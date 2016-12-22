Правительство рассмотрит введение туристического сбора по всей стране

В правительстве обсуждают включение в Налоговый кодекс туристического сбора. Регионы с 2020 года могут получить право взимать до 2% от цены проживания по аналогии с курортным сбором. Пилот может быть реализован в Санкт-Петербурге

Фото: Руслан Шамуков / ТАСС

Российские регионы с 2020 года могут получить право вводить на своей территории туристический сбор — аналог курортного сбора, который составит 1–2% от стоимости проживания. Соответствующее предложение рассматривают Минфин и Минкультуры, сообщили РБК представители министерств.

Ранее с похожей инициативой выступали власти Санкт-Петербурга. О готовности рассмотреть возможность введения такого налога еще в декабре 2017 года заявлял губернатор Петербурга Георгий Полтавченко. Идея туристического сбора импонировала губернатору: в Северной столице огромное количество памятников, на которые едут смотреть туристы, «их надо реставрировать, а на эти цели денег никогда много не бывает», пояснял глава региона.

В конце августа о туристическом сборе на фоне сокращения доходов бюджета вспомнил комитет по финансам Санкт-Петербурга. Вопрос о введении сбора в размере 1–2% от стоимости проживания по примеру европейских стран поставил председатель комитета Алексей Корабельников во время «нулевых» чтений бюджета на 2019 год. Петербург может стать пилотным регионом, а в 2020 году эта практика может распространиться и на другие регионы, писала электронная газета Российского союза туриндустрии.

Взимать сбор на развитие туристической инфраструктуры хотел бы не только Петербург, но и другие субъекты, подтвердил РБК Корабельников: по его словам, в Минкультуры обратился уже ряд регионов с историческими поселениями. «Мы предлагаем в рамках Налогового кодекса создать некий инструмент — назовем его туристический сбор, который давал бы регионам возможность получать дополнительные доходы на гостях, приезжающих из других регионов или стран», — пояснил он. Предложения о внесении соответствующих изменений в Налоговый кодекс обсуждаются с Минфином и Минкультуры, добавил он.

В Минкультуры РБК сообщили, что получили предложения о введении гостевого сбора. Предложения «находятся на стадии рассмотрения и требуют более детальной проработки», уточнили в ведомстве. В Ростуризме на запрос РБК не ответили.

100 млн ночей В 2017 году, по данным Росстата, в России было более 25,3 тыс. гостиниц и других коллективных средств размещения. Общее количество номеров оценивалось в 884,4 тыс. За шесть месяцев 2018 года в гостиницах остановились 27,8 млн человек — на 16,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года, число ночевок увеличилось на 16%, до 102,2 млн ночей. Большинство постояльцев гостиниц за этот период были россиянами (23,8 млн человек), иностранцев было 4 млн. Доходы гостиниц выросли за год на 22% и составили в первом полугодии 2018 года 213,9 млрд руб. без НДС, акцизов и аналогичных платежей.

В Минфине сообщили, что по поручению правительства рассмотрели предложение губернатора Санкт-Петербурга о проведении эксперимента по введению сбора. Он во многом дублирует уже действующий курортный сбор и этот опыт нужно учитывать, полагают в министерстве. А с учетом решения правительства внести в Налоговый кодекс платежи, имеющие по своей природе налоговый характер, вопрос о расширении практики сбора стоит рассматривать в рамках налогового законодательства, «предоставив максимальную свободу регионам», уточняют в Минфине.

Свою позицию Минфин внес в правительство, отметил представитель министерства, добавив, что любые изменения, внесенные в Налоговый кодекс сейчас, могут вступить в силу не раньше 2020 года.

Неналоговые платежи Поручение внести в Налоговый кодекс неналоговые платежи, имеющие квазиналоговый характер (то есть не отличающиеся от налогов), дал главам Минфина и Минэкономразвития премьер-министр Дмитрий Медведев в середине марта. К таким платежам относится, в частности, курортный сбор. ​

Сбор, как на курорте

Сейчас ряд российских регионов по закону уже имеет право собирать с туристов налог за пользование курортной инфраструктурой. С 1 мая 2018 года четыре региона — Крым, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края — участвуют в эксперименте по курортному сбору. Решение о введении сбора принимают сами регионы. С 1 мая курортный сбор платят туристы на Алтае (на территории Белокурихи) и Ставрополье (в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске и Пятигорске). После окончания ЧМ-2018, с 16 июля, курортный сбор ввел Краснодарский край (в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Сочи, а также в четырех курортных поселениях Туапсинского района). В Крыму курортный сбор отложили на год по просьбе владельцев отелей, и он будет введен там не раньше 1 мая 2019 года.

