории туристический сбор — аналог курортного сбора, который составит 1–2% от стоимости проживания. Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры, сообщили РБК представители министерств.
Ранее с похожей инициативой выступали власти Санкт-Петербурга. О готовности рассмотреть возможность введения такого налога еще в декабре 2017 года заявлял губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Идея туристического сбора импонировала губернатору: в Северной столице огромное количество памятников, на которые едут смотреть туристы, «их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает», пояснял глава региона.
В конце августа о туристическом сборе на фоне сокращения доходов бюджета вспомнил комитет по финансам Санкт-Петербурга. Вопрос о введении сбора в размере 1–2% от стоимости проживания по примеру европейских стран поставил председатель комитета Алексей Корабельников во время «нулевых» чтений бюджета на 2019 год. Петербург может стать пилотным регионом, а в 2020 году эта практика может распространиться и на другие регионы, писала электронная газета Российского союза туриндустрии.
Взимать сбор на развитие туристической инфраструктуры хотел бы не только Петербург, но и другие субъекты, подтвердил РБК Корабельников: по его словам, в Минкультуры обратился уже ряд регионов с историческими поселениями. «Мы предлагаем в рамках Налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — пояснил он. Предложения о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс обсуждаются с Минфином и Минкультуры, добавил он.
В Минкультуры РБК сообщили, что получили предложения о введении гостевого сбора. Предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки», уточнили в ведомстве. В Ростуризме на запрос РБК не ответили.
100 млн ночей
В 2017 году, по данным Росстата, в России было более 25,3 тыс. гостиниц и других коллективных средств размещения. Общее количество номеров оценивалось в 884,4 тыс. За шесть месяцев 2018 года в гостиницах остановились 27,8 млн человек — на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, число ночевок увеличилось на 16%, до 102,2 млн ночей. Большинство постояльцев гостиниц за этот период были россиянами (23,8 млн человек), иностранцев было 4 млн. Доходы гостиниц выросли за год на 22% и составили в первом полугодии 2018 года 213,9 млрд руб. без НДС, акцизов и аналогичных платежей.
В Минфине сообщили, что по поручению правительства рассмотрели предложение губернатора Санкт-Петербурга о проведении эксперимента по введению сбора. Он во многом дублирует уже действующий курортный сбор и этот опыт нужно учитывать, полагают в министерстве. А с учетом решения правительства внести в Налоговый кодекс платежи, имеющие по своей природе налоговый характер, вопрос о расширении практики сбора стоит рассматривать в рамках налогового законодательства, «предоставив максимальную свободу регионам», уточняют в Минфине.
Свою позицию Минфин внес в правительство, отметил представитель министерства, добавив, что любые изменения, внесенные в Налоговый кодекс сейчас, могут вступить в силу не раньше 2020 года.
Неналоговые платежи
Поручение внести в Налоговый кодекс неналоговые платежи, имеющие квазиналоговый характер (то есть не отличающиеся от налогов), дал главам Минфина и Минэкономразвития премьер-министр Дмитрий Медведев в середине марта. К таким платежам относится, в частности, курортный сбор.
Сбор, как на курорте
Сейчас ряд российских регионов по закону уже имеет право собирать с туристов налог за пользование курортной инфраструктурой. С 1 мая 2018 года четыре региона — Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края — участвуют в эксперименте по курортному сбору. Решение о введении сбора принимают сами регионы. С 1 мая курортный сбор платят туристы на Алтае (на территории Белокурихи) и Ставрополье (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске). После окончания ЧМ-2018, с 16 июля, курортный сбор ввел Краснодарский край (в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района). В Крыму курортный сбор отложили на год по просьбе владельцев отелей, и он будет введен там не раньше 1 мая 2019 года.
Размер курортного сбора устанавливают сами регионы, но в 2018 году он не может превышать 50 руб. за сутки с одного человека, а в последующие годы — 100 руб. За первые два месяца эксперимента в Ставропольском крае с туристов удалось собрать 37,6 млн руб., на Алтае — более 4 млн руб. При этом оказалось, что почти 3% отдохнувших на Ставрополье отказались платить сбор.
Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит вводить туристический сбор уже всем регионам, поясняет руководитель комитета по финансам Петербурга. Предполагается, что администрировать сбор будет Федеральная налоговая служба, а в Налоговом кодексе будут установлены его основные параметры — например, максимальная ставка. В комитете по финансам Петербурга целесообразной считают максимальную планку в размере 2% от стоимости проживания — «больше 2% сейчас преждевременно», указывает Корабельников. Для сравнения: в городах Европы и США ставки выше: например, в Вене — 3,2% от стоимости номера (взимается в первые три месяца пребывания), в Лиссабоне — €1 в сутки (налог начисляется в первую неделю). Самый большой налог с туристов собирают в Нью-Йорке: 13,25% от стоимости номера и еще $2 за ночь.
В дальнейшем регионы, которые решат ввести сбор, уже сами смогут устанавливать его конкретные параметры (например, категории льготных граждан, которые будут освобождены от уплаты, и ставку). Ставка в каждом регионе может быть дифференцирована в зависимости от количества гостей и сезона, категории звездности гостиницы или типа размещения (санаторий или гостиница).
Если с 2019 года регионам будет предоставлено право вводить туристический сбор, далее этот закон будет обсуждаться на уровне правительств регионов и «реально может быть введен с 2020 года», уточняет Корабельников. Доходы каждого региона будут зависеть от установленных им конкретных параметров, указывает он. У комитета по финансам Петербурга оценки дохода расходятся в диапазоне от 200 млн до 4 млрд руб., но «разумный объем — 1 млрд руб. в год». Там не исключают, что на первом этапе российские туристы будут освобождены от уплаты и туристический налог должны будут платить только иностранцы.
Введение туристического сбора в Петербурге не окажет «существенного влияния на туристическую привлекательность города», уверяет Корабельников. Речь идет о небольших суммах, которые «сильно не меняют картину», указывает он. Из-за снижения курса рубля иностранным туристам с каждым годом становится выгоднее ездить в Россию и тратить здесь деньги. «Я уверен, что девальвация рубля с лихвой окупит дополнительные траты в виде туристского сбора», — резюмирует Корабельников.
Не готовы к оплате
Туристическая и гостиничная индустрия выступает против введения туристического сбора. Такая мера сейчас представляется крайне несвоевременной, считает президент Российского союза туриндустрии и председатель комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства Сергей Шпилько. Когда власти вводили курортный сбор в четырех регионах, говорили, что распространение этой практики на территорию всей страны будет рассматриваться только по результатам эксперимента, который завершится 31 декабря 2022 года, напоминает он. Практика взимания сбора вызывает в ряде регионов проблемы, и в текущих непростых экономических условиях распространение сбора на всю страну будет только подрывать конкурентоспособность России как направления на мировом туристическом рынке, указывает он.
Введение туристического сбора станет психологической нагрузкой для гостиничной отрасли, однозначно приведет к сокращению турпотока как российских, так и иностранных туристов и скажется на туристическом имидже России, предупреждает президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Беспокоит отельеров и вопрос целевого расходования средств: «Если курортный сбор остается в регионе и будет тратиться на нужды туризма, то налог, который хотят ввести, будет идти в «общий котел» и может тратиться не на развитие туризма, а на другие цели и отрасли», — добавляет он.
Владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы считает введение туристического налога оправданной мерой. В случае если его размер будет составлять $1–3, проблем не возникнет, полагает он: сумма незначительная, и российские туристы, выезжающие за рубеж, привыкли к такой практике. Проблем с администрированием налога для гостиниц владелец «Гельвеции» также не видит, но указывает, что налог следует сделать фиксированным на взрослого человека в день и освободить от его уплаты детей. «Если уже копировать мировую практику, то правильно: практики взимания процента нигде нет, везде фиксированный сбор», — настаивает он.
И в России, и за рубежом практика туристических сборов, «когда надо лишний раз платить», вызывает у людей негатив, возражает гендиректор и владелец компании «Петербургские отели» (в управлении восемь гостиниц и хостелов в Петербурге) Сергей Морев. По его мнению, для развития туристической инфраструктуры доходы от туристического сбора не будут «существенными суммами в масштабах города». «Какую-то туристическую инфраструктуру можно создать на эти деньги, но, скорее всего, разворуют или сделают что-то такое, что никому не нужно», — скептичен он.