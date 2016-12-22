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Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования
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Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования
Политика, 12:18
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Выборы глав ДНР и ЛНР отменили за три месяца до голосования
Осенние выборы глав и депутатов ДНР и ЛНР перенесут на неопределенный срок. Пока инициатива выдвинута общественными организациями, но официальное решение уже согласовано с Москвой и будет объявлено позже, рассказали источники РБК
Фото: Михаил Почуев / ТАСС

До лучших времен

Выборы в самопровозглашенных Донецкой и Луганской республиках будут перенесены с осени на неопределенный срок — такое решение согласовано с Москвой, и в ближайшее время будет объявлено официально. Об этом РБК рассказал собеседник, близкий к Кремлю, и подтвердили три источника, близких к руководству ДНР и ЛНР.

Выборы отложат по совокупности разных факторов, уточнил собеседник РБК, близкий к Кремлю. Среди перечисленных им причин — отсутствие прямой необходимости в переизбрании депутатов и руководителей республик, риски для минских переговоров и перспективы новых санкций. В результате реальной подготовки к выборам в республиках в последние месяцы не было, уточнили источники РБК. По их словам, на этот процесс не было выделено финансирование, не было и прямых указаний по проведению из Москвы.

О том, что в ДНР и ЛНР осенью пройдут выборы парламента и глав республик, в начале года заявили полпреды республик в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего. Дату выборов, предположительно в ноябре, должны были определить парламенты самопровозглашенных государств.

28 июня на прямой линии глава ДНР Александр Захарченко заявил, что будет участвовать в выборах, которые «необходимы даже в условиях военного положения»: «Это лишний раз покажет, что мы самостоятельные. И пускай мировое сообщество видит, что люди подтвердили результаты референдума». Экс-министр госбезопасности и и.о. главы ЛНР Леонид Пасечник на февральском съезде движения «Мир Луганщине» говорил, что республике на выборах «предстоит доказать свою состоятельность как государству».

В июне в ЛНР в результате конфликта с администрацией республики сменился состав ЦИК, что в самом Центризбиркоме связывали в том числе с подготовкой к выборам. Источник РБК, близкий к ЦИК республики, сказал, что до расформирования Центризбиркома власти ЛНР готовились к выборам — успели составить смету на организационные расходы и в июне отправить кураторам в Москве.

Но в августе риторика в республиках поменялась. Близкие к власти общественные движения ЛНР и ДНР синхронно предложили продлить полномочия глав и депутатов с четырех до пяти лет. 6 августа подобное обращение выпустило движение «Донецкая республика», а 9 августа с призывом выступили общественные деятели ЛНР. В обеих республиках ссылались на уже составленные стратегии их развития и необходимость дать гражданам время для объективной оценки власти, в ДНР также говорили о мировом опыте. Еще в декабре парламент ДНР принял изменения в Конституцию, которые увеличивают до пяти лет срок полномочий главы республики и депутатов. Однако сообщалось, что эти изменения начнут действовать только после следующих выборов.

Источник, близкий к властям ДНР, рассказал, что из Москвы в Донецк летом приезжали социологи, проанализировавшие настроения в республике. Срез общественного мнения «оказался очень неблагоприятным для нынешней команды», говорит он.

Представители ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин и Владислав Дейнего сказали РБК, что позже прокомментируют ситуацию с переносом выборов.

Угроза для закона

«Проведение выборов целесообразно, когда они решают проблемы, а не создают», — заявил Алексей Чеснаков, директор близкого к Кремлю Центра политической конъюнктуры.

В октябре заканчивается срок действия украинского закона об особом статусе Донбасса от 16 сентября 2014 года. Этот документ был принят в рамках процесса политического урегулирования ситуации в Донбассе, и осенью Киеву предстоит принять решение о его возможном продлении.

Для ситуации в Донбассе и переговорного процесса бессрочный перенос выборов — позитивный сигнал, считает руководитель украинского Центра прикладных политических исследований Владимир Фесенко. По его мнению, выборы в самопровозглашенных республиках могли бы привести и к военному обострению на востоке Украины, так же как выборы в ноябре 2014 года сорвали первые минские соглашения и привели к активизации военных действий.

В связи с приближающимися президентскими выборами на Украине переговорный процесс заморожен, но осенью Верховной раде предстоит проголосовать о продлении на год закона об особом статусе Донбасса. «Если бы было объявлено о том, что выборы пройдут, как и запланировано, то с высокой долей вероятности принятие закона было бы сорвано», — заключил Фесенко.

Авторы: Владимир Дергачев, Александр Атасунцев.
Теги: ДНР и ЛНР , Кремль , ДНР , ЛНР , выборы
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