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Размер курортного сбора устанавливают сами регионы, но в 2018 году он не может превышать 50 руб. за сутки с одного человека, а в последующие годы — 100 руб. За первые два месяца эксперимента в Ставропольском крае с туристов удалось собрать 37,6 млн руб., на Алтае — более 4 млн руб. При этом оказалось, что почти 3% отдохнувших на Ставрополье отказались платить сбор.

Внесение поправок в Налоговый кодекс позволит вводить туристический сбор уже всем регионам, поясняет руководитель комитета по финансам Петербурга. Предполагается, что администрировать сбор будет Федеральная налоговая служба, а в Налоговом кодексе будут установлены его основные параметры — например, максимальная ставка. В комитете по финансам Петербурга целесообразной считают максимальную планку в размере 2% от стоимости проживания — «больше 2% сейчас преждевременно», указывает Корабельников. Для сравнения: в городах Европы и США ставки выше: например, в Вене — 3,2% от стоимости номера (взимается в первые три месяца пребывания), в Лиссабоне — €1 в сутки (налог начисляется в первую неделю). Самый большой налог с туристов собирают в Нью-Йорке: 13,25% от стоимости номера и еще $2 за ночь.

В дальнейшем регионы, которые решат ввести сбор, уже сами смогут устанавливать его конкретные параметры (например, категории льготных граждан, которые будут освобождены от уплаты, и ставку). Ставка в каждом регионе может быть дифференцирована в зависимости от количества гостей и сезона, категории звездности гостиницы или типа размещения (санаторий или гостиница). ​

Если с 2019 года регионам будет предоставлено право вводить туристический сбор, далее этот закон будет обсуждаться на уровне правительств регионов и «реально может быть введен с 2020 года», уточняет Корабельников. Доходы каждого региона будут зависеть от установленных им конкретных параметров, указывает он. У комитета по финансам Петербурга оценки дохода расходятся в диапазоне от 200 млн до 4 млрд руб., но «разумный объем — 1 млрд руб. в год». Там не исключают, что на первом этапе российские туристы будут освобождены от уплаты и туристический налог должны будут платить только иностранцы.

Введение туристического сбора в Петербурге не окажет «существенного влияния на туристическую привлекательность города», уверяет Корабельников. Речь идет о небольших суммах, которые «сильно не меняют картину», указывает он. Из-за снижения курса рубля иностранным туристам с каждым годом становится выгоднее ездить в Россию и тратить здесь деньги. «Я уверен, что девальвация рубля с лихвой окупит дополнительные траты в виде туристского сбора», — резюмирует Корабельников.

Не готовы к оплате

Туристическая и гостиничная индустрия выступает против введения туристического сбора. Такая мера сейчас представляется крайне несвоевременной, считает президент Российского союза туриндустрии и председатель комиссии РСПП по туризму и индустрии гостеприимства Сергей Шпилько. Когда власти вводили курортный сбор в четырех регионах, говорили, что распространение этой практики на территорию всей страны будет рассматриваться только по результатам эксперимента, который завершится 31 декабря 2022 года, напоминает он. Практика взимания сбора вызывает в ряде регионов проблемы, и в текущих непростых экономических условиях распространение сбора на всю страну будет только подрывать конкурентоспособность России как направления на мировом туристическом рынке, указывает он.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Введение туристического сбора станет психологической нагрузкой для гостиничной отрасли, однозначно приведет к сокращению турпотока как российских, так и иностранных туристов и скажется на туристическом имидже России, предупреждает ​президент Российской гостиничной ассоциации Геннадий Ламшин. Беспокоит отельеров и вопрос целевого расходования средств: «Если курортный сбор остается в регионе и будет тратиться на нужды туризма, то налог, который хотят ввести, будет идти в «общий котел» и может тратиться не на развитие туризма, а на другие цели и отрасли», — добавляет он.

Владелец и генеральный менеджер гостиницы «Гельвеция» в Санкт-Петербурге Юнис Теймурханлы считает введение туристического налога оправданной мерой. В случае если его размер будет составлять $1–3, проблем не возникнет, полагает он: сумма незначительная, и российские туристы, выезжающие за рубеж, привыкли к такой практике. Проблем с администрированием налога для гостиниц владелец «Гельвеции» также не видит, но указывает, что налог следует сделать фиксированным на взрослого человека в день и освободить от его уплаты детей. «Если уже копировать мировую практику, то правильно: практики взимания процента нигде нет, везде фиксированный сбор», — настаивает он.

И в России, и за рубежом практика туристических сборов, «когда надо лишний раз платить», вызывает у людей негатив, возражает гендиректор и владелец компании «Петербургские отели» (в управлении восемь гостиниц и хостелов в Петербурге) Сергей Морев. По его мнению, для развития туристической инфраструктуры доходы от туристического сбора не будут «существенными суммами в масштабах города». «Какую-то туристическую инфраструктуру можно создать на эти деньги, но, скорее всего, разворуют или сделают что-то такое, что никому не нужно», — скептичен он.