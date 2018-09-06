Теракт гонит к урнам

После убийства Александра Захарченко в ДНР и ЛНР решили провести выборы

В самопровозглашенных республиках Донбасса после гибели главы ДНР Александра Захарченко вернулись к плану провести выборы. Ранее эту идею откладывали из-за «отсутствия острой необходимости»

Фото: Александр Ермоченко / EPA / ТАСС

По старому плану

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) пройдут выборы глав регионов и парламентов. Об этом РБК рассказал источник, близкий к Кремлю, и подтвердили два собеседника, близких к властям республик. Они связали возвращение к идее проведения выборов с гибелью главы ДНР Александра Захарченко.

В пятницу, 7 сентября, Народный совет Донецкой народной республики официально проголосует по вопросу о проведении выборов главы ДНР, заявил РБК депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг. «Гибель Александра Захарченко — один из факторов, влияющих на обсуждение [вопроса выборов], которое велось еще до трагического события», — сказал он.

И.о. министра иностранных дел ЛНР, уполномоченный представитель на переговорах в Минске Владислав Дейнего не смог оперативно ответить РБК, сославшись на занятость на переговорах.

В Кремле решили, что выборы провести необходимо в ДНР и одновременно в ЛНР, отметили источники РБК. С начала 2018 года планировалось, что выборы в Донецкой и Луганской республиках пройдут осенью, однако летом их решили перенести на неопределенный срок. Это решение было согласовано с Москвой, рассказали в августе источники РБК. Оно было принято по совокупности разных факторов — отсутствия прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, рисках для минских переговоров, нехватке финансирования.

Ориентировочно выборы могут состояться осенью, но конкретные даты сейчас не обсуждаются, это организационно и технически сложный процесс, требующий подготовки, пояснил один из источников РБК, близкий к Кремлю. По его словам, возможные сроки будут обсуждаться исходя из ситуации и реальных возможностей.

Экс-глава ДНР Александр Бородай сказал РБК, что в государстве после гибели главы должен появиться лидер без приставки «врио», но в кратчайшие сроки сложно организовать саму процедуру выборов в республике, когда там налицо кризис власти. Бородай также не исключил, что в этом году в республике не успеют провести выборы.

Кто претендует на руководство

Пул кандидатов очевиден, отметил источник РБК: «Это те, кто уже сформировал определенный авторитет и политический капитал в республиках и зарекомендовал себя в том числе в выстраивании отношений с Москвой; вряд ли возникнут какие-то новые и неожиданные фигуры». Другой источник РБК подтвердил, что Москва пока не определилась с кандидатурой нового лидера ДНР.

Среди фигур, упоминавшихся в качестве претендентов на пост главы ДНР, источники РБК называют нынешнего и.о. главы ДНР Дмитрия Трапезникова, бывшего офицера «Альфы», командира бригады «Восток» и главу Совбеза ДНР Александра Ходаковского, раненного при взрыве в кафе «Сепар» вице-премьера ДНР Александра Тимофеева (самого влиятельного заместителя Захарченко, известного под позывным Ташкент), экс-спикера парламента ДНР Андрея Пургина и нынешнего спикера Дениса Пушилина. Бородай сказал РБК, что рассматриваться на пост главы будут в первую очередь фигуры, занимающие руководящие посты в ДНР на сегодня.

«История с «варягами», например политтехнологом Александром Бородаем в Донецке (возглавлял ДНР летом 2014 года. — РБК) и топ-менеджером «Реновы» Маратом Башировым в Луганске (руководил ЛНР в 2014 году. — РБК), не получилась, поэтому ставка будет на местных», — отметил один из источников РБК.

В ЛНР основным кандидатом считается и.о. главы региона Леонид Пасечник.

«Выборы в ДНР вряд ли будут конкурентными. Зачем в прифронтовом регионе устраивать электоральную конкуренцию? — заявил РБК политолог Алексей Макаркин. — Скорее всего, Москва определит, на кого поставить, исходя из стандартного набора вариантов, — Трапезникова, Тимофеева, маловероятнее Ходаковского. Вряд ли будет сильно меняться конструкция власти».

Первые и последние выборы депутатов народных советов и глав ДНР и ЛНР прошли 2 ноября 2014 года. В Донецке победил Александр Захарченко, а в Луганске — Игорь Плотницкий, их фракции «Донецкая республика» и «Мир Луганщине» соответственно получили большинство кресел в парламентах.

Внешнеполитический аспект

После гибели Захарченко и переворота в ЛНР, закончившегося отставкой Игоря Плотницкого, в Донбассе возникла тревожная ситуация, чреватая внутренними конфликтами и снижением обороноспособности народных республик, заявил РБК близкий к Кремлю политолог Вадим Самодуров. По его словам, в такой ситуации единственным верным решением было бы скорейшее назначение даты выборов глав ДНР и ЛНР.

Самодуров полагает, что выборы в любом случае необходимы и неизбежны и желательно успеть провести их до весны 2019 года, когда на Украине в горячую фазу войдет избирательная президентская кампания, «в ходе которой действующие киевские власти будут активно разыгрывать карту войны в Донбассе». Москва заинтересована в скорейшем проведении выборов в ДНР и ЛНР и готова способствовать их организации как один из гарантов минских соглашений, отметил эксперт. «Крайне важно, чтобы в народных республиках появились легитимные лидеры, способные самостоятельно представлять народ Донбасса на переговорном процессе», — заключил он.

Ситуация, когда две республики имеют руководителей с приставкой «врио», воспринимается как чрезвычайная, прокомментировал РБК Олег Игнатов, замдиректора близкого к Владиславу Суркову Центра политической конъюнктуры. «Она создает слишком много неопределенности, в первую очередь для жителей самих республик. Они не могут находиться неопределенно долго в подвешенном состоянии. С этим, вероятно, и связано это решение, если оно будет принято», — полагает он.