В зоне повышенного давления

В сенате США обсудили новые меры воздействия на Россию

Вашингтону следует усилить санкции против России, заявили участники слушаний в сенате США. Бывший координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид предложил комплексный пакет мер воздействия на Москву

Фото: Олег Яковлев / РБК

В четверг, 6 сентября, в банковском комитете сената США прошли вторые из трех запланированных слушаний, посвященных оценке эффективности антироссийских санкций и перспективе введения новых ограничительных мер. Перед американскими сенаторами выступили бывший координатор санкционной политики Госдепа (с 2013 по 2017 год) Дэниел Фрид, бывший посол США в России Майкл Макфол, старший вице-президент вашингтонского Центра стратегических и международных исследований Хизер Конли и научный сотрудник Центра новой американской безопасности Рэйчел Зиемба. Дэниел Фрид в своем выступлении и письменных показаниях (*.pdf) рекомендовал Белому дому и конгрессу, по сути, стратегию, как увеличить давление на Москву.

Новые секторальные санкции

Ограничительные меры можно усилить по двум направлениям, утверждает Фрид: во-первых, ужесточить секторальные санкции в отношении финансовой, энергетической, кибернетической отраслей, а также оборонных технологий и технологий двойного назначения; во-вторых, ввести дополнительные санкции против отдельных лиц, главным образом из близкого окружения президента России Владимира Путина. «Усиление санкций должно быть оправданным — в ответ на конкретные зловредные действия России, но оно не должно играть роль общего раздражителя и быть обусловленным внутриполитическим циклом в США», — заявил Фрид.

Дэниел Фрид (Фото: Lee Jin-man / AP)

Приемлемым вариантом, по его мнению, могут быть санкции против нового российского госдолга, запрет на новое финансирование российских госкомпаний со стороны американцев, введение всеобъемлющих санкций в виде блокировки активов и полного отлучения от американской финансовой системы некоторых финансовых институтов (например, ВЭБа). Но максимально жесткие, блокирующие санкции против всех крупнейших российских госбанков нецелесообразны, отметил Фрид, поскольку могут привести к последствиям, идущим вразрез с интересами как США, так и всего Запада.

В апреле Минфин США ввел санкции против семи российских «олигархов» и более десятка чиновников, а также 14 компаний, в том числе UC Rusal и En+. В середине августа конгресс опубликовал законопроект «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (DASKA), предусматривающий запрет на транзакции с новым суверенным долгом, к которому отнесены и долги семи российских госбанков. Документ, представляющий собой самый жесткий вариант финансовых ограничений из всех предлагавшихся, может быть принят уже осенью, допускают эксперты. Кроме того, в конце августа вступили в силу санкции Госдепа, связанные с «делом Скрипалей», предполагающие прекращение оказания иностранной помощи, поставок вооружений и финансирования для закупок оружия, отказ в американских госкредитах и запрет экспорта в Россию товаров и технологий, чувствительных с точки зрения национальной безопасности США. Россия пока не ответила на меры США.

Фрид также призывает администрацию США ввести финансовые санкции против структур, предпринимающих злонамеренные действия в киберпространстве, и их источников финансирования, а также ввести запрет на экспорт кибернетических технологий. Для усиления экспортного контроля, по его мнению, целесообразно воссоздать Координационный комитет по экспортному контролю (КОКОМ, Coordinating Committee for Multilateral Export Controls), международную организацию, учрежденную для контроля за экспортом в СССР и другие социалистические страны. Структура просуществовала с 1949 по 1994 год.

В случае усиления санкций против российского нефтегазового сектора администрации США следует акцентировать удар на будущей добыче (перспективных месторождениях) и не вредить действующим добывающим мощностям — иначе на место американских и европейских компаний придут менее «щепетильные контрагенты», советует Фрид. Санкции против газопровода «Северный поток-2» могут вызвать негативную политическую реакцию Германии, которая является ключевым проводником европейской санкционной политики в отношении России. Эксперт считает полезным запрет на экспорт в Россию сложных технологий, в том числе для гидроразрыва пласта и повышения нефтеотдачи пласта, в отношении новых проектов по разведке и добыче углеводородов.

Удар по окружению президента

В качестве инструмента дополнительного давления Фрид предложил ограничительные меры против лиц из «близкого окружения» Владимира Путина. «Включение в санкционный список лиц из «кремлевского доклада» заставит их ощутить издержки близких отношений с российским лидером», — рассуждает он. Однако таким мерам, по мнению Фрида, должна предшествовать тщательная подготовка, чтобы не повторилась ситуация с Олегом Дерипаской, когда Минфин США сначала ввел самые жесткие санкции, которые возможны, но потом их приходилось смягчать и предлагать перспективу их отмены.

Как Россия хочет защищаться Совет безопасности России разрабатывает сводный план ответных мер на новые санкции США. В подготовке участвуют Минфин, Минэкономразвития, Минпромторг, Центробанк, Внешэкономбанк, «Ростех», отраслевые монополии. Среди обсуждаемых инициатив — включение в договоры России с другими государствами пункта о недопустимости использования норм американского права, приоритетные закупки не попавших пока под санкции технологий, разработка альтернативных международных систем расчетов на основе квантовых технологий. Ранее свой план по снижению влияния санкций подготовил Минфин, в министерстве также появился специальный департамент по противодействию санкциям.

Для противодействия Москве целесообразно дорабатывать новые законодательные инициативы конгресса, считает Фрид, и к перспективным мерам он относит санкции против коррумпированных чиновников и членов их семей (законопроект DASKA), запрет гражданам США на покупку нового российского госдолга (DASKA и другие законопроекты, рассматриваемые в конгрессе), включение в санкционный список физлиц или компаний, работающих в кибернетическом секторе (DASKA), а также раскрытие бенефициаров крупных сделок с американской недвижимостью, в том числе в Майами и Нью-Йорке (DASKA). Меры против коррупционеров и в отношении недвижимости могут быть приняты уже сейчас, рассуждает Фрид.

Вместе с тем Фрид призвал американскую администрацию к гибкости в санкционной политике. «США должны дать понять, что они снимут санкции, если Россия изменит свое поведение», — предлагает эксперт. При восстановлении суверенитета Украины в Донбассе «украинские» санкции должны быть сняты, тогда как «крымские» санкции должны оставаться в силе до «деоккупации» полуострова, уверен он